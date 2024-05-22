Politico: Израильская армия так и не сумела выполнить поставленную Нетаньяху задачу по уничтожению ХАМАС

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Politico: Израильская армия так и не сумела выполнить поставленную Нетаньяху задачу по уничтожению ХАМАС

Несмотря на все усилия, за время спецоперации в секторе Газа Израиль смог ликвидировать не больше 30–35% боевиков ХАМАС. Да и подземными туннелями движения такая же ситуация, примерно две трети ходов остались целыми. Об этом пишет Politico.

Армии обороны Израиля так и не удалось выполнить поставленную премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху задачу по уничтожению движения ХАМАС. Более того, по данным американской разведки, движение не только возместило понесенные в ходе израильской операции потери среди боевиков, но и сумело набрать новых. На сегодняшний день потери ХАМАС оцениваются не более 30% от общей численности, а подземные туннели продолжают функционировать.



По мнению американских высокопоставленных чиновников, стратегия Израиля в секторе Газа не ведет к окончательной победе, Тель-Авив «катастрофически упускает» возможность уничтожить ХАМАС. На этом фоне возникают вполне обоснованные опасения, что Израиль в Палестине повторит ошибку США в Ираке, где из обычного сопротивления выросло целое антиамериканское повстанческое движение.

Вторит им администрация Байдена, считающая, что после выхода израильской армии из сектора Газа останется «вакуум», который быстро заполнится очередной террористической группировкой, поставившей себе задачу уничтожить еврейское государство.

(...) возможный вывод израильских войск может оставить вакуум, который, вероятно, будет заполнен хаосом, анархией и, в конечном итоге, снова Хамасом.

— заявил Блинкен.

Тем не менее Израиль не намерен прислушиваться к советам американцев, предпочитая действовать по собственному плану. Впрочем, это не мешает израильтянам получать помощь от США.
11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:06
    Сегодня ожидается "пакет" государств Европы ,которые признают Палестину как государство.Турция в это число не входит.
    1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
      Донна_Роза_дАльвадорес
      +2
      Сегодня, 10:13
      Любопытный состав признающих Палестину стран: Испания, Ирландия и Норвегия.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:09
        Любопытный состав признающих Палестину стран
        Интересно, в каких границах?
        1. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          +1
          Сегодня, 11:58
          Там чистая политика левых партий, пришедших к власти. Все же прекрасно понимают, что государства формируются не на бумажке. Иллюзию можно поддерживать сколько угодно, но факт остается фактом. Израиль, например, появился не потому что его ООН признал, а потому что смог сформировать все основные институты власти, армию, и отбить скоординированное нападение восьми стран.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 10:17
      Ну до этого в Европе первой и пока единственной страной, признавшей палестинское государство после своего вступления в ЕС, стала Швеция в 2014 году. По моему мнению "кровавая баня " будет продолжаться там долго , потому что основными бенефициарами там опять выступают США . am
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 10:35
        "Ну до этого в Европе первой" Советский Союз уже не европейский ? Аж в 1988 -м , сразу после "образования". И первый в мире , кто признал Израиль ! В 1948-м, через три дня. laughing
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:43
    Вспоминается Самуил Маршак (чтобы не обвинили в антисемитстве):
    "Бедняга, он думал, что скажет "хрю-хрю", но жалобно взвизгнул "и-и".
    Это я про заявленые израильским руководством громкие и радикальные цели операции.
    Тогда еще, кстати, были варианты действий, а сейчас их нет, и к победе не ведет никакой вариант. Даже в довоенный статус-кво уже не вернуться.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:06
    Израиль смог ликвидировать не больше 30–35% боевиков ХАМАС.
    А начали бодро, со злостью за свой октябрьский провал. Но было понятно, что наскоком не получится и ковровые бомбардировки не помогут.
    возникают вполне обоснованные опасения, что Израиль в Палестине повторит ошибку США в Ираке
    Первой большой ошибкой Израиля было уничтожение без разбора мирного населения. А, как показывает практика одна ошибка тянет за собой следующую.
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 11:49
      Сущность человека в том, что он больше верит тому, что увидел, чем услышал или прочитал. Раньше, когда информация доходила только через фильтр газет, слухов и тд, уничтожение даже миллиона людей - это было только всего лишь цифры в одной строке. И то, это информация доходила, когда большинство целей уже достигнуто, пусть и с жертвами. А сейчас, когда почти каждый имеет доступ в Интернет, имеет телефон с камерой - страшные видео с места, даже с жертвами несравнимо в меньших масштабах вызывают больший резонанс. Прежняя политика силы не работает.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:30
    Politico: Израильская армия так и не сумела выполнить поставленную Нетаньяху задачу по уничтожению ХАМАС

    Есть заявления ,а есть действия .
    Так вот под заявления о борьбе с Хамас ,Израиль бомбит кварталы с мирными жителями и судьба евреев заложников, вообще как то странно перестала интересовать.А еще попытка задеть Иран . Не видно тут Хамас.
    По всей сути, Нетаньяху пытается завести глобальный конфликт и втянуть туда США . А говорит он здорово .
  5. Пупырчатый Звание
    Пупырчатый
    0
    Сегодня, 12:10
    Планы по уничтожению ХАМАС рассчитаны на долгие годы, в частности разгром основных сил - полгода (что и произошло бы если бы не давление США), далее не менее 2-4 лет приведение всего к состоянию "зашли легкими силами, провели аресты". Детский сад какой-то, честное слово. Politico левое издание, которое транслирует повестку и желания администрации Байдена. Оттуда и уши статьи растут