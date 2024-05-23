Польша объявляет о строительстве пограничного укрепления «Восточный щит»

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Польша объявляет о строительстве пограничного укрепления «Восточный щит»


Проект «Восточный щит» — это серия инвестиций, направленных на укрепление границы Польши с Беларусью и Россией. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит почти 10 миллиардов польских злотых. Часть этих средств планируется потратить непосредственно на оборонительные укрепления.



Как сообщает портал, одним из компонентов «Восточного щита» будет модернизация существующей стеновой ленты. На восточной границе также планируется построить наблюдательные вышки высотой 70 метров с дальностью видимости примерно 3-4 километра, что усилит разведывательную роль границы. Кроме того, рассматривается возможность строительства ещё одной параллельной стены для защиты от попыток нелегального пересечения границы мигрантами из Беларуси.

Однако большую часть средств планируется направить на строительство укреплений и оборонительных сооружений, таких как бункеры, противотанковые рвы и даже минные поля. Другим элементом является изменение окружающей среды в виде искусственных болот, возникающих в результате затопления территории водой.

Правительство Польши планирует получить часть средств на строительство укреплений у Евросоюза. Польский проект был встречен с пониманием в Брюсселе. Несколько дней назад Европейский банк развития решил инвестировать 300 миллионов евро в польскую спутниковую программу, реализуемую в сотрудничестве с Францией. В результате Польша хочет приобрести два спутника наблюдения со станциями контроля и загрузки изображений.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 04:05
    «Проект "Восточный щит" - это серия инвестиций» —
    — "Война на Украине - это выгодные инвестиции" ...
    (Кому война,а кому мать родна)
  2. туц Звание
    туц
    +1
    Сегодня, 04:55
    Лавры Яценюка покоя не дают, полякам тоже хочется срубить свой гешефт
  3. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Сегодня, 05:32
    Войдёт в список наиболее бессмысленных проектов, так называемых "белых слонов".
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 05:40
    Проект «Восточный щит» — это серия инвестиций, направленных на укрепление границы Польши с Беларусью и Россией. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит почти 10 миллиардов польских злотых.
    Все моют бабло. В том числе, и пшекистан.
    п.с. Вспомним строительство знаменитого)) laughing забора в укрорейхе аля яйцевнюх! laughing
  5. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 05:57
    Пшeки с момента обретения государственности в 1918 "крепили оборону" на востоке. Планы строили воевать с большевиками. А в итоге в 1939 прилетело с запада. Нежданчик.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 05:59
    Правительство Польши планирует получить часть средств на строительство укреплений у Евросоюза. Польский проект был встречен с пониманием в Брюсселе. Несколько дней назад Европейский банк развития решил инвестировать
    . Ну да, там если и сходят с ума, то сразу все вместе...
    Впрочем, а когда они в умах были вообще???
  7. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 06:07
    На фото пшек похож на Зюганова в молодости?
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 06:33
    «Восточный щит»
    Кто-нибудь посчитает, сколько нужно ФАБ-3000 или ФАБ-9000, чтобы полностью утилизировать этот «Восточный щит»? wink
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:45
    стоимость проекта составит почти 10 миллиардов польских злотых
    За такие деньги даже при отсутствии угрозы ее необходимо придумать. Чем Польша и занимается.
  10. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 06:55
    Как показывает практика все эти щиты и линии просто обходятся и берутся в клещи и удар с тыла .
  11. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 07:15
    Новая "линия Мажино"?
  12. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 07:23
    стоимость проекта составит почти 10 миллиардов польских злотых.

    То есть своим они платят в евро, а проект посчитали в злотых? Или журналисты нагнетают?
  13. anatolv Звание
    anatolv
    0
    Сегодня, 07:24
    Великая польская стена. Или как там по-польски?