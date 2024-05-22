В одном из регионов Украины прошли акции неповиновения военкомам

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В одном из регионов Украины прошли акции неповиновения военкомам

На Украине нарастает недовольство населения беспределом сотрудников военкоматов, или как их теперь называют территориальных центром комплектования. Начались уже открытые акции протеста.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова, в соседней Николаевской области жители провели акции неповиновения сотрудникам военкоматов.



Жители просто не пропустили сотрудников военкоматов в свое село

- сказал депутат.

Барбашов отметил, что подобная «массовая акция протеста» в этом регионе произошла впервые. Он добавил, что в Николаевской области и в других областях Украины наблюдается сильная нехватка рабочих рук, что особенно сильно сказывается на сельском хозяйстве.

В некоторых населённых пунктах мужчин на улицах уже практически нет, и можно встретить либо женщин, либо инвалидов, либо тех же сотрудников ТЦК.

На прошлой неделе в силу вступил закон, ужесточающий мобилизацию в стране, что лишь увеличивает уровень недовольства нынешней властью. В Николаеве, очевидно, как и по всей Украине, после вступления в силу этого закона улицы опустели.

Ранее правительство Украины приняло решение о необходимости вставать на воинский учёт женщинам-медикам при устройстве на работу.
14 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +2
    Сегодня, 09:00
    Скорее всего пришлют карателей из нацбатов. Тем более, там русское население. Кровавое усмирение непокорных - в духе нынешнего руководства бывшей Украины.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 09:20
      А может быть им и следует..покараться.Что бы думали,в какой стране живут.Они то не против этого государства,вот пусть пострадают.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +6
    Сегодня, 09:04
    О, так они не против режима Зели, а просто огороды копать некому. Да уж - акция протеста.
  3. EXPrompt Звание
    EXPrompt
    -4
    Сегодня, 09:06
    Как так?.. А все в еднином порыве, ридну неньку защищать от аккупантов.. Не?

    Это и есть манкурты. Даже свое незалежное защитить не могут.
    И вот теперь, Россияне, скажите мне, нахрена их таких присоеденять, они не свое защищать не будут, не наше, когда уже нашими станут.
    Это самая главная трагедия что эти люди, с таким самосознанием, по итогам СВО, получают Российские паспорта.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      -1
      Сегодня, 09:17
      Цитата: EXPrompt
      И вот теперь, Россияне, скажите мне, нахрена их таких присоеденять
      Присоединяют территории, а этих в Анадырь. Там очень много брошенных кораблей ржавеет. Надо их разделывать и в лом отправлять. Это только для примера. Остальным, я думаю, за Полярным кругом тоже работа найдется.
      1. kostyan77708 Звание
        kostyan77708
        0
        Сегодня, 09:24
        они нам тут на... не нужны, в европы пусть валят!
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 09:31
          Эх, позабыли вы уроки товарища Сталина, лишних людей не бывает -валить лес в заполярье, трудиться на урановых рудниках, строить дороги в необжитых местах, копать водохраилища и беломорканалы -да в конце концов просто корчевать борщевик вдоль дорог!
      2. EXPrompt Звание
        EXPrompt
        0
        Сегодня, 09:26
        К сожалению у нас пока за владение синим паспортом с трезубом автоматом 25 лет не дают.
        Зато, лично ВЫ и Я, своими налогами будем после СВО, бывшим присоеденёным хероям незалежности, и детям хероев полка "Азов"(* запрещённых в РФ) платить пенсии по инвалидноcти и выплаты на детей, и новые садики для них строить.
        Это реальность, а не 25лет без права на УДО.
        --
        У нас нефига не империя беспощадная к своим врагам. У нас не пойми что, ещё и с запретом на смертную казнь и либеральными нормами законодательства. Исходите из этой реальности.
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 09:32
          Цитата: EXPrompt
          Исходите из этой реальности.
          Пока да - такова наша реальность. Да вот беда с Российской империей приключилась однажды в 1917 г., когда вдруг все не захотели такой реальности. И династия Романовых куда то сгинула. Кстати, Александра Федоровна искренне считала, что Царя кольку, равно как и всю семью русский народ любит и боготворит. А в Ипатьевском подвале наступило горькое разочарование.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:07
    Зеле надо протянуть до июля ,когда наши конфискованные активы ЕС хапнет.
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 09:19
      Кто ему их отдаст? Хапнут для того чтобы покрыть свои издержки.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:30
        А я сказал что ЕС хапнет,а зеля только для " законности".
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 09:10
    Жители просто не пропустили сотрудников военкоматов в свое село
    Беда в том, что они не против войны, а против того, чтобы родственников на нее отправляли. Чужие пусть воюют, а вот своё жалко.
  6. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +3
    Сегодня, 09:10
    В некоторых населённых пунктах мужчин на улицах уже практически нет, и можно встретить либо женщин, либо инвалидов, либо тех же сотрудников ТЦК.

    Как инновационный вариант, предлагаю сотрудникам ТЦК организовать отлов своих коллег в соседних районах! Пахать не перепахать!!! drinks