«Большие разногласия»: Бербок негативно оценила перспективы получения Украиной немецких ракет Taurus
Украина вряд ли получит немецкие крылатые ракеты Taurus, по крайней мере, не при нынешнем правительстве. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в правящей коалиции по этому вопросу большие разногласия.
Прибывшую в Киев на встречу с Зеленским Бербок не могли не спросить о судьбе крылатых ракет Taurus, которые так хочет, но не может получить Украина. Глава МИД ничего конкретного сообщить не смогла, но заявила, что по данному вопросу в правительстве мнения разошлись, перспектив договорится не видно, так что никакого решения нет и в ближайшее время не предвидится.
Зеленский уже неоднократно пытался уговорить немцев передать Киеву часть ракет Taurus, но неизменно получал отказ. Как ранее заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, Берлин опасается, что Киев ударит немецкими ракетами по России, тем самым вовлекая ее в конфликт. Причем сделать это Украина может специально, а немцы воевать с русскими не хотят. Британский министр обороны Шэппс, в свою очередь, предположил, что Шольц хочет избежать ударов немецкими ракетами по Крыму. Он призвал Германию последовать примеру Британии и разрешить применять немецкое оружие против России.
А Зеленский и украинские генералы очень хотят немецкие ракеты, дальность поражения которых позволяет бить по Крымскому мосту, не подвергая опасности оставшиеся самолеты.
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