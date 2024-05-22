The Guardian: Великобритания и Финляндия обсуждают дальнейшие действия против «теневого» нефтяного флота России
Как пишет британская газета The Guardian, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Лондон и Хельсинки обсуждают планы повлиять на третьи страны, чтобы те больше делали для блокирования деятельности российского «теневого» нефтяного танкерного флота на Балтике и в Ла-Манше.
- говорится в материале издания.
По словам Валтонен, ЕС рассматривает возможность дальнейшего пакета санкций в этом направлении, но необходимо, чтобы «Большая семерка» также активно участвовала в этом.
Очевидно, общие действия против России стали одной из основных повесток дня в ходе визита финского министра иностранных дел в Великобританию.
Суть мер предпринимаемых финнами совместно с британцами сводится к стремлению закрыть для России свободное использование Балтийского моря. Только не совсем понятно, как они собираются это делать.
20 мая стороны подписали в Лондоне декларацию о стратегическом партнерстве, в которой в том числе затрагивается и ситуация вокруг Украины. В частности, отмечается, что будет усиливаться давление на Китай и другие страны, чтобы они не оказывали материальную или иную помощь России.
Напомним, что Финляндия в прошлом году стала членом НАТО.
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