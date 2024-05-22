Financial Times: Ряд стран ЕС призывают к санкциям против Грузии

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Financial Times: Ряд стран ЕС призывают к санкциям против Грузии

Запад продолжает давить на грузинские власти, позволившие себе принять закон об иноагентах. Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники, некоторые страны Европейского союза призывают ввести санкции против Грузии и грузинских политиков.

В частности, называются Швеция, Нидерланды, Чехия и Эстония, где недовольны якобы усилением влияния Москвы в Грузии и считают, что именно Россия повлияла на принятие закона об иноагентах.



По данным издания, предлагаемые санкции в том числе включают в себя приостановку безвизового режима с Грузией и замораживание счетов в европейских фондах. Кроме того, принятие этого закона может повлиять на процесс вступления Грузии в ЕС, пишет Financial Times, хотя и так ясно, что в обозримом будущем никто не собирается принимать ее в Евросоюз.

Эта тема будет обсуждаться и на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая должна состояться на следующей неделе. Очевидно, у европейцев нет больше проблем, кроме как вмешиваться в дела далеких от Европы республик бывшего СССР.

Напомним, что и в далеких Соединённых Штатах сильно «забеспокоились» о будущем Грузии и готовят законопроект, который может включать санкции на случай, если официальный Тбилиси все же не сменит линию поведения.
16 комментариев
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  1. BecmepH Звание
    BecmepH
    +3
    Сегодня, 11:46
    По их мнению закон об иноагентах в Грузии — это репрессивный закон, а в США и других странах — защита собственного инфополя и национальных интересов.
    1. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      0
      Сегодня, 12:14
      Все верно. Дома этот закон защищает свою безопасность, а в других странах - мешает взять элиты и государство под контроль. Так и нужно делать. США делают все верно с их идеологии.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:21
      По мнению янкесов и Ко все должны делать не так,как они.А так,как они указывают.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 11:50
    Ну всё, росчерком пера запишут Грузию в ось зла. Там и до миротворца скоро дело дойдёт, а грузинских наёмиков наверно в сеппары запишут. Ой куда катится мир. В Грузии должен появиться новый Сталин.
    Не видать кружевных труселей горным девчатам.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:07
      Цитата: Irokez
      росчерком пера запишут Грузию в ось зла.

      Хошь не хошь, а придется грузинам дружить с Россией и с Белоруссией....Садиться в вагон в г. Гори и ехать в Россию всей Грузией. wink
  3. Комментарий был удален.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:53
    Ха, ха, дермократия это власть полосатого/исключительного народа... вернее их полиптикума и власть придержащих wink
    Ничего нового, если разобратся.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 11:54
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Financial Times: Ряд стран ЕС призывают к санкциям против Грузии

    Грузинской политической элите -держаться!!! Иначе все будет очень печально для самой Грузии , Украина тому пример.
  6. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +1
    Сегодня, 12:01
    Грузинское общество, и его политическая элита должны быть прогрузинскими. Какую опасность видит Запад в происходящих в Грузии процессах?
    Если начнут мыслить реалистично, думать о завтрашнем дне, укрепляться, строить практичные отношения с соседями, тогда их не пошлёшь в топку войны по звонку из Брюсселя
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Knizhnik
      Если начнут мыслить реалистично, думать о завтрашнем дне, укрепляться, строить практичные отношения с соседями, тогда их не пошлёшь в топку войны по звонку из Брюсселя

      Так для этого и создается система . Посмотрите ,все периферийные государства так или иначе задействованы в конфликте..Прибалтика,Болгария,Румыния ,Польша.Это Германия думает или Англия упражняется в острословии ,а роль младоевропейцев уже определена - быть мясом НАТО
  7. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 12:02
    Демократия - это диктатура демократов!
  8. snyp3r Звание
    snyp3r
    0
    Сегодня, 12:04
    Вопрос насколько грузины твердо определились с вектором. А то, как обычно бывает, сегодня одно, а завтра опять с НАТО в десны или того лучше, как армяшки - попытка пробежать между капелек. К сожалению, наша "мягкая сила" исторически оставляет желать лучшего, но может что-то и поменялось и получится условно Грузию в ОДКБ затащить. Перспектива конечно заманчивая, вот только, что делать с населением, которое уже обеими ногами прозападное все.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:09
    некоторые страны Европейского союза призывают ввести санкции против Грузии и грузинских политиков.
    Ну вот вместо открытой двери в ЕС возможные санкции за закон мало отличающийся от американского. "Кепки" у грузин оказались не стандартные (не демократичные) и не проходят в европейские двери.
  10. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 12:15
    Что тут можно сказать-Грузия доигралась в "демократию" и уже из этих пут не вырвется.Страна окончательно попала в зону влияния "цивилизованных" и нынешние барахтанья ничего особо не изменят.
  11. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:21
    Погодите, коллеги. hi . Вроде ж президентша грузинка обещала наложить "Вето" на этот закон. А вокруг такая шумиха. lol
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:22
    Наука всем,держите деньги в западных банках,покупайте недвижимость и будет вам счастье.Но перед этим надо было заманивать к себе западных инвесторов.Чтобы счастье было обоюдным.
  13. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:28
    К ноге! Ишь, что удумали.... bully