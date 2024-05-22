Reuters: ряд стран ЕС попросили Еврокомиссию оценить перспективы ограничения поставок СПГ из России

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Reuters: ряд стран ЕС попросили Еврокомиссию оценить перспективы ограничения поставок СПГ из России

Ряд стран ЕС попросили Еврокомиссию оценить перспективы ограничения поставок СПГ из России. Они хотят, чтобы ЕК проанализировала возможность их введения, а также вероятные последствия для европейской экономики.

Об этом агентству Reuters сообщили источники из числа дипломатов, представляющих государства Евросоюза.

Речь идет о возможном запрете для портов Европы обслуживать поставки российского сжиженного природного газа потребителям за пределами европейского континента.

Обращение в Еврокомиссию поступило от Бельгии, Франции и Германии. Представители этих стран считают, что такой шаг может нанести ущерб экономике ЕС и просят Брюссель оценить его размеры. Они предполагают, что европейские страны от введения данной меры могут пострадать сильнее, чем Россия.

Один из источников отмечает, что поддержка ограничений в отношении РФ в странах ЕС очень велика, но вместе с тем остается немало вопросов и неясностей. Тем более, что европейские ограничительные меры раньше никогда не затрагивали российский СПГ.

На данный момент Брюссель разрабатывает новый пакет антироссийских санкций. Эта работа должна завершиться в течение нескольких недель. Пакет будет 14-м по счету. Предложение включить в него ограничения на экспорт СПГ из России внес в прошлом месяце министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём.

С начала спецоперации на Украине страны Евросоюза придумывают самые разнообразные способы сократить доходы российского бюджета. Похоже, потенциальные рычаги давления на Россию у них начинают заканчиваться.
5 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:09
    Уже прочитал это решение,оно в американском стиле - если нельзя ,но очень надо то можно экспортировать СПГ и газ из России.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:15
    Они хотят, чтобы ЕК проанализировала возможность их введения, а также вероятные последствия для европейской экономики
    Неужели еще не ощутили последствия отказа от российского газа, что просят проанализировать ЕК? Германия ощущает в полной мере и чего им спокойно не жилось?
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 09:30
      Германия ощущает в полной мере и чего им спокойно не жилось?

      Янки против, а они главные и вообще начальство. Им суверенная и сильная Европа нафик не нужна. Урсул и ей подобных напихали в руководство и порядок. Сомневаюсь, что на благосостоянии того-же Шольца как-то отразится обрушение немецкой экономики. А рядовые обыватели их не интересуют.
  3. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 09:19
    Ограничения на поставку СПГ из России уже существуют, причём существенные. Особенно сильное давление оказывается на НОВАТЕК, прежде всего не поставляются заказанные суда для перевозки СПГ, из-за этого у производителя затариваются ёмкости, сокращается добыча и они несут убытки. Я уж не говорю про то, что заокеанцы взорвали (сами или чужими руками) наши трубопроводы, идущими в Германию. А местная и Ливерная Колбаса жуёт сопли, хотя и экономика ФРГ несёт из-за этого существенные потери.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:22
    «Представители этих стран считают, что такой шаг может нанести ущерб экономике ЕС» —

    — Но из-за моря последовала команда:"Шагом марш!".Так что шагайте ...
    (Экономика индейцев шерифа не интересует)