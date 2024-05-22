Три государства Европы признали независимость Палестины

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Три государства Европы признали независимость Палестины

Три государства Европы намерены признать независимость Палестины. Одна из этих стран – Ирландия.

Такое заявление незадолго до события сделал американскому изданию Politico на условиях анонимности неназванный ирландский чиновник.



По его словам, данное заявление намерены сделать на пресс-конференции представители правительства Ирландии. Брифинг, утверждает чиновник, проведут глава правительства Саймон Харрис, министр иностранных дел Майкл Мартин и руководитель министерства окружающей среды Имон Райан.

Ирландия планирует скоординировать свое заявление одновременно с аналогичными шагами в двух других европейских столицах в среду утром

- сообщил источник издания.

О каких конкретно государствах, разделяющих ирландскую позицию, идет речь, он не сказал. Известно лишь, что перед этим официальный Дублин вел консультации о признании Палестины с представителями нескольких европейских стран, которые положительно воспринимают данную инициативу. Среди них – Испания, Норвегия, Словения, Бельгия и Мальта.

Зная о планах ирландских властей, Израиль предостерег их от такого шага, заявляя, что он играет на руку боевикам ХАМАС.

Как и прогнозировалось, сегодня Ирландия признала независимость Палестины. Вместе с ней это сделали также Испания и Норвегия.

Ранее глава испанского правительства Педро Санчес положительно отзывался об идее создания палестинского государства. По его словам, оно имеет для стран Европейского союза важное геополитическое значение.
11 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 11:31
    МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран — членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Израиль отзывает своих послов из Испании, Ирландии и Норвегии.
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 11:45
      Все это началось с заявления американского сенатора Чака Шумера ранней весной о «неадекватности и несоответствии Нетаньяху и крайне правого правительства». Это привело к возобновлению демонстраций против правительства, которые приняли вновь массовый характер. Разгоняют водометами и слезоточивым газом.

      Урок: поражение всегда начинается дома, в головах.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 12:06
        «неадекватности и несоответствии Нетаньяху и крайне правого правительства»
        как про байдена.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:31
    Израиль жестоко ответил и отозвал своих послов из этих стран!Типа я обиделся!
    1. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 11:44
      Израиль жестоко ответил и отозвал своих послов из этих стран!Типа я обиделся!

      Берите выше, он это обязательно назовёт очередным проявлением антисемитизма, а это уже сравни преступлению по отношению к нему. hi
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 12:03
        Цитата: кредо
        он это обязательно назовёт очередным проявлением антисемитизма

        мне иногда кажется что холокост был нужен евреям и если бы немцы не начали их убивать евреи придумали бы что для того что бы спровоцировать это
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 12:12
          мне иногда кажется что холокост был нужен евреям и если бы немцы не начали их убивать евреи придумали бы что для того что бы спровоцировать это

          На ВО работает администратор Вадим Смирнов, который скорей всего забанит Ваше мнение, так как сочтёт его за разжигание ненависти. hi
  3. Комментарий был удален.
  4. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 11:35
    Израиль предостерег их от такого шага, заявляя, что он играет на руку боевикам ХАМАС.
     И как играет? А если и играет ,то на руку народа Палестины, ни ХАМАС единым живут палестинцы.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 11:40
    Израиль предостерег их от такого шага, заявляя, что он играет на руку боевикам ХАМАС
    Почему-то вспомнился х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" когда барон объявляет войну Англии в случае, если Англия не признает независимость Североамериканских Штатов.
  6. Комментарий был удален.
  7. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 12:01
    я тоже признаю независимость Палестины,шо измениться ?
  8. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:20
    Сейчас попытка пойти против линии Вашингтона ,получит не слабый ответ. Американцы начнут сомневаться ,а правильно режимы Испания, Норвегия, Словения, Бельгия и Мальта поддерживают ЛГБТ