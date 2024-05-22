Применяемые СБУ безэкипажные катера Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня
Украинские морские безэкипажные катера будут оборудоваться различным оружием, способным наносить удары с дальнего расстояния. Такое решение принято по опыту использования катеров в атаках на российские корабли и Крымский мост. Новые БЭКи уже появились.
Не успели российские ресурсы обсудить появившиеся кадры с украинским морским беспилотником, вооруженным авиационными ракетами Р-73, как появились новые данные о том, что теперь на безэкипажные катера будут устанавливаться реактивные системы залпового огня. И это не очередная шутка, испытания таких систем начались на Украине еще зимой.
Как сообщил экс-спикер Одесской ОВА Братчук, используемые СБУ безэкипажные катера Sea Baby («Морской малыш» или по-украински «Морський малюк») начали оснащать мини-РСЗО, размещая на корпусе несколько направляющих под реактивные боеприпасы. Какие результаты показали такие катера в ходе испытаний, не известно, но сам Братчук называет их «очень мощными». Так это или нет, но в море этих модернизированных Sea Baby пока не наблюдалось, все испытания, судя по снимкам, проводились на земле.
Как ранее сообщалось, на фоне отсутствия нормального форта и необходимости проведения диверсионных операций против российских кораблей и Крымского моста Киев сделал ставку на безэкипажные катера. БЭКи довольно хорошо показали себя против кораблей Черноморского флота в открытом море, но появление различных заграждений сводит на нет все усилия. Новая разработка с РСЗО, по-видимому, должна компенсировать невозможность прорыва в защищенные районы моря. Не прорвался, так хоть обстрелял. Как на самом деле будут вести себя эти новые вундерваффе, покажет время.
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