Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря
Мониторинг, проведённый в течение как минимум 14 последних месяцев, показывает, что свыше 90 процентов атак на Крымский полуостров и объекты России в Краснодарском крае беспилотниками и ракетами ВСУ осуществляются после того, как в небе над северной и восточной частями Чёрного моря появлялись натовские (чаще всего – американские) разведывательные дроны или самолёты. Американские средства воздушной разведки, что называется, нарезают круги в течение нескольких часов, после чего по территории Российской Федерации, включая Крым, следуют удары с территории, подконтрольной Киеву. Если это считать «совпадением», то, пожалуй, это самое странное совпадение в истории вооружённых конфликтов.
В связи с этим со стороны представителей экспертного сообщества всё чаще звучат предложения о вариантах значительного снижения уровня опасности ракетных и беспилотных ударов по причерноморским регионам РФ. Одно из предложений – создание бесполётной зоны над северной и восточной частями Чёрного моря в связи с систематической угрозой для граждан России – угрозой, связанной с враждебной по отношению к РФ координацией действий киевского режима и НАТО.
Пока такое решение не принято и не обсуждается «наверху» - по крайней мере, публично. Однако принятие таких мер (пусть даже пока в отношении исключительно дронов НАТО) является не просто действием, а действием, сопряжённой с жизнью людей и безопасным функционированием множества объектов российской экономики, включая НПЗ юга России.
На данный этап «бесполётная зона», если это можно так назвать, была реализована лишь однажды, когда российский истребитель «закеросинил» американский дрон, после чего тот потерял функциональность. А если несколько ведер авиационного топлива способны спасти от удара целый аэродром или нефтеперерабатывающий завод, почему нет? Да ведь и не керосином единым можно блокировать враждебные действия.
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