Politico: Израильская армия так и не сумела выполнить поставленную Нетаньяху задачу по уничтожению ХАМАС

(...) возможный вывод израильских войск может оставить вакуум, который, вероятно, будет заполнен хаосом, анархией и, в конечном итоге, снова Хамасом.

Несмотря на все усилия, за время спецоперации в секторе Газа Израиль смог ликвидировать не больше 30–35% боевиков ХАМАС. Да и подземными туннелями движения такая же ситуация, примерно две трети ходов остались целыми. Об этом пишет Politico.Армии обороны Израиля так и не удалось выполнить поставленную премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху задачу по уничтожению движения ХАМАС. Более того, по данным американской разведки, движение не только возместило понесенные в ходе израильской операции потери среди боевиков, но и сумело набрать новых. На сегодняшний день потери ХАМАС оцениваются не более 30% от общей численности, а подземные туннели продолжают функционировать.По мнению американских высокопоставленных чиновников, стратегия Израиля в секторе Газа не ведет к окончательной победе, Тель-Авив «катастрофически упускает» возможность уничтожить ХАМАС. На этом фоне возникают вполне обоснованные опасения, что Израиль в Палестине повторит ошибку США в Ираке, где из обычного сопротивления выросло целое антиамериканское повстанческое движение.Вторит им администрация Байдена, считающая, что после выхода израильской армии из сектора Газа останется «вакуум», который быстро заполнится очередной террористической группировкой, поставившей себе задачу уничтожить еврейское государство.— заявил Блинкен.Тем не менее Израиль не намерен прислушиваться к советам американцев, предпочитая действовать по собственному плану. Впрочем, это не мешает израильтянам получать помощь от США.