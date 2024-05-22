Применяемые СБУ безэкипажные катера Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня

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Применяемые СБУ безэкипажные катера Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня

Украинские морские безэкипажные катера будут оборудоваться различным оружием, способным наносить удары с дальнего расстояния. Такое решение принято по опыту использования катеров в атаках на российские корабли и Крымский мост. Новые БЭКи уже появились.

Не успели российские ресурсы обсудить появившиеся кадры с украинским морским беспилотником, вооруженным авиационными ракетами Р-73, как появились новые данные о том, что теперь на безэкипажные катера будут устанавливаться реактивные системы залпового огня. И это не очередная шутка, испытания таких систем начались на Украине еще зимой.



Как сообщил экс-спикер Одесской ОВА Братчук, используемые СБУ безэкипажные катера Sea Baby («Морской малыш» или по-украински «Морський малюк») начали оснащать мини-РСЗО, размещая на корпусе несколько направляющих под реактивные боеприпасы. Какие результаты показали такие катера в ходе испытаний, не известно, но сам Братчук называет их «очень мощными». Так это или нет, но в море этих модернизированных Sea Baby пока не наблюдалось, все испытания, судя по снимкам, проводились на земле.


Как ранее сообщалось, на фоне отсутствия нормального форта и необходимости проведения диверсионных операций против российских кораблей и Крымского моста Киев сделал ставку на безэкипажные катера. БЭКи довольно хорошо показали себя против кораблей Черноморского флота в открытом море, но появление различных заграждений сводит на нет все усилия. Новая разработка с РСЗО, по-видимому, должна компенсировать невозможность прорыва в защищенные районы моря. Не прорвался, так хоть обстрелял. Как на самом деле будут вести себя эти новые вундерваффе, покажет время.
46 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 10:31
    — Украину от моря надо отрезать ...
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      +5
      Сегодня, 10:53
      Так они новое выкопают, у них опыт уже есть.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 12:16
        ну нехай на границе с польшей и копають.....
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 10:58
      Украину от моря надо отрезать ...
      Эта задача должна была с самого начала СВО ставиться
    3. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 11:01
      — Украину от моря надо отрезать ...

      Есть мнение, что Вы правы, но тогда встаёт вопрос, что делать с Днепром и другими крупными реками протекающими через Украину, они ведь тоже впадают в Чёрное море.
      Как только Украину отрежут от моря они начнут использовать БЭКи против мостов, плотин и городов России, что стоят на этих реках. У них психология такая. hi
      1. Hariton Laptev Звание
        Hariton Laptev
        +2
        Сегодня, 11:25
        Как только украину от режут от моря она станет ни кому не интересна. За нее сейчас то цепляются только потому что, выход к черному морю очень важен для стран нато. Это как заноза для России плацдарм для будущих нападений. Не даром были разговоры что США хотели взять в аренду на 100 лет кусок земли на побережье. Это бы дало право американскому флоту бессрочно находиться в акватории черного моря и ни какая конвенция Монтрё им бы не помешала.Но это от влечение. На тот момент как только украина лишится выхода к морю единственным решением будет полная капитуляция киевского режима. И только глупцом надо быть что бы по итогам капитуляции разрешить тому что останется иметь армию и флот. Полиция и силы для поддержания порядка.
        1. Сергей Куликов_3 Звание
          Сергей Куликов_3
          0
          Сегодня, 12:17
          Кто или что мешает США взять в аренду кусок земли возле Одессы?
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 11:47
        Типа поплывут вверх по течению? Это о каких реках речь? Которые два метра шириной при затекании на Украину?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +11
    Сегодня, 10:32
    Очевидно, что "санитарную зону" надо доводить до границ СССР, по другому не получится.
  3. Alien From Звание
    Alien From
    +15
    Сегодня, 10:32
    А как интересно они на волне прицельно стрелять будут...? belay куда попало? В натуре, что не съем, то понадкусаю.
    1. Простой Звание
      Простой
      +3
      Сегодня, 10:36
      Мореходность тоже под вопросом.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +8
      Сегодня, 10:40
      А зачем сильно целится? Подплыл на 1-2 км к порту и шарахнул в ту сторону. а там как повезет. Уж хоть 1 ракета куда то да попадет. А если таких катеров десяток другой отстреляются?
      1. barclay Звание
        barclay
        +10
        Сегодня, 11:00
        Согласен. Для того, чтобы просто нагадить мирной жизни и инфраструктуре, этой приспособы хватит. Другими словами - это "разработка" отвечает их концепции терроризма любыми способами.
        PS: ещё одно подтверждение необходимости лишить их выхода к морю.
    3. Хагалаз Звание
      Хагалаз
      +4
      Сегодня, 10:40
      РСЗО и так не слишком точное оружие, так даже морская рябь должна ещё больше рассеять ракеты. Если только корректируемые есть у них.
      1. Бек69 Звание
        Бек69
        0
        Сегодня, 12:10
        А минимальный вес у корректируемого со станком сколько? Ракету от града в два смычка тягают, а там на палубе батарея, это каких габаритов БЭК??? Да и видно на РЛС его с станком и ракетой будет хорошо.
    4. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      +12
      Сегодня, 10:43
      А им и не надо стрелять прицельно. Это оружие против мирного населения. Тем более в преддверии курортного сезона. Вышел такой вот «Морський малюк» стал на траверзе любого курортного города дал залп и был таков. Жертвы среди мирного населения, паника и прочее вот их цели. Истинно фашистские.
      1. Alien From Звание
        Alien From
        +8
        Сегодня, 10:51
        Да, как то не подумал. Вы правы! Сучье племя!!! Только каленым железом выжигать am
      2. barclay Звание
        barclay
        0
        Сегодня, 11:54
        И после последнего выстрела для самоликвидации срабатывает толовая шашка в днище. И "концы в воду", даже до того момента, как последний снаряд прилетел.
      3. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Сегодня, 11:54
        Цитата: Hariton Laptev
        Вышел такой вот «Морський малюк» стал на траверзе любого курортного города дал залп и был таков

        Подозреваю, что такого способа использования даже бритиша не одобрят.
        1. Бек69 Звание
          Бек69
          0
          Сегодня, 12:13
          У этих малюков есть одна нехорошая черта, они могут и по меловым утесам Девоншира засадить и по пляжам Маями или Флориды. А потом заряд самоликвидации и концы в воду. Зеленский, он такой коварный....ну вы сами знаете....
    5. Alex100 Звание
      Alex100
      -3
      Сегодня, 11:04
      Как и кобрирование на самолетах и вертолетах.
    6. SovAr238A Звание
      SovAr238A
      +1
      Сегодня, 11:17
      А разве у обычной РСЗО есть точность?
      Недаром зоны поражения считают стадионами.
      Не потому, что такие мощные, а потому что летят все куда попало.
    7. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 11:33
      Вы не поняли! Их точность не интересует, эти установки на БЭК предназначены для совершения террактов против пребрежных российских территорий. Например заплыли в нейтральные воды Черного моря сделали залп по городу Сочи в разгар курортного сезона, убив и ранив множество гражданских и ретировался ну или был обнаружен и уничтожен, для противника не велика потеря эти катера одноразовые.
    8. BecmepH Звание
      BecmepH
      -1
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Alien From
      А как интересно они на волне прицельно стрелять будут...? belay куда попало? В натуре, что не съем, то понадкусаю.

      А как с самолётов запускают? Вы забыли про GPS.Это же элементарно!
    9. Xenofont Звание
      Xenofont
      +1
      Сегодня, 12:02
      Меня сильно смущает вопрос: как, при наличии боновых заграждений, БЭКи проникают в бухту Севастополя? Это факт неоспоримый и от того очень настораживающий. Что же это за заграждения?
  4. Село Звание
    Село
    -1
    Сегодня, 10:32
    компенсировать невозможность прорыва

    Не зьим так надкусаю.
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 10:34
    безэкипажные катера Sea Baby начали оснащать мини-РСЗО, размещая на корпусе несколько направляющих под реактивные боеприпасы. Какие результаты показали такие катера в ходе испытаний, не известно

    это может говорить о чувствительных потерях БЭКов и попытке применять более экономную стратегию -атаковать/наносить потери с (относительно) безопасного расстояния
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 10:51
      США и Англия также в процессе создания безэкипажного украинского флота участвуют как концептуально так и технически.
      Просто никто не гонит лошадей в смысле победы над Россией. Они добиваются экономического поражения без прямого участия в конфликте, что не отменяет "странности" - как по сабжу -неуправляемое РСЗО на БЭКах.
      Скорее всего слили в сеть одно, а применять будут другое.
  6. Single-n Звание
    Single-n
    +7
    Сегодня, 10:36
    Мдя. Плохо теперь прибрежным городам придется. Против военных кораблей эта приблуда не факт что окажется эффективной. платформа носитель слишком мелкая и неустойчивая. Чую что там рассеивание 1 км х 1 км. Если толь во совсем в упор бить. Да и то. А вот как оружие террора......
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +5
      Сегодня, 10:53
      В этом и состоит вся "военная доктрина" западной банды - карательные, диверсионные и террористические вылазки.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -6
    Сегодня, 10:53
    Мы во ВМВ ставили же на катера "Катюши". Идея оттуда. У нас же проблема что за тридцать пять лет буржуазное сознание пропитало всех и в промышленности и в армии. У всех на уме только деньги, не родину развивать и защищать а деньги, деньги, деньги. Вот уже генерал-майора арестовали. Вспоминается губернатор Хорошавин, полковник полиции с миллиардами в мешках в квартире.
    Идей и способов остановить англо-украинскую морскую атаку много но адмиралы не хотят по настоящему воевать а отсиживаются в бункерах, а флот в базах.
    Англичане сами признают что воюют с нами, значит мы можем спокойно сбивать всё что плавает и летает.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 10:57
      Этой идее уже лет 150-200. Ракеты на суда еще в 19 веке ставили. Если не в 18-ом. Это просто показывает что такое флот, нафига он нужен даже глубоко сухопутной стране. И что можно получить отдав инициативу противнику.
  8. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 10:54
    если начнут этим гражданские суда кошмарить,то плоховатоибудет
  9. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 10:55
    А как интересно они на волне прицельно стрелять будут
    В следующей же новости окажется, что это не РСЗО, а переделанные из Гидры-70 Элтрихаррис Вампиры, которые уже третий год показывают нам в наземном исполнении:
    1. VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), разработанный и поставляемый американской компанией L3Harris.
    Компания-разработчик утверждает, что монтаж комплекса VAMPIRE на платформе занимает всего два часа и выполняется двумя механиками.
    https://topwar.ru/200993-raketnyj-kompleks-vampire-dlja-ukrainy-prosto-deshevo-i-ne-slishkom-polezno.html
    герань
    https://t.me/infomil_live/5398
    2. Разработчик ЗРК Vampire модифицирует их для установки на беспилотных катерах
    Руководитель управления компании L3Harris Technologies Джон Рэмбо отметил, что конструкторские работы уже проведены, теперь речь идет о том, насколько быстро можно ввести в эксплуатацию.
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20421481
    3. Внутренний пассивный изолятор с 6 степенями свободы.
    Прочный для использования как на суше, так и на корабле.
    https://www.l3harris.com/all-capabilities/wescam-mx-rsta-independent-stabilized-sighting-system
    1. Garri Звание
      Garri
      0
      Сегодня, 11:21
      Думаю,завод вампиров в Чехии давно должен денафицироваться
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        0
        Сегодня, 11:46
        Цитата: Garri
        Думаю,завод вампиров в Чехии давно должен денафицироваться

        100% неплохо бы, но как, может быть, только новомодными гибридными методами.
        Это в любом случае.
        Но тут разные, созвучные системы:
        1. Проект создания RM-70 Vampire был начат в 1995 году. В качестве основы для новой системы была выбрана советская РСЗО БМ-21 «Град», калибра 122 мм, 40 из которых готовы к стрельбе.
        2. А тут вампир из Hydra-70, калибром 70
        http://www.airwar.ru/weapon/anur/hydra70.html
        старьём забиты склады. FFAR /Hydra-70 - семейство 2.75" (70мм) неуправляемых ракет, которые используются авиацией США с начала 50-х годов. Первыми были НАР типа FFAR. Первоначально были разработаны фирмой Naval Ordnance Test Station для ВМС США в 1948 г.
        31 августа 2023
        Украина получила новейшие комплексы Vampire для борьбы с дронами
        Платформа, которая ведет наблюдение за воздушной обстановкой, небом. Если обнаружен БПЛА — квадрокоптер, дрон, крылатая ракета, даже вертолет и самолет, — она его может взять на сопровождение, подсветить лазером.
        Ракеты зенитные с дальностью действия до пяти километров, скорость полета около одного километра в секунду.
        Изделие способно наводиться на объект, подсвеченный лазером-целеуказателем. Для такого наведения заявлено КВО на уровне 0,5 м.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 12:12
      Ну если к нашему берегу может подплыть катер с такой заметной во всех диапазонах установкой, а над целью зависнет дрон с лазерным целеуказателем, то это будет фейл и флота, и ПВО
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 11:01
    На всякий болт найдется правильная гайка с супер гравером !
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:17
    На волне стрелять из РСЗО ? Это только инструмент для террористов ?
  12. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 11:18
    Сразу возникает вопрос. О применение РСЗО при волнение моря. Да же в штиль маломерные плавсредства имеют качку, а при запуске одной ракеты, как поведет себя катер. Статическое испытание на суши- это совсем другая картина?
    1. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 11:24
      Если ваша задача лупить по городу с минимальных дистанций то главное что бы катер не перевернуло. А точность там дело десятое.
  13. Garri Звание
    Garri
    +1
    Сегодня, 11:19
    Как они рассчитывают компенсировать отдачу от запуска? Бэк банально после первого выстрела,первой ракеты сместится и не известно на сколько
  14. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Сегодня, 11:20
    Вундерваффе, напоминающее агонию третьего рейха.
  15. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 11:29
    Только полное физическое уничтожение фашистского режима может гарантировать безопасность России . Все остальные меры- полумеры, а вернее- не меры.
  16. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:29
    появились новые данные о том, что теперь на безэкипажные катера будут устанавливаться реактивные системы залпового огня
    С целью нанесения хоть какого-то урона можно много чего приспособить, главное, чтобы катер выдержал. А для этого достаточно просто стрелять в нашу сторону - все равно куда-то прилетит. А ведь это где-то все собирают и очевидно там куда еще не наносились наши удары.
  17. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 12:04
    Работать эти катера могут только в одном условии - акватория никак не контролируется. Такая водная тачанка будет прекрасно видна в ИК и радиодиапазоне, пропустить её может только флот с полностью разваленной разведкой