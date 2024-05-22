Reuters: ряд стран ЕС попросили Еврокомиссию оценить перспективы ограничения поставок СПГ из России
Ряд стран ЕС попросили Еврокомиссию оценить перспективы ограничения поставок СПГ из России. Они хотят, чтобы ЕК проанализировала возможность их введения, а также вероятные последствия для европейской экономики.
Об этом агентству Reuters сообщили источники из числа дипломатов, представляющих государства Евросоюза.
Речь идет о возможном запрете для портов Европы обслуживать поставки российского сжиженного природного газа потребителям за пределами европейского континента.
Обращение в Еврокомиссию поступило от Бельгии, Франции и Германии. Представители этих стран считают, что такой шаг может нанести ущерб экономике ЕС и просят Брюссель оценить его размеры. Они предполагают, что европейские страны от введения данной меры могут пострадать сильнее, чем Россия.
Один из источников отмечает, что поддержка ограничений в отношении РФ в странах ЕС очень велика, но вместе с тем остается немало вопросов и неясностей. Тем более, что европейские ограничительные меры раньше никогда не затрагивали российский СПГ.
На данный момент Брюссель разрабатывает новый пакет антироссийских санкций. Эта работа должна завершиться в течение нескольких недель. Пакет будет 14-м по счету. Предложение включить в него ограничения на экспорт СПГ из России внес в прошлом месяце министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём.
С начала спецоперации на Украине страны Евросоюза придумывают самые разнообразные способы сократить доходы российского бюджета. Похоже, потенциальные рычаги давления на Россию у них начинают заканчиваться.
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