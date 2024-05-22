The Guardian: Великобритания и Финляндия обсуждают дальнейшие действия против «теневого» нефтяного флота России

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The Guardian: Великобритания и Финляндия обсуждают дальнейшие действия против «теневого» нефтяного флота России

Как пишет британская газета The Guardian, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Лондон и Хельсинки обсуждают планы повлиять на третьи страны, чтобы те больше делали для блокирования деятельности российского «теневого» нефтяного танкерного флота на Балтике и в Ла-Манше.

Воды вокруг Финляндии служат ключевым узлом для примерно 100 купленных Россией нефтяных танкеров, которые ежемесячно курсируют по Балтике и перевозят 90 миллионов тонн нефти

- говорится в материале издания.



По словам Валтонен, ЕС рассматривает возможность дальнейшего пакета санкций в этом направлении, но необходимо, чтобы «Большая семерка» также активно участвовала в этом.

Очевидно, общие действия против России стали одной из основных повесток дня в ходе визита финского министра иностранных дел в Великобританию.

Суть мер предпринимаемых финнами совместно с британцами сводится к стремлению закрыть для России свободное использование Балтийского моря. Только не совсем понятно, как они собираются это делать.

20 мая стороны подписали в Лондоне декларацию о стратегическом партнерстве, в которой в том числе затрагивается и ситуация вокруг Украины. В частности, отмечается, что будет усиливаться давление на Китай и другие страны, чтобы они не оказывали материальную или иную помощь России.

Напомним, что Финляндия в прошлом году стала членом НАТО.
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 10:30
    The Guardian: Великобритания и Финляндия обсуждают дальнейшие действия против «теневого» нефтяного флота России
    . Мало чухонцев били... впрочем, на это раз они сами себя и поимеют.
    Была благополучно, счастливая страна и... вляпались, чего то там у них взыграло.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 10:57
      Минобороны предложило сдвинуть границу России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Ведомство считает, что текущая граница была утверждена в 1985 году и не соответствует текущей «географической обстановке». Новая граница позволит использовать акваторию Балтийского моря в качестве внутренних морских вод. Росреестру поручили учесть изменения госграницы России в Балтийском море, а МИДу — сдать на хранение генсеку ООН копии скорректированных и переизданных карт. Ожидается, что изменения вступят в силу в январе 2025 года. Как то так .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:04
        К сожалению, вся наша история прям кричит о том, что врага НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ!!!
        Увы, все прощение и жесты доброй воли выходят нам боком...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:34
    Чушь несут ,Россия не покупала танкера ,она просто работает с западными судовладельцами.Они собрались сами себя изнасиловать,затейники?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 11:01
      Они во всеуслышание делают громкие заявление и создают анонсы мерпориятий по "изоляции" России , тогда как в это же время сами активно участвуют в торговле ,переработке и перепродаже энергоносителей через третьи, а то и четвертые страны. Потом ссылаются на тонкости политики , которая тесно переплетается с экономикой.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:35
    Кусать руку их кормящего... всё в угоду звезнополосатых....
    1. SanichSan Звание
      SanichSan
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Mouse
      Кусать руку их кормящего...

      те кто это устроили кормятся совсем с другой руки. wink
      да и план то у них был отличный. просто охрененный! надежный как швейцарские часы. bully раздел России и полный перевод под внешнее управление. а что эти русские могут против альянса более 50 стран с ВВП больше половины мирового. у русских с их жалкими 2-3% мирового ВВП просто нет шансов! а там, в России, ресурсы, земли, ух запануем! вон наша "неполживая оппозиция" уже с десяток лет этот шикарный план в прибалтике озвучивает. ежегодно. предполагалось примерно так, но что-то пошло не по плану... request
      сейчас Финляндия в состоянии конца 1943 года. также как в 43, вляпались уже глубоко и деваться некуда. надвигается 1944 и неизвестно на каких условиях удастся заключить капитуляцию в этот раз. request
  4. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 10:39
    Сериал будет называться "Как пчёлы против мёда боролись".
  5. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 10:43
    Прямо интересно, кар они собираются давить на Китай?
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -5
    Сегодня, 10:56
    Как я и предсказывал ещё год с лишним назад НАТО готовится к морской блокаде России. Заместив в балансе энергоносители из России они готовы закрыть для начала для нас Балтику. Для этого будет организована провокация с крушением танкера и разливом нефти в акватории Балтийского моря.
    Это расплата за поставки топлива и сырья нашим врагам. Во-истину мы продали за деньги верёвку, на которой нас собираются повесить.
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 11:20
      А по моему наши соседи из НАТО расширяют для нас перечень поводов для осуществления более решительных "озабоченностей" и "тревожностей" .
      Россия -не та страна,для которой вообще что-то можно закрыть.Это попытка полаять ,помяукать,пошипеть,но не более....
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:15
    Суть мер предпринимаемых финнами совместно с британцами сводится к стремлению закрыть для России свободное использование Балтийского моря.
    А "закрывалка" сработает? Финны связавшись с англичанами и включившись в борьбу с Россией интенсивно роют яму под себя. Улыбнуло, что финны совместно с британцами усилят давление на Китай. Они бы еще для усиления давления взяли в компанию прибалтов.
  8. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 11:16
    А что,внезапно обнаружились документы о принадлежности Балтийского моря исключительно Финляндии ?!
    Появилась еще одна "владычица морей " ?!
    Может стоит поглубже порыться в архивах и найти не ту запятую в решении о предоставлении финам самостоятельности ?
    Или наладить военные конвои для нашего танкерного флота ?
  9. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 11:25
    Очередной информационный шум. Кто, сможет закрыть свободное судоходство на Балтийском море.
    Идет один танкер или караван в сопровождении боевых кораблей. Кто, остановит? Они кричат, что не хотят третьей и последней Мировой войны.
  10. PROXOR Звание
    PROXOR
    0
    Сегодня, 11:29
    Римляне говорили: Карфаген должен быть разрушен. По моему самое время объявить новый курс: Лондон должен быть разрушен.
  11. Эмиль Звание
    Эмиль
    0
    Сегодня, 11:53
    " Попытка перекрыть поток российской нефти обернулась прямо противоположным результатом. Так, крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» плюнула на санкции Запада и в наглую переименовала суда, которые ранее ходили под флагами иных государств, в честь российских городов. Ну а если выдумщики санкций будут рыпаться, то и ракеты на них появятся.…«Совкомфлот» больше не скрывается
    Компания решила официально показать Западу, кому принадлежат суда, которые ранее ходили под флагами Габона, Либерии, Кипра и Панамы, и чью нефть они перевозят. Теперь танкеры компании носят имена российских городов — «Белгород», «Кемерово», «Калининград», «Красноярск». И ходить они будут исключительно под российским флагом.

    Дело в том, что ранее Минфин США внес в «черный список» 21 танкер «Совкомфлота». Запад старался делать всё, чтобы российская нефть продавалась исключительно по установленным им ценам. И России пришлось искать обходные пути для экспорта нефти по морю, поэтому танкеры «Совкомфлота» ходили под флагами других стран." feel
  12. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -1
    Сегодня, 12:10
    Хорохорится на суше можно сколько угодно. Это не на море воевать и кормить собой салаку.
    Учитывая нашу окормляемую дипломатами-диплодоками фломастерную политику, США руками европейцев втягивают нас в большую войну. Нечем нам прорывать блокаду ни на Балтике, ни на Севере ни на Чёрном море.
    Можем только пытаться в ответ действовать на их коммуникациях, но без развитого базирования и малочисленности флота наши усилия будут неэффективны.
    Так что придётся прибегнуть к ЯО и осуществить "Американскую Мечту" - ограниченную ядерную войну в Европе.