Польша объявляет о строительстве пограничного укрепления «Восточный щит»

Проект «Восточный щит» — это серия инвестиций, направленных на укрепление границы Польши с Беларусью и Россией. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит почти 10 миллиардов польских злотых. Часть этих средств планируется потратить непосредственно на оборонительные укрепления.Как сообщает портал, одним из компонентов «Восточного щита» будет модернизация существующей стеновой ленты. На восточной границе также планируется построить наблюдательные вышки высотой 70 метров с дальностью видимости примерно 3-4 километра, что усилит разведывательную роль границы. Кроме того, рассматривается возможность строительства ещё одной параллельной стены для защиты от попыток нелегального пересечения границы мигрантами из Беларуси.Однако большую часть средств планируется направить на строительство укреплений и оборонительных сооружений, таких как бункеры, противотанковые рвы и даже минные поля. Другим элементом является изменение окружающей среды в виде искусственных болот, возникающих в результате затопления территории водой.Правительство Польши планирует получить часть средств на строительство укреплений у Евросоюза. Польский проект был встречен с пониманием в Брюсселе. Несколько дней назад Европейский банк развития решил инвестировать 300 миллионов евро в польскую спутниковую программу, реализуемую в сотрудничестве с Францией. В результате Польша хочет приобрести два спутника наблюдения со станциями контроля и загрузки изображений.

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