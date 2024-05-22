«Повтор политического хода Миттерана»: Макрон летит в Новую Каледонию с целью добиться прекращения беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон после введения чрезвычайного, а затем и военного положения в Новой Каледонии решил сам отправиться в колонию. По его мнению, это должно «способствовать наведению порядка».Во время перелёта Макрона (а он осуществляется через Северную Америку) в столице Новой Каледонии – Нумеа – продолжаются беспорядки, слышна стрельба. Французский спецназ ранее разблокировал одну из дорог, соединяющий аэропорт с центром Нумеа. Однако восстание местного населения – канаков – продолжается.Напомним, что коренные жители Новой Каледонии протестуют против решения Парижа наделять избирательным правом некоренных – французов, проживших на островах от 10 лет. Канаки считают, что таким образом может быть окончательно утрачена возможность их участия в политическом регулировании в Новой Каледонии.Французские СМИ вспоминают события января 1985 года, когда президент Франсуа Миттеран отправлялся в Новую Каледонию, чтобы прекратить тогдашние беспорядки. Теперь, как считают репортёры Франции, Макрон решил «повторить политический ход Миттерана» и личным присутствие потушить градус страстей в Новой Каледонии.В ближайшее время выясниться, как к прилёту главы колониальной власти отнесутся канаки и что им пообещает Макрон в ответ за прекращение сопротивления.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»