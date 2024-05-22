Financial Times: Ряд стран ЕС призывают к санкциям против Грузии
Запад продолжает давить на грузинские власти, позволившие себе принять закон об иноагентах. Как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники, некоторые страны Европейского союза призывают ввести санкции против Грузии и грузинских политиков.
В частности, называются Швеция, Нидерланды, Чехия и Эстония, где недовольны якобы усилением влияния Москвы в Грузии и считают, что именно Россия повлияла на принятие закона об иноагентах.
По данным издания, предлагаемые санкции в том числе включают в себя приостановку безвизового режима с Грузией и замораживание счетов в европейских фондах. Кроме того, принятие этого закона может повлиять на процесс вступления Грузии в ЕС, пишет Financial Times, хотя и так ясно, что в обозримом будущем никто не собирается принимать ее в Евросоюз.
Эта тема будет обсуждаться и на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая должна состояться на следующей неделе. Очевидно, у европейцев нет больше проблем, кроме как вмешиваться в дела далеких от Европы республик бывшего СССР.
Напомним, что и в далеких Соединённых Штатах сильно «забеспокоились» о будущем Грузии и готовят законопроект, который может включать санкции на случай, если официальный Тбилиси все же не сменит линию поведения.
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