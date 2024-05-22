В одном из регионов Украины прошли акции неповиновения военкомам
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На Украине нарастает недовольство населения беспределом сотрудников военкоматов, или как их теперь называют территориальных центром комплектования. Начались уже открытые акции протеста.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова, в соседней Николаевской области жители провели акции неповиновения сотрудникам военкоматов.
Жители просто не пропустили сотрудников военкоматов в свое село
- сказал депутат.
Барбашов отметил, что подобная «массовая акция протеста» в этом регионе произошла впервые. Он добавил, что в Николаевской области и в других областях Украины наблюдается сильная нехватка рабочих рук, что особенно сильно сказывается на сельском хозяйстве.
В некоторых населённых пунктах мужчин на улицах уже практически нет, и можно встретить либо женщин, либо инвалидов, либо тех же сотрудников ТЦК.
На прошлой неделе в силу вступил закон, ужесточающий мобилизацию в стране, что лишь увеличивает уровень недовольства нынешней властью. В Николаеве, очевидно, как и по всей Украине, после вступления в силу этого закона улицы опустели.
Ранее правительство Украины приняло решение о необходимости вставать на воинский учёт женщинам-медикам при устройстве на работу.
fototerra.ru
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