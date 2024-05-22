Противник признаёт уничтожение своих позиций в гаражном кооперативе и потерю новых территорий Часова Яра

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Противник признаёт уничтожение своих позиций в гаражном кооперативе и потерю новых территорий Часова Яра

Российские войска продолжают увеличивать площадь территории контроля в городе Часов Яр. Противник считает этот населённый пункт ключевым узлом своей обороны, понимая, что потеря Часова Яра может привести к продвижению ВС РФ одновременно сразу на двух направлениях – к Константиновке и в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Противник признаёт потерю ещё одного участка территории Часова Яра в микрорайоне Канал. Этот микрорайон отделён от остальной территории города, соответственно, каналом Северский Донец-Донбасс.



Известно о том, что подразделения ВСУ, брошенные на то, чтобы выбить наши войска из города, были уничтожены в гаражном кооперативе в районе ремонтного завода и ПТУ 77. В итоге противник потерял и ту территорию, с которой осуществил выдвижение.

Несколько диверсионных групп, в составе которых были и иностранные наёмники, наши войска уничтожили на территории завода ЖБИ. Это тоже в микрорайоне Канал.



Противник при этом продолжает использование тактики контратак небольшими группами, однако чаще всего это приводит лишь к тому, что боевики из состава этих групп только успевают послать «духоподъёмные» фото в сеть с утверждением о «находящейся под полным контролем ситуации в городе». После этого следует то, что произошло в упомянутом гаражном кооперативе, где наши «задвухсотили» несколько сводных взводов противника в течение суток.
19 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    0
    Сегодня, 08:40
    подразделения ВСУ, брошенные на то, чтобы выбить наши войска из города, были уничтожены
    Денацификация идёт полным ходом. Много упоротых туда кидают... Будут сопротивляться до последнего.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 08:50
      На восточной окраине города Часов Яр с начала апреля идут тяжёлые бои. Спустя полтора месяца интенсивных обстрелов позиций противника российским войскам удалось совершить несколько удачных вылазок в район многоэтажной застройки и частного сектора в микрорайоне, существенно расширив зону контроля.

      В центральной части микрорайона бронегруппа ВС России атаковала вдоль трассы О0506, переходящей в улицу Зелёную на въезде в Часов Яр. Потеряв несколько бронемашин, с боем удалось дойти до домов, примыкающих к территории 77 училища и высадить десант. По некоторым данным, штурмовым группам также удалось закрепиться в первых пятиэтажных домах на улице Горбатова, пишет Телеграм-канал «Рыбарь».

      Севернее российские бойцы расширили зону контроля у дачных участков, зачистив область к востоку от Часовоярского ремонтного завода, на территории которого на данный момент идут бои.

      На южном фланге ВС России взяли почти под полный контроль территорию заказника «Ступки-Голубовские-2», что подтверждается кадрами объективного контроля: бронемашины российской армии относительно спокойно проезжают вдоль всего лесного массива, доезжая до самых южных окраин микрорайона «Канал». На опубликованных в Сети кадрах было запечатлено несколько попыток зайти в жилую застройку.

      На текущий момент закрепиться непосредственно в многоэтажной застройке не получилось: бои идут в районе гаражей, примыкающих к домам на улице Образцовой и Горбатова. Однако сам факт прорыва на данном участке свидетельствует о том, что ВС России смогли сломить оборону противника, и взятие восточной части города является лишь вопросом времени.
    2. km-21 Звание
      km-21
      -2
      Сегодня, 09:08
      Денацификация идёт полным ходом.

      Ошибаетесь. Ход войны отнюдь не в пользу России. Да, украинцы гибнут и теряют территорию. Но для Запада это не является проблемой. Запад выигрывает время. Если война продолжится в сегодняшнем темпе, то она продлится еще много лет. За это время американцы успеют принципиально усовершенствовать свои военные технологии и обеспечить подавляющее военное преимущество над всей планетой. Китай за ними не угонится. Россия - тем более.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 09:25
        . За это время американцы успеют принципиально усовершенствовать свои военные технологии и обеспечить подавляющее военное преимущество над всей планетой. Китай за ними не угонится. Россия - тем более.


        Да да да.
      2. Степан S Звание
        Степан S
        0
        Сегодня, 09:28
        Но для Запада это не является проблемой. Запад выигрывает время. Если война продолжится в сегодняшнем темпе,

        Вы в этом прямо уверенны? Что дает вам такую уверенность? Вы видели, как проходит мобилизация на Украине? И что толку, что запад дает оружие, если скоро некому будет воевать этим оружием. И Запад может и будет иметь преимущество с технологичном оружии, но оно будет очень дорогое и его надо очень много. Ну а ЯО пока никто не отменял, это чтобы всех подровнять в одном строю.
    3. spectr Звание
      spectr
      +1
      Сегодня, 09:12
      Их всегда было много. У начальника жена (покойная) с Украины. Еще во времена развала СССР, у нее была встреча с одноклассниками. Так один из них (доктор наук) сказал ей, что придет время и на Украине поквитаются с москалями, но за свою мать она пусть не волнуется. Когда все начнется, он отвезет ее мать к границе и сообщит где ее забирать. Ее мать была русской.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 08:45
    Противник признаёт потерю ещё одного участка территории Часова Яра в микрорайоне Канал
    А куда им деваться ведь шила в мешке не утаишь.
    подразделения ВСУ, брошенные на то, чтобы выбить наши войска из города, были уничтожены в гаражном кооперативе в районе ремонтного завода и ПТУ 77.
    Пока собирались выбить наших их наши уничтожили. Молодцы ребята!
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 09:23
      Так они не думали что русские такие негодяи и обманщики станут в них стрелять!
  3. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 08:51
    несколько сводных взводов

    Сводный взвод - ЭТО ЧТО???!!!
    С Уважением
    1. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      +1
      Сегодня, 08:59
      Из нескольких подразделений собирают. В основном штурмовики. Может другие подразделения повыбило и из оставшихся скомпоновали сводный взвод
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +1
        Сегодня, 09:02
        Дожили... Взвод - это теперь соединение! Хотя в тактике противника много "новаторства". У них стрелковый батальон из трех рот. Две - стрелковые (пушечное мясо), а третья - рота дроноводов. А у нас ни одного училища, где бы готовили офицеров - дроноводов нет!
        С Уважением
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 09:11
      В роте в среднем 3-4 взвода плюс 2-3 отделения различного назначения. Представьте: от каждого взвода осталось по 3-4 бойца и от отделений по 2-3 бойца. Берем, смешиваем и получаем сводный взвод численностью 20-30 бойцов. Но по документам они служат в разных взводах. А если формировать такие взводы из остатков батальонов? Причем если роты, батальоны принадлежат к разным бригадам? Скажем одна танковая (танков нет - все подбиты), другая тер. обороны, третья аэромобильная. Вот так, если думать логически и получаются сводные взводы. А, интересно, до сводных отделений дойдет? У немцев во время ВОВ такие формирования, созданные из остатков разных подразделений, назывались боевыми группами.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +1
        Сегодня, 09:14

        - А кто здесь командует?
        - Я думал Вы!

        Толку от всех этих сводников... Только в качестве приманки, чтобы дроноводы знали по кому работать.
        С Уважением
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 09:22
          А командирам по боку. Они наверх послали донесение, что столько то взводов обороняет, причем обороняет героически, столько то опорных пунктов. А что на самом деле - один Бог знает. А уж судьба солдат их вообще не интересует от слова совсем. Как говорится - новых пришлют. Да вот только Тарасики заканчиваются вроде как - вот беда то.
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            0
            Сегодня, 09:24
            А командирам по боку. Они наверх послали донесение

            Пардон, а на ... Иглесиаса такие командиры нужны? Что "верхние", что "нижние" утратили управление войсками... Что нам и нужно!
            С Уважением
            1. Alex 22 22 Звание
              Alex 22 22
              0
              Сегодня, 09:27
              А тут уж какие есть. Выбирать не из чего и не из кого. Так и живут.
              1. nobody75 Звание
                nobody75
                0
                Сегодня, 09:29
                Это же насколько американская АСУ хороша, что противник с такими офицерами еще живет?! Когда у нас такая будет? Сколько еще "ломпасоносцев" посадить для этого надо?
                С Уважением
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 08:52
    Иллюзия массированной атаки и прорыва через дома и гаражи на востоке города была мастерски инсценирована штурмовыми подразделениями 98 ВДД, а когда ВСУ стянули на позиции все доступные в этом районе резервы, пошло их массовое уничтожение вместе с позициями. Работали ФАБом и РСЗО.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 09:23
      Какое восхитительное коварство, а не военная хитрость - наверно такое мнение у укроповских командиров на этом направлении.