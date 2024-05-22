«Повтор политического хода Миттерана»: Макрон летит в Новую Каледонию с целью добиться прекращения беспорядков

39
«Повтор политического хода Миттерана»: Макрон летит в Новую Каледонию с целью добиться прекращения беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон после введения чрезвычайного, а затем и военного положения в Новой Каледонии решил сам отправиться в колонию. По его мнению, это должно «способствовать наведению порядка».

Во время перелёта Макрона (а он осуществляется через Северную Америку) в столице Новой Каледонии – Нумеа – продолжаются беспорядки, слышна стрельба. Французский спецназ ранее разблокировал одну из дорог, соединяющий аэропорт с центром Нумеа. Однако восстание местного населения – канаков – продолжается.



Напомним, что коренные жители Новой Каледонии протестуют против решения Парижа наделять избирательным правом некоренных – французов, проживших на островах от 10 лет. Канаки считают, что таким образом может быть окончательно утрачена возможность их участия в политическом регулировании в Новой Каледонии.

Французские СМИ вспоминают события января 1985 года, когда президент Франсуа Миттеран отправлялся в Новую Каледонию, чтобы прекратить тогдашние беспорядки. Теперь, как считают репортёры Франции, Макрон решил «повторить политический ход Миттерана» и личным присутствие потушить градус страстей в Новой Каледонии.

В ближайшее время выясниться, как к прилёту главы колониальной власти отнесутся канаки и что им пообещает Макрон в ответ за прекращение сопротивления.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 10:11
    Дайте ему ружжо. Пусть покажет, как надо наводить порядок.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:12
      Ему бабушко-жена не разрешит.... Ещё поранится.
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 10:13
        Тогда надо брать её с собой. Ей и ружжо не надо. Улыбкой всех разгонит.
      2. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 11:11
        там еще не доказано бабушка или дедушка
      3. DvaParovoza Звание
        DvaParovoza
        0
        Сегодня, 11:22
        По слухам, она не бабушко, а дедушко-жена.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 10:21
      Зачем ружжо великому боксеру? Он сейчас там наведет порядок в стиле "Рейда" wink wink
    3. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:24
      Да он одним своим видом, взглядом угомонит усех.... wassatсамомнение зашкаливает.....
    4. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:25
      Гауляйтер решил осчастливить генерал-губернаторство своим посещением.
      Хорошо бы если бы Микрона грохнули в Новой Каледонии. am good
      1. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 11:46
        Даешь братскую помощь борцам с колониализмом из Новой Каледонии! Поможем братскому каледонскому народу оружием, военными советниками и добровольцами из "Вагнера"! А если серьезно, то грохнуть Микрона было бы приятно - но это был бы прямой повод для ввода большого военного контингента. А вот раздуть там пожарчик по образцу "партнеров" стоило бы. Жаль, кишка у нас тонка.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 12:16
          Ну как там Африка братан? Стоит на задних лапах
          Почти что выветрился Гадкий лягушачий запах

          Здесь нищета была веками в каждой из колоний
          Но времена другие поняли куда мы клоним
          Шерше ля фам, шерше другие страны
          Тебя пришла сюда учить военная наука

          Мы здесь играем первой скрипкой вопреки сюжету
          Чтобы сказал спокойно главный типа их там нету
          На войне как на войне
          Лягушатник весь в огне

          Наши парни жгут ударно
          Шухер навели в свинарне
          Рвут руками сучий марвел
          Наши парни это Вагнер
          Читать на сайте: https://text-lyrics.ru/a1/arbalet/36550-arbalet-nashi-parni-eto-vagner-text-pesni.html
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:16
    Макрон летит в Новую Каледонию с целью добиться прекращения беспорядков

    С броневика будет добиваться или не вылезая из танка?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:16
    «Макрон решил "повторить политический ход Миттерана" и личным присутствием потушить градус страстей в Новой Каледонии» —

    — Личность не та ...
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 10:16
    Эх, где бы еще французам, устроить очередную "Новую Каледонию".
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 10:19
      Французская Гвиана напрашивается.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:04
      Эх, где бы еще французам, устроить очередную "Новую Каледонию"
      Самое удобное место, это Париж wink
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:27
      Где-где? Рядом с Венесуэлой находится французская Гвиана. Вот её и надо размайданить с помощью наших венесуэльских друзей. good
      Как раз там у жабоедов космодром находится.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:17
    А чего Макрона через Северную Америку понесло,кто то из арабских стран не дал этому козлу:воздушный коридор " через свою страну?Или он не уверен в Израиле?
    1. Простой Звание
      Простой
      +2
      Сегодня, 10:29
      Так: Полет Макрона в одну из сових сатрапий вы "накаркали".
      Дело за туманом, как говариться - пожелаем удачи туману. wassat
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 10:18
    Ну, Макрон известный миротворец, теперь точно мир Каледонии обеспечен! laughing
  7. Комментарий был удален.
  8. 9PA Звание
    9PA
    +1
    Сегодня, 10:19
    Там бы его и прихлопнуть чисто по приколу
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:19
    Микрон, теперь намакоронит или намикронит.. будем посмотреть.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 10:23
      Главное что бы его там не отмаэнуэлили tongue
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:28
        Ха, ха, а вдруг ему понравится?
        Их дела, их дуристика... как на просто нормальных смотреть на них не получается.
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 10:19
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «Повтор политического хода Миттерана»: Макрон летит в Новую Каледонию

    Макрону до Миттерана , как до луны одним местом
  11. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 10:21
    Дело не моё, мне - по барабану, но...
    "перелёта Макрона (а он осуществляется через Северную Америку)" - может быть, таки имелось ввиду - через Центральную Америку, т.е., через южные территории США? С пересадкой, к примеру, в Майами или даже в Лос-Анджелесе? Перелёт через Северную Америку может не совсем получицо в силу нехватки топлива / такового риска на борту ераплана. Или он на ракете пульнёт? Как Мюнхгаузен на ядре?
    А в целом.... Маршрут в те края давно построен из Европы: Париж - Сингапур - Нумеа (ну, с возможной пересадкой гдени-будь в Австралии; был у меня давно похожий вояж).
  12. Anarchist Звание
    Anarchist
    0
    Сегодня, 10:21
    Вряд ли канаки на этот раз успокоятся. "Барбамбия киргуду" его там ждёт.
    Фиговый макарон лидер. Провал гарантирован...
  13. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:26
    А самолеты с президентами тоже иногда падают, а ему аж за Австралию лететь....
    Лёха не даст соврать.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:47
      А там березы есть?
      Ттттттьььььт.
  14. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 10:28
    Чтобы повторять чьи то шаги, надо обладать славой и харизмой того человека.
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:28
    Желаю народу добиться независимости!
    И... сменить, наконец, это колониальное название...
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 10:51
      Мало просто желать. Надо помочь. Не вам лично конечно. Это касается нашего государства. Ну там как-нибудь оружия по пиратски подкинуть. Инструкций с инструкторами. Стрелкова, например! Печенек... Вообще активно (материально) нужно помогать всем тем, кто Запад качает. Но такой работы, к сожалению, не видно совсем. А на одних пожеланиях далеко не уедешь.
  16. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 10:32
    Будем надеяться, что ему там оторвут башку. А то "Наполеонов" развелось - плюнуть некуда. Может подобных ему отрезвит хоть как-то. А то эти европейские лидеры (нужную букву заменить) совсем уже потерялись в реальностях request
  17. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:35
    Экс пан Зе всегда ездит на"фронт",если надо что то сдать,а чем Микрон хуже....тот ещё недоНаполеон..к стати: сегодня очередную партию наёмников-хранцузов отправили в армию Наполеона...
    https://topcor.ru/47674-rossijskie-vojska-nanesli-udar-po-mestu-nahozhdenija-inostrannyh-voennyh-i-ukrainskih-nacionalistov-na-harkovschine.html
  18. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 10:47
    Этот фрик не той категории, чтобы с его можно сравнить с Ф. Миттераном.
  19. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 10:53
    Эма поехал делать Вторую Французскую революцию. Чувствуется, это будет похлеще взятия Бастилии.
  20. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:57
    Поздно до Эммика дошло, что его обтрухали со всех сторон. микронаполеончика раздевают до кружевных труселей.

    Сегодня эпитет «подыхающий лев» сегодня плотно приклеилось к Парижу, а любые попытки крохи Маню изменить ситуацию в свою пользу разбиваются о три непреодолимые преграды.

    Первая – катастрофическое сокращение колониальной Армии Франции, которую с начала «нулевых» обкорнали на 62% по численности личного состава.

    Вторая причина – любителями улиток и лягушек занялись более зубастые мировые игроки, способные распределить обязанности между собой на основе неких секретных договорённостей. Простите, но не верю в совпадения, когда русские «музыканты», китайские бизнесмены, турецкие религиозные и якобы гуманитарные организации приходят одновременно, почти мгновенно решая вопросы безопасности территорий, по площади превосходящие среднюю европейскую страну. Захватывая под контроль до 80% товарооборота, по прихоти судьбы идущего именно во Францию, оставляя всем остальным транснациональным компаниям их законные куски пирога.

    Третье. на примере ЦАР, Камеруна, Судана, Мали и Нигера сформировалось устойчивое убеждение среди африканцев, что мир и порядок могут приносить только русские. Искореняя бандитизм и терроризм за считанные месяцы, хотя ранее благодетели-французы колупались долгие годы и не преуспевали. И уже сложился мезальянс: «русский солдат и оружие – турецкие спецслужбы и религиозные деятели – «китайские деньги» и щедрые инвестиции местным правительствам», но консорциум уверенно громит колониализм Франции.
    При полном одобрении «западных партнёров».
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 11:40
      Интернет штука коварная, вмиг все доходит, даже до самых дальних колоний. Не то, что раньше: ждем, что скажет правитель, его слово закон и тд. Времена меняются. В том числе, из-за таких политиков как Макрон, медийных болтунов. И получится у него опять "пришел, увидел, сбежал".
  21. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:03
    личным присутствие потушить градус страстей в Новой Каледонии
    Интересно, а у нас есть что-нибудь такое, что могло бы, наоборот, этот градус страстей повысить?
  22. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:34
    это должно «способствовать наведению порядка»
    Ну да, стоит только появиться Макрону и порядок сразу начнет восстанавливаться сам по себе от одного его вида. Судя по всему Макрон решил совершить такой "героический поступок" для попытки поднятия своего подмоченного авторитета. Но как бы это не сыграло с ним злую шутку и не сработало в обратную сторону.