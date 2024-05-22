Применяемые в СВО ударные FPV-дроны «Пиранья» получили защиту от систем РЭБ противника

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Применяемые в СВО ударные FPV-дроны «Пиранья» получили защиту от систем РЭБ противника

Российские разработчики модернизировали ульяновский FPV-дрон «Пиранья», оснастив его новой мультичастотной системой связи, позволяющей работать в условиях применения противником систем РЭБ. Обновленные дроны уже поступили в зону СВО и успешно используются российскими военными. Об этом сообщили в КБ «Пиранья».

Обычно FPV-дроны работают на одной или двух частотах, которые могут легко глушиться противником с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Модернизированные «Пираньи» получили новую систему связи, которая не глушится. Это позволяет применять беспилотники в тех районах, где ранее этого сделать не получалось. В итоге с помощью обновленных дронов было уничтожено несколько единиц техники врага.



Обратите внимание, что на некоторых видео картинка кристально чистая, а на других рябит. Но рябит — не значит плохо. У бойцов там вообще ни один аппарат не летал. Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами радиоэлектронной борьбы не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель. Поэтому такая картинка, даже рябящая, — это отлично.

- приводят «Известия» слова представителя СКБ «Пиранья».

FPV-дроны «Пиранья» производятся Симбирским конструкторским бюро. На сегодняшний день существует уже целая линейка таких дронов с полезной нагрузкой от 2,5 до 8 кг, а также с возможностью применения в ночное время суток. «Пираньи» предназначены для поражения живой силы и бронетехники противника, в том числе тяжелой. Бойцы на передовой часто используют данные дроны для ударов по позициям ВСУ.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 09:12
    Если мы смогли ,то и ВСУ сможет при помощи запада.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 09:18
      Крайне оптимистичное заявление.
    2. Goto Звание
      Goto
      +1
      Сегодня, 09:20
      Там у ВСУ тоже спецы по частотам сидят. Нужны дроны с программируемой частотой на месте применения. И пачкой запасных частот на случай глушения.
    3. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 09:26
      Не исключаю, что мы в этом компоненте вообще догоняющие или копирующие, как всегда бывало в электронике. Но главное, что это теперь есть у нас и хорошо работает. Запад "ворует" у нас мозги (ученых), а мы берем себе обратно то, что эти мозги придумали на Западе. И я не вижу в этом ничего унизительного или плохого. Самый лучший пример Китай, который сначала научился копировать западные достижения, как делал это СССР, и развил это искусство так, что теперь впору Западу учиться и воровать кое какие китайские секреты.