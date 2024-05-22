В Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ остановлено движение пригородных поездов

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В Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ остановлено движение пригородных поездов

В Белгородской области вследствие атаки беспилотника боевиков киевского режима временно остановлено движение пригородных элеткропоездов на участке от станции Толоконное до расположенной на границе с Харьковской областью Наумовки.

Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, электропоезд, следовавший по участку железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке украинского БПЛА. Поскольку состав следовал без пассажиров, в результате атаки украинских боевиков никто не пострадал, однако есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети.



Движение электричек предполагается возобновить после того, как будут устранены неисправности. На время ремонтных работ по тому же маршруту запущен автобус.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали автомобиль, передвигавшийся между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала находившаяся за рулем транспортного средства женщина. Пострадавшая с осколочным ранением была доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Украинские боевики постоянно атакуют населенные пункты и сугубо гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Эти атаки не имеют никакого военного значения и являются террористическими, направленными на то, чтобы посеять панику среди мирного населения России.
20 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 11:06
    Что бы такое должно случится,для немедленной и конкретной реакции Кремля?
    1. Alien From Звание
      Alien From
      +1
      Сегодня, 11:20
      Не должно 146 и 87 процентов случатся на протяжении 24 лет, теперь ещё 6 лет...!
    2. Single-n Звание
      Single-n
      0
      Сегодня, 11:26
      А какую реакцию вы ожидаете? Очередное выражение озабоченности?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 11:49
        Выражение озабоченности,рисование красных линий достало донельзя...Если мы не можем справится с Украиной,Европой,США и остальными,то хотя бы признание этого официально.Бывает лучше горькая правда,чем сладкая ложь.
    3. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      -1
      Сегодня, 11:32
      Цитата: dmi.pris1
      Что бы такое должно случится,для немедленной и конкретной реакции Кремля?

      Ну, наверное, остановка поезда с Блинкиным или Бербок на Украине.
      1. Flashpoint Звание
        Flashpoint
        0
        Сегодня, 11:43
        Ну, наверное, остановка поезда с Блинкиным или Бербок на Украине.

        Да, ладно, пусть уже едет.
        И горит.
        https://cs5.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2015-12_2/1449478381121962460.gif

        Не даёт вставить gif как видео, так что по ссылке.
        Это из фильма Война миров.
        1. Практик23354df Звание
          Практик23354df
          +2
          Сегодня, 11:45
          Цитата: Flashpoint
          , пусть уже едет.
          И горит.

          Но, сожалению, едут и не горят.
          1. Flashpoint Звание
            Flashpoint
            +1
            Сегодня, 11:45
            Но, сожалению, едут и не горят.

            Да...
  2. _Батя_ Звание
    _Батя_
    +1
    Сегодня, 11:08
    Такими темпами Белгородская область станет буферной зоной angry
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      Сегодня, 11:14
      Уже стала, не только она, а все приграничье. Был примечательный сюжет от какой-то глобальной помойки, как чубатые террористы с беспилотниками спокойно подбираются к границе, чуть не пределах видимости Белгорода и запускают дроны по любой доступной цели по 50 штук за ночь, большую часть сажает РЭБ, но остальное долетает.
  3. Село Звание
    Село
    -6
    Сегодня, 11:12
    Для недопущения подобных террактов СВО и проводится, Песков так сказал. Ну и создается санитарная зона. Будем подождать.
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      0
      Сегодня, 11:14
      Вот той женщине расскажите о принимаемых мерах:

      Ранее сообщалось, что боевики ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали автомобиль, передвигавшийся между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала находившаяся за рулем транспортного средства женщина. Пострадавшая с осколочным ранением была доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.(с)
      1. Село Звание
        Село
        -2
        Сегодня, 11:19
        Вы считаете принимаемые меры недостаточными? Думаю в МО готовы выслушать ваши предложения.
        1. Single-n Звание
          Single-n
          0
          Сегодня, 11:27
          Вопрос в том , а есть ли силы их реализовать?
          1. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            +1
            Сегодня, 11:41
            Несколько десятков высотных многоэтажек на Украине, где по нашим данным помимо населения находятся штабы, центры связи, склады и прочие объекты ВСУ должны быть разрушены. А потом еще и еще. Для этого десятка три Гераней, я надеюсь, хватит. А данные у нас есть - стреляй по любой многоэтажке - не промахнёшься. А укры все равно врут.
            .
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Село
      Песков так сказал. Ну и создается санитарная зона. Будем подождать.
      Жена мужу: Стой милый не умирай. Киселя жди. И варился этот кисель 18 недель. А муж не дождался - умер. Вольный перевод Кубанской поговорки. А слова Пескова надо положить в банк под проценты. Самый надежный вклад будет.
    3. Задира Звание
      Задира
      +2
      Сегодня, 11:43
      Для недопущения подобных террактов СВО и проводится, Песков так сказал. Ну и создается санитарная зона. Будем подождать

      То, что говорит сей персонаж, пусть останется на его совести, однако, люди прекрасно помнят как все начиналось в конце 2021-начале 2022 года. Тогда не то, что в "старую" РФ, но и в Крым со стороны Украины муха не залетала. Были систематические обстрелы Донецка и Луганска, это факт. В декабре 2021 Путин объявил НАТО ультиматум, который сейчас воспринимается чистой "авантюрой", но тогда многие поверили, что верховный не блефует. Затем, в качестве первого шага выполнения ультиматума, был выполнен ввод войск РФ на Украину под "кодовым названием" СВО. Что происходит в течение последующих двух лет видите сами
      1. Кронос Звание
        Кронос
        +1
        Сегодня, 12:05
        Да и тогда ультиматум был чистой авантюрой это было прекрасно видно. Выставлять такие требования можно было только победив все НАТО в войне не меньше.
  4. sever41 Звание
    sever41
    -4
    Сегодня, 11:37
    Мра*и ВСУ, просто мра*и. Вся их суть убивать обычных людей. Причем даже не важно кого, своих или чужих, это же прикольно. Но ничего, есть три богини судьбы Клото, Лахесис и Атропос, и рай есть и ад тоже. Все им вернется в 1000000000000000000000000000000000000000000000 размере.
  5. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 12:23
    Шли защищать Донецк, а превратили Белгород в Донецк. Гениально. Блестяще.