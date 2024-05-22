В Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ остановлено движение пригородных поездов
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В Белгородской области вследствие атаки беспилотника боевиков киевского режима временно остановлено движение пригородных элеткропоездов на участке от станции Толоконное до расположенной на границе с Харьковской областью Наумовки.
Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, электропоезд, следовавший по участку железной дороги Белгород-Наумовка подвергся атаке украинского БПЛА. Поскольку состав следовал без пассажиров, в результате атаки украинских боевиков никто не пострадал, однако есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети.
Движение электричек предполагается возобновить после того, как будут устранены неисправности. На время ремонтных работ по тому же маршруту запущен автобус.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали автомобиль, передвигавшийся между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала находившаяся за рулем транспортного средства женщина. Пострадавшая с осколочным ранением была доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Украинские боевики постоянно атакуют населенные пункты и сугубо гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Эти атаки не имеют никакого военного значения и являются террористическими, направленными на то, чтобы посеять панику среди мирного населения России.
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