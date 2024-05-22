Преодолён «мрачный рубеж»: процентные выплаты по госдолгу впервые превысили расходы США на оборону

Рост долга будет продолжать оказывать повышательное давление на процентные ставки. Без реформ по сокращению долга и процентов расходы по процентным выплатам будут продолжать расти, вытесняя расходы на другие приоритеты и обременяя будущие поколения

Расходы на процентные выплаты по госдолгу в настоящее время являются второй по величине статьей бюджета правительства США и, как ожидается, останутся таковыми в течение 2024 года. По прогнозам, к 2051 году они станут самой дорогой частью бюджета