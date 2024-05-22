«Для изучения будущего театра боевых действий»: США перебросили группу стратегических бомбардировщиков B-52H в Европу

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«Для изучения будущего театра боевых действий»: США перебросили группу стратегических бомбардировщиков B-52H в Европу

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, самолеты прибыли на территорию Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе очередного брифинга.

Четыре американских стратега B-52H переброшены на авиабазу Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющуюся передовой базой для размещения американских бомбардировщиков в Европе. Основной задачей стратегических бомбардировщиков будет отработка совместных действий с союзниками по нанесению ударов на европейском театре военных действий. Ну и, конечно же, демонстрация приверженности США альянсу с европейскими союзниками.



Четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на этой неделе

— заявил генерал.

Сроки нахождения американских стратегов в Европе не называются, предполагается, что всё ограничится парой недель, в течение которых экипажи B-52H отработают маневры рядом с российской границей в районе Калининградской области и Крыма, что уже было неоднократно. Свои цели американцы и не скрывают, как заявил один из офицеров ВВС США, в Европе экипажи B-52H знакомятся с будущим театром боевых действий.

Авиабаза Фэрфорд в Великобритании используется США как передовая база для размещения своих бомбардировщиков в Европе. Именно с этой авиабазы взлетали B-52, бомбившие Югославию и Ирак.
17 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:23
    Вот допугаем друг друга- хорошая война ,лучше плохого мира.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 08:37
      США перебросило группу стратегических бомбардировщиков B-52H в Европу , Россия проводит учения в ЮВО с нестратегическим ядерным оружием . Виток напряжденности все накручивается и накручивается .
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 08:27
    Не так уж много у них осталось В-52Н.
    Я думаю, если бы этот квартет приводнили, пришлось бы им пересмотреть свою стратегию передового базирования.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:32
    Ещё в начале СВО ,я задавал вопрос : На каком этапе НАТО должно остановиться,мы что годами теперь будем друг друга кошмарить?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 08:39
      Мне кажется НАТО не остановится , пока его не остановят.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 08:41
        Олег ,как его остановить?Украиной это не закончится.В США политиков уровня покойного Кеннеди не осталось.Говорить не с кем. hi
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 08:44
          Только если изнутри развалить , а больше никак . То что Украиной не закончится -это 100% . У США в готовности еще десятки тлеющих и искрящихся конфликтов , достаточно спичку поднести, вот такая вот англосаксонская нация-убивай, да грабь. am
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 08:46
            Изнутри США развалить трудно,население в узде держат американские банкиры.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              +1
              Сегодня, 08:49
              И банкиры и транснациональные компании и дебилят там население по серъезному, чтобы не случилось что вдруг.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:32
    США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, самолеты прибыли на территорию Великобритании.
    Это уже не в первый раз. Было и до этого когда американские стратегические бомбардировщики взлетевшие из Великобритании отрабатывали "удар" по российской территории.
    экипажи B-52H знакомятся с будущим театром боевых действий
    Наверное хотят все экипажи ознакомить с "будущим театром военных действий".
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:33
    Так понимаю... транзитом.....
  6. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 08:38
    Вот уверены что война будет в Европе... В Америке стратегам места нет...
  7. Луенков Звание
    Луенков
    -1
    Сегодня, 08:40
    Цитата: tralflot1832
    Вот допугаем друг друга- хорошая война ,лучше плохого мира.

    Война сейчас - хорошая для Американцев. Русские гибнут, а это есть высшее благо сссаксам
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:47
    В52 в Европе это даже не идиотизм. Чего они там изучать то собрались?
  9. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    0
    Сегодня, 09:04
    Во первых надо понимать кто выгодополучатель конфликта. Конечно это не украина и в общем не политическая система сша.
    Выгодополучатель войны с РФ военно-промышленный комплекс сша. А это вполне конкретные компании, вполне конкретные их руководители, владельцы и их семьи.
    Второе - когда наше руководство начнëт думать и работать локально по персонам.
    Например: клоуна конечно надо поймать и судить, но почему продолжают свою деятельность украинские военноначальники, командование, главы разведок, сбу.
    В каком то смысле можно это транслировать и на сша. Что проще размолотить планету в труху или отработать десяток другой жадных, обезумевших идиотов. Кто вообще их будет защищать?
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:19
    США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, самолеты прибыли на территорию Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе очередного брифинга.
    . Наглосаксы, это те гады, которые готовы все обострять до крайности!
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 09:25
    Ну, вот...
    А не было бы острова, не было бы и этой новости.
    И чего ждём?
    Думаете... А может ещё рассосётся всё? (к-ф "Дом, в котором я живу")