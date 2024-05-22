«Большие разногласия»: Бербок негативно оценила перспективы получения Украиной немецких ракет Taurus

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«Большие разногласия»: Бербок негативно оценила перспективы получения Украиной немецких ракет Taurus

Украина вряд ли получит немецкие крылатые ракеты Taurus, по крайней мере, не при нынешнем правительстве. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в правящей коалиции по этому вопросу большие разногласия.

Прибывшую в Киев на встречу с Зеленским Бербок не могли не спросить о судьбе крылатых ракет Taurus, которые так хочет, но не может получить Украина. Глава МИД ничего конкретного сообщить не смогла, но заявила, что по данному вопросу в правительстве мнения разошлись, перспектив договорится не видно, так что никакого решения нет и в ближайшее время не предвидится.



Хорошо известно, что у меня есть мнение по этому поводу, что у канцлера есть мнение, что у нас в кабинете есть разные мнения. (...) Мы три партии в правительстве, и мы все должны принять совместное решение, а у нас этого нет
— добавила Бербок.

Зеленский уже неоднократно пытался уговорить немцев передать Киеву часть ракет Taurus, но неизменно получал отказ. Как ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, Берлин опасается, что Киев ударит немецкими ракетами по России, тем самым вовлекая ее в конфликт. Причем сделать это Украина может специально, а немцы воевать с русскими не хотят. Британский министр обороны Шэппс, в свою очередь, предположил, что Шольц хочет избежать ударов немецкими ракетами по Крыму. Он призвал Германию последовать примеру Британии и разрешить применять немецкое оружие против России.

А Зеленский и украинские генералы очень хотят немецкие ракеты, дальность поражения которых позволяет бить по Крымскому мосту, не подвергая опасности оставшиеся самолеты.
10 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 11:04
    Украина вряд ли получит немецкие крылатые ракеты Taurus, по крайней мере, не при нынешнем правительстве. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в правящей коалиции по этому вопросу большие разногласия.

    Опять развернулась на 360 градусов ? lol
    1. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 11:22
      Опять развернулась на 360 градусов ?

      Ленка?? Да наверное lol
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:08
    «Зеленский и украинские генералы очень хотят немецкие ракеты» —

    — Дэдушка хатэл иметь козу,
    — А коза нэ хатэл ...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:19
    по данному вопросу в правительстве мнения разошлись, перспектив договорится не видно, так что никакого решения нет и в ближайшее время не предвидится.
    Бербок очень огорчила Зеленского, но зато отметилась в киеве при этом не захотела (почему-то?) посетить Харьков когда ей предложили.
  4. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 11:34
    Срок истёк. Теперь клоун уже просроченный президент недостраны уКраина.
    Кто ж будет пользоваться использованным изделием? Даже Ленке, этой гимнастке с пониженной ответственностью не комильфо.

    Запад прекрасно знает значение эпитета «хромая утка», поэтому крайне любопытно сегодня читать сообщения осведомлённых источников типа «The Economist» или правительственной радиостанции «Europe1» французов: страны Запада после летней сходки авторитетов НАТО планируют оказать давление на Зеленского для начала мирных переговоров.
    Ему уже не доверяют, а обещанки «победить Россию на поле боя» рассматривают исключительно прагматически, поскольку знают – поезд ушёл, такая возможность упущена безвозвратно. Остаётся только лгать.

    Путин никогда не сядет за стол переговоров с просроченным продуктом Запада. Потребует убрать дурнопахнущее дерьмо.


    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 12:17
      Путин никогда не сядет за стол переговоров с просроченным продуктом Запада. Потребует убрать дурнопахнущее дерьмо.

      Ну, с учетом прошлых финтов, от Путина можно ждать любых неожиданностей - приучил.
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 11:44
    у меня есть мнение по этому поводу, что у канцлера есть мнение, что у нас в кабинете есть разные мнения... Мы три партии в правительстве, и мы все должны принять совместное решение, а у нас этого нет

    В общем, лебедь щуку раком, когда в товарищах согласья нет...
  6. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 11:54
    Какая позитивная фотография. Можно подумать , что на фото счастливые муж и жена и у которых дома куча детишек.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:01
    «Большие разногласия»: Бербок негативно оценила перспективы получения Украиной немецких ракет Taurus
    . Да ладно... там "ливерная колбаса" обиделась, какие ещё разногласия нужны?
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:27
    (глядя на Аннулену...) Как, наверное, тяжко быть не бинарной личностью?!
    Прикинь, в тебе две тётки!
    А если они ещё и обе лесбиянки!..