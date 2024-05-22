Противник признаёт уничтожение своих позиций в гаражном кооперативе и потерю новых территорий Часова Яра

Российские войска продолжают увеличивать площадь территории контроля в городе Часов Яр. Противник считает этот населённый пункт ключевым узлом своей обороны, понимая, что потеря Часова Яра может привести к продвижению ВС РФ одновременно сразу на двух направлениях – к Константиновке и в сторону Славянско-Краматорской агломерации.Противник признаёт потерю ещё одного участка территории Часова Яра в микрорайоне Канал. Этот микрорайон отделён от остальной территории города, соответственно, каналом Северский Донец-Донбасс.Известно о том, что подразделения ВСУ, брошенные на то, чтобы выбить наши войска из города, были уничтожены в гаражном кооперативе в районе ремонтного завода и ПТУ 77. В итоге противник потерял и ту территорию, с которой осуществил выдвижение.Несколько диверсионных групп, в составе которых были и иностранные наёмники, наши войска уничтожили на территории завода ЖБИ. Это тоже в микрорайоне Канал.Противник при этом продолжает использование тактики контратак небольшими группами, однако чаще всего это приводит лишь к тому, что боевики из состава этих групп только успевают послать «духоподъёмные» фото в сеть с утверждением о «находящейся под полным контролем ситуации в городе». После этого следует то, что произошло в упомянутом гаражном кооперативе, где наши «задвухсотили» несколько сводных взводов противника в течение суток.

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