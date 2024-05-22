Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря

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Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря

Мониторинг, проведённый в течение как минимум 14 последних месяцев, показывает, что свыше 90 процентов атак на Крымский полуостров и объекты России в Краснодарском крае беспилотниками и ракетами ВСУ осуществляются после того, как в небе над северной и восточной частями Чёрного моря появлялись натовские (чаще всего – американские) разведывательные дроны или самолёты. Американские средства воздушной разведки, что называется, нарезают круги в течение нескольких часов, после чего по территории Российской Федерации, включая Крым, следуют удары с территории, подконтрольной Киеву. Если это считать «совпадением», то, пожалуй, это самое странное совпадение в истории вооружённых конфликтов.

В связи с этим со стороны представителей экспертного сообщества всё чаще звучат предложения о вариантах значительного снижения уровня опасности ракетных и беспилотных ударов по причерноморским регионам РФ. Одно из предложений – создание бесполётной зоны над северной и восточной частями Чёрного моря в связи с систематической угрозой для граждан России – угрозой, связанной с враждебной по отношению к РФ координацией действий киевского режима и НАТО.



Пока такое решение не принято и не обсуждается «наверху» - по крайней мере, публично. Однако принятие таких мер (пусть даже пока в отношении исключительно дронов НАТО) является не просто действием, а действием, сопряжённой с жизнью людей и безопасным функционированием множества объектов российской экономики, включая НПЗ юга России.



На данный этап «бесполётная зона», если это можно так назвать, была реализована лишь однажды, когда российский истребитель «закеросинил» американский дрон, после чего тот потерял функциональность. А если несколько ведер авиационного топлива способны спасти от удара целый аэродром или нефтеперерабатывающий завод, почему нет? Да ведь и не керосином единым можно блокировать враждебные действия.
22 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 08:19
    Бесполетная зона над востоком и севером Черного моря?Прежде чем писать подобное надо посмотреть на флайт радар.Беспилотник летает и контролирует(оборудование позволяет),над центральной частью,ближе к югу.Прикрываясь гражданскими бортами,там трафик проходит
    1. Комментарий был удален.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 08:38
        Когда вражеские самолеты начнут падать?

        Почему хуситы с ними не церемонятся?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 08:49
          А они -партнеры Запада?Нет,и не были.Вот и отает
    2. barclay Звание
      barclay
      +1
      Сегодня, 08:31
      В связи с этим со стороны представителей экспертного сообщества всё чаще звучат предложения о...
      Этому "экспертного сообществу" следовало бы быть поросторопнее с предложениями. Ибо эти, "ненавязчивые" полёты приносят смерть и большой материальный ущерб стране. Эй, эксперты!?
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +2
    Сегодня, 08:20
    Слишком высоко Глобалы летают. Их "керосинить" не получится.
  3. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +7
    Сегодня, 08:20
    как вариант можно свой дрон навстречу пустить. столкновение произошло случайно ну и тд.
    1. Roma-1977 Звание
      Roma-1977
      +8
      Сегодня, 08:25
      Лучше заявить, что все разведывательные летательные аппараты над Черным морем РФ будет считать украинскими (потому что они и по факту работают на ВСУ). И, соотвтетственно, сбивать.
      1. lwxx Звание
        lwxx
        +7
        Сегодня, 08:29
        Цитата: Roma-1977
        И, соотвтетственно, сбивать.
        Выписать хуситов, у них хороший опыт- вчера пятый MQ-9 REAPER завалили.
    2. Галеон Звание
      Галеон
      +2
      Сегодня, 08:48
      Друг мой, что вы пустите навстречу глобал хоуку? Вы его характеристики видели? Сравнить их с какими-то нашими дронами можете?Складывается впечатление, что два раза нет...
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 08:22
    осуществляются после того, как в небе над северной и восточной частями Чёрного моря появлялись натовские (чаще всего – американские) разведывательные дроны или самолёты.
    Это уже давно "секрет Полишинеля", о котором все знают. А вот вопрос, как на это отвечать повис в воздухе и висит. Сколько будет висеть и когда наконец будут предприняты хоть какие-то меры возможно узнаем, т.к. для власти этот вопрос тоже болезненный.
  5. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +2
    Сегодня, 08:23
    Пока наши главкомы родят что то серьёзное, пройдет не мало Лет... request
  6. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 08:29
    Если Су-24 с РЭБ вызвал панику на эсминце, то навредить беспилотнику он может запросто.
    Кстати, хуситы уже 5й завалили. И нисколько не чувствуют себя ущербными
    1. Галеон Звание
      Галеон
      0
      Сегодня, 08:58
      Хуситы валят Риперы, с ними и у нас проблем нет. Управлением ракетного удара занят глобал хоук - птица совсем другого полета
  7. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 08:35
    Нашим кремлевским сидельцам надо пример с хуситов брать. Надо им - валят рипер без соплей и сентиментов
    1. old friend Звание
      old friend
      +2
      Сегодня, 08:51
      У верхушки хуситов, дуумаю, нет родственников за границей или параллельного гражданства стран, с которыми идет конфронтация.
  8. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 08:36
    Пока такое решение не принято и не обсуждается «наверху»

    А может всем в хуситы податься, они там безо всяких обсуждений уже 4 Репака сбили, и ничего, "партнеры" утерлись.
  9. olhon Звание
    olhon
    +1
    Сегодня, 08:39
    Ну если "" керосинить" боимся в наглую, тогда учения ВМС с закрытием неба. А там всякое может случиться.
  10. Галеон Звание
    Галеон
    +3
    Сегодня, 08:44
    Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря

    На третий ГОД плена и на 15й месяц мониторинга Чингачгук заметил, что в сарае нет одной стены.
    Однако принятие таких мер (пусть даже пока в отношении исключительно дронов НАТО) является не просто действием, а действием, сопряжённой с жизнью людей

    Еще один изумительный перл! 8 лет убивали людей обстрелами Донбасса, никто не вспоминал про жизни людей публично. Говорили о партнерах, признали переворот и Порошенко. А теперь автор предлагает начать валить ЛА в международном воздухе. Это казус Белли к большой войне, и за такие призывы есть статья об экстремизме. Или это у того, кого надо экстремизм?
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 09:23
      Не будет ни какой войны, максимум очередной пакет санкций и ушат помоев в их СМИ, что и так регулярно делается. Вон Иранцы летом 2019г. сбили RQ-4A Global Hawk и ни чего.
  11. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 08:51
    А хурситы не льют слез.. В тапочках, дикари а сбивают дроны США один за другим..
  12. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 08:56
    А сбивать не пробовали?Или боимся?
  13. 30 вис Звание
    30 вис
    +2
    Сегодня, 09:08
    "Либо ишак сдохнет, либо падишах " Тоесть факт понятный всем . В том числе и коллективному рептилоидному руководству . .. Вопрос в другом . Как защитить свой народ , своих граждан . Это вопрос к руководству России . На самом верху принять решение и обратиться к ВКС РОССИИ . ... Потому , что с помощью этих американских ( английских , израильских ) дронов осуществляется убийство граждан России . А , как избавится от этих дронов вопрос к военным России .