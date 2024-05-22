«У Киева ПВО лучше»: Генерал заявил об отсутствии у Британии шансов отразить ракетную атаку России в случае конфликта

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«У Киева ПВО лучше»: Генерал заявил об отсутствии у Британии шансов отразить ракетную атаку России в случае конфликта

В случае начала военного конфликта Великобритании будет нечем прикрыть свое воздушное пространство, даже украинская система ПВО намного лучше британской. С таким заявлением выступил генерал британской армии в отставке Ричард Бэрронс.

По мнению генерала, Россия способна нанести по Соединенному королевству удар теми же ракетами, которые использует в конфликте с Украиной. Но если Киев еще как-то от них может защититься, то Лондону это сделать просто нечем, ни противовоздушной, ни противоракетной системы у Великобритании нет. А ракеты у России есть. Таким заявлением отставной генерал прокомментировал вопрос о возможности отражения атаки российских ракет.



У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины. Нам она была не нужна. Ракеты, падающие на Киев, могут упасть и на Лондон. А ПВО Киева намного лучше.

— заявил Бэрронс, добавив, что даже устаревшим российским ракетам понадобиться всего полтора часа, чтобы добраться до Великобритании, а новейшим и того меньше. А атаковать Россия будет несколькими волнами по 60–90 ракет. Так что лучше подыскать убежище заранее.

По мнению генерала, чем быстрее британское правительство осознает необходимость появления собственной системы ПВО, тем раньше она появится, так как на ее создание уйдут годы и миллиарды фунтов стерлингов. Ранее правительство уже отвергло предложение создать систему ПВО по аналогии с израильским «Железным куполом», посчитав ее слишком дорогой и неспособной прикрыть всю территорию Соединенного королевства.
20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:45
    «Атаковать Россия будет несколькими волнами по 60–90 ракет» —

    — Если "Посейдоном",то и одной волны хватит ...
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +1
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Если "Посейдоном"

      А он есть?
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +4
        Сегодня, 11:55
        Посейдон есть. Волны нет
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 12:00
        Цитата: BecmepH
        А он есть?

        Где то там, в пучинах Океана...
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 11:45
    всё, напугал денди лондонских до усрачки...а ВПК ждёт, когда ему отстегнут
    1. Oldi Звание
      Oldi
      +1
      Сегодня, 12:09
      Ага. Догадайтесь, чей полосатый ВПК! laughing
  3. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +5
    Сегодня, 11:45
    Россия способна нанести по Соединенному королевству удар теми же ракетами, которые использует в конфликте с Украиной. Но если Киев еще как-то от них может защититься, то Лондону это сделать просто нечем, ни противовоздушной, ни противоракетной системы у Великобритании нет. А ракеты у России есть

    не бойтесь британцы, у наших олигархов и многих чинуш там дети, жены и особняки... они не допустят "такого" !
  4. кредо Звание
    кредо
    -1
    Сегодня, 11:46
    А атаковать Россия будет несколькими волнами по 60–90 ракет. Так что лучше подыскать убежище заранее.

    Англичане как всегда в своём репертуаре - их никто не трогает, а они уже всех обвиняют в том, что их хотят обидеть. fool
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      -1
      Сегодня, 11:53
      ДАМ с Машкой регулярно им подыгрывают smile
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 12:01
        Цитата: курвиметр
        ДАМ с Машкой регулярно им подыгрывают

        А Машка это кто?
        1. курвиметр Звание
          курвиметр
          +1
          Сегодня, 12:18
          пресс-секретарь МИД РФ... smile
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:52
    Ну так... завалите побольше краину.... вам же штаны не нужны .... bully
  6. Павленко Валерий Звание
    Павленко Валерий
    -6
    Сегодня, 11:58
    Посейдон у РФ есть давно. Испытания прошел отлично, одного хватит смыть бритов полностью. Он лежит мирно курит на дне океана и ждет команды на атаку. В любой момент, может атаковать любой заданый континент. И у ничто жить его не возможно, так как подводная скорость свыше 500км час.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 12:27
      Ну хорошо пусть 500. Чем страшнее тем лучше. Про испытания официальные сообщения были? Я не припомню, если ошибаюсь - дайте ссылку.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:59
    Таким заявлением отставной генерал прокомментировал вопрос о возможности отражения атаки российских ракет.
    . Вопрос... а от беспилотников они смогут защититься, если что? Про ракеты и разговора нет, потому что нечем и это понятно всем...
    Ещё, в догонку... сколько той мелко Британии? Даже для одного серьёзного, ультимативному аргумента целей не хватает... am
  8. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 12:02
    По Британии полетит Синева или Ярсы, скорее всего они там и встретятся: так вкладываться в МВО им, бритам, смысла нет.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:04
    Ракеты, падающие на Киев, могут упасть и на Лондон. А ПВО Киева намного лучше.
    А чего тогда пыжитесь, пальцы в растопырку?
    Так что лучше подыскать убежище заранее.
    Хорошее предложение и сидите там молча, не вякая.
  10. Камалов Звание
    Камалов
    0
    Сегодня, 12:12
    Если не чем защищаться, тогда зачем "выёживаться"
  11. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 12:21
    Так что лучше подыскать убежище заранее.


    Вот именно - начинайте искать уже сейчас...
  12. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 12:27
    У Бритов удивительный ВПК конечно.Вроде денег выделяют много,и всегда где то маячат в районе ТОП5 .Но ни танков,ни ракет, ни достаточно авиации ничего нет. Раньше флот был могучий и того нет.Мой вывод что оборонные компании Бритов такие как BAE, это самые прожорливые и коррумпированные компании на свете.С таким бюджетом выпускать единичную продукцию, сомнительного качества, это надо уметь hi