Гуманисты и реформаторы Западной Европы: архитекторы цивилизации Запада



Жан Кальвин, Джон Уиклиф, Эразм Роттердамский, Мартин Лютер



Петрарка на портрете работы Андреа дель Кастаньо, фреска виллы Кардуччо



Бокаччо на портрете Андреа дель Кастаньо, фреска виллы Кардуччо

«Подчиняясь прихоти жизненного течения, влекшего меня извилистой рекой мимо островов и мелей, вдруг превратился из спутника сомнительного чародея в писца у сомнительного гуманиста».

«лица христиан расцвели. Все на базаре пророчествовали – даже дети 7 лет. Женщины делали удивительные прыжки».

«Нет ничего, на что не был бы способен человек».

«Ляхи, немцы, весь народ –

Коль сомненье вас берет,

Знайте: как волну прилив,

Правду вам несет Виклиф».



Wycliffe by Thomas Kirkby



Эразм Роттердамский на портрете Гольбейна

«подавая свои мысли... в «безобидной» литературно-гуманистической «упаковке»... смог контрабандой внести в монастыри и дворцы владетельных особ всю взрывчатку Реформации».

«Если бы я был швейцарцем-ландскнехтом, это был бы тяжёлый упрёк. Но я – учёный, и мне для моей работы нужен покой».

«По мере моих сил я стараюсь остаться нейтральным, чтобы иметь возможность лучше способствовать расцветающим наукам, и думаю, что, разумно пользуясь сдержанностью, можно достичь большего, чем горячим вмешательством».

«Не у каждого достанет сил быть мучеником, и у меня есть основания опасаться, что в случае бунта я поступлю, как апостол Пётр».

«Лютер ухватил Папу за тиару, а монахов – за брюхо».

«Трудно описать, какое ужасное отвращение я испытываю, когда я думаю о бешенстве, закипающем в этом человеке, едва ему приходится иметь дело с противником».

«ради лучшего, ради церкви не следует бояться доброй крепкой лжи».



Лукас Кранах Старший. Портрет Мартина Лютера

«Всему, что он требует, я учил сам, но не в тех предельно крайних выражениях и, не требуя столь горячих, стремительных действий... Он многое и прекрасно и убедительно осуждал, но как хорошо было бы, если б делал он это более сдержанно… Мне кажется, что умеренностью можно достичь большего, чем неистовством. Именно так Христос покорил мир».



Ульрих Цвингли, швейцарский гуманист и реформатор, на портрете работы Г. Аспера, 1531 г.

«Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них».

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники».

«До книгопечатания реформация была лишь расколом, книгопечатание превратило её в революцию».

«Я жалуюсь и обвиняю,

Я правду говорить желаю

И обнаружить тот недуг,

Под коим страждем мы от мук

И вся немецкая страна

Жестоко отягощена...

Кому же правда дорога,

Тот в церкви наживёт врага.

Коль ей он станет докучать,

Его заставят замолчать.

Попы вмешаются – и вмиг

Он станет злейший еретик.

И всем урок в его судьбе.

Господь, я призову к тебе!

Открой же нации – зачем

Так слишком милостив

Ты к тем,

Кто о Божественности пишет,

А сам лишь страстью к деньгам дышит,

Клянётся именем Твоим,

А сам лишь дьяволом храним.

Ко всем, кто под покровом ряс

В безмерном плутовстве погряз,

Себя священником зовёт,

А сам мошенником слывёт».



Ulrich von Hutten by Erhard Schön, около 1552 г.

«Даже последний грошик, который прячет бедная старуха, умеет вытянуть недостойный церковнослужитель. Как же не сказать, что он хитрее и злее вора».

«Смотрите, главная причина ростовщичества, воровства и разбоя – наши господа и князья. Они захватывают себе что вздумается: рыбу в воде, птицу в воздухе, растения на земле – всё должно принадлежать им. И после этого они распространяют среди бедняков заповеди Божьи и говорят: Бог повелел – не укради! Но для себя они этот запрет не считают обязательным. Господа сами виноваты, что бедный человек становится их врагом».



Thomas Müntzer by Christoph van Sichem

«Кто погибнет на стороне князя – будет блаженным мучеником, кто погибнет на другой стороне – попадёт к чёрту в лапы. Поэтому всякий, кто может, должен их (крестьян) бить, душить, колоть тайно и явно...»

«Я, Мартин Лютер, перебил всех восставших крестьян, ибо я приказал всех их убить: вся их кровь на мне».



Жан (Гуго) Кальвин на портрете неизвестного художника XVII века

«Никогда не приходилось мне встречаться с более надменным и бессовестным человеком».

«Их (проповедников) предназначение быть управляющими душ человеческих... они могут всё... они вправе приказывать всем – от самых высших до самых низших... обвинять и уничтожать противящихся».



Джироламо Савонарола на портрете работы Моретто да Брешиа

«Да, знаю я, сомнений нет,

Что причинит и боль и вред

Лекарство от жестоких бед.

Но пусть свершится, как должно,

А медлить далее грешно.

Чтоб тело сохранить нетленным,

Пора отсечь больные члены!»

«Всюду, где хотя бы на короткий отрезок времени женевская церковь смогла осуществить свой нравственно-религиозный диктат, у нации выработался особый тип человека... безупречно выполняющего свой долг, жизнь сведена к холодному трезвому образцу...



Великолепное, суровое, жестокое, не боящееся никаких лишений поколение мореплавателей и колонистов, захватившее и населившее новые континенты сначала для Голландии, потом для Англии – это поколение в основном пуританского происхождения; и это же духовное начало определило американский характер...



Но каким бы это было кошмаром, если б и Кальвин, и де Без (преемник протестантского диктатора Женевы), и Джон Нокс (лидер протестантов Шотландии, противник Марии Стюарт) завоевали бы для своего вероучения весь мир!..



Как выкорчевывали бы они, уничтожали бы ради сухого единообразия все социальные и национальные контрасты, создавшие в истории культуры империю Запада именно своей чувственной пестротой, как подавляли бы они на великое опьянение творчеством своим ужасным, скрупулезным порядком!»

«Лучше иметь тирана, пусть даже самого свирепого, чем разрешить каждому действовать по своему разумению».