Преодолён «мрачный рубеж»: процентные выплаты по госдолгу впервые превысили расходы США на оборону

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Преодолён «мрачный рубеж»: процентные выплаты по госдолгу впервые превысили расходы США на оборону

Государственный долг США продолжает стремительно расти, преодолевая все новые рекордные отметки. Одновременно увеличиваются и расходы на его обслуживание.

Так за первые семь месяцев текущего финансового года, который в Штатах начался 1 октября 2023-го, чистые процентные выплаты по госдолгу составили 514 миллиардов долларов. Это на 20% больше, чем расходы США на оборону за этот же период (составили 465 миллиардов долларов), при том, что текущий бюджет Пентагона также стал рекордным за всю историю существования североамериканского государства.



Причем финансовые аналитики сходятся во мнении, что этот тренд в оставшиеся месяцы не изменится. Таким образом, нынешний финансовый год станет первым годом, когда Соединенные Штаты потратят больше денег на выплаты процентов, чем на национальную оборону, тем самым преодолев «мрачный рубеж». Все это может подорвать американскую экономику, которая и так переживает далеко не самые лучшие времена, считает американский консервативный новостной канал о бизнесе Fox Business.

Рост долга будет продолжать оказывать повышательное давление на процентные ставки. Без реформ по сокращению долга и процентов расходы по процентным выплатам будут продолжать расти, вытесняя расходы на другие приоритеты и обременяя будущие поколения

— говорится в заявлении Комитета Конгресса США по федеральному бюджету (CRFB).

В течение многих последних лет США могли брать дешевые займы благодаря исторически низким процентным ставкам. Однако по мере роста ставок по федеральным фондам росли и краткосрочные ставки по казначейским ценным бумагам, что делало федеральные займы намного дороже.

Федеральная резервная система (ФРС) повышала процентные ставки 11 раз в 2022 и 2023 годах, подняв ставки до самого высокого уровня за 23 года в попытке подавить высокую инфляцию и охладить экономику (сейчас ставки составляют 5,25-5,5 % годовых). При этом в ФРС заявляют, что будут удерживать ставки на повышенном уровне до тех пор, пока не будут уверены в остановке роста инфляции.

Расходы на процентные выплаты по госдолгу в настоящее время являются второй по величине статьей бюджета правительства США и, как ожидается, останутся таковыми в течение 2024 года. По прогнозам, к 2051 году они станут самой дорогой частью бюджета

— заявил в феврале этого года директор Бюджетного управления Конгресса Филип Свагель.

Процентные ставки — не единственный фактор, делающий обслуживание долга более дорогим. За последнее десятилетие размер государственного долга увеличился более чем в четыре раза. Согласно последним данным Министерства финансов, всего четыре десятилетия назад долг взлетел с 907 миллиардов долларов до более чем 34,5 триллионов долларов по состоянию на 20 мая 2024. За минувший год госдолг США вырос на три триллиона долларов.

Президент Байден неоднократно защищал расходы своей администрации и хвастался сокращением дефицита бюджета на 1,7 триллиона долларов. Однако эта цифра относится к сокращению не самого долга, а национального дефицита в период с 2020 по 2022 финансовые годы. Дефицит действительно сократился за этот период времени, но во многом благодаря тому, что срок действия чрезвычайных мер, введенных во время пандемии COVID-19, истек, отмечают финансовые эксперты.

В настоящее время дефицит бюджета в США составляет 6,5 %, рост ВВП — примерно 6 %, инфляция в мае была 3,4 % (целевой показатель — 2%). Обслуживание долга — это регулярные выплаты по казначейским облигациям под 5 % годовых, что очень много для США.

Рынки воспринимают нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла как марионетку администрации Байдена, которая готова пожертвовать американской экономикой ради успешной предвыборной кампании демократов. По их мнению, Пауэлл по умолчанию не может справиться с инфляцией.

Рост инфляции на фоне геополитических рисков для валюты США (санкции, заморозки резервов и прочее) создадут несопоставимые риски для бизнеса по всему миру. А большой капитал никогда не станет держать активы под большие риски. Отток капитала из США будет означать закат доллара как мировой валюты.
42 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +8
    Сегодня, 12:32
    Оне потолок отменили.... так что госдолгу ещё расти и расти... если штатовцев это не волнует, почему должно волновать нас? recourse
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:34
      Преодолён «мрачный рубеж»: процентные выплаты по госдолгу впервые превысили расходы США на оборону

      Всё ещё впереди - скоро процентные выплаты по долгу превысят бюджет...это и будет «мрачный рубеж»
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 12:35
      Оне решили запустить процедуру национализации ФРС.)
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +12
      Сегодня, 12:42
      их не волнует сам госдолг, их волнует снижение внешних покупателей этого госдолга
      1. dzvero Звание
        dzvero
        +1
        Сегодня, 13:53
        их волнует снижение внешних покупателей этого госдолга

        В десятку! Для пирамиды (а по сути ФРС именно пирамида) такое смерти подобно. Вот и наводят хаос в мире позиционируя себя как "тихую гавяань" для капитала.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:35
    «Процентные выплаты по госдолгу впервые превысили расходы США на оборону» —

    — Добавят на оборону,чтобы не отставать ...
  3. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 12:39
    рост ВВП — примерно 6 %
    Вполне неплохой результат.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Болторез
      рост ВВП — примерно 6 %
      Вполне неплохой результат.

      И Вы этому верите? Я могу нарисовать любые цифры например в России ВВП на 100% поднялся за прошлый месяц. Докажите обратное.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        -1
        Сегодня, 13:06
        Я могу нарисовать любые цифры
        Излюбленный аргумент укров, когда им говоришь, что империя восходящего сала- беднейшая страна Европы.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -1
          Сегодня, 13:09
          Вы хотите сказать товарищ джентльмен, что реально 6% рост ВВП в США? Смотря как считать и от куда мнимый доход приписать.
          1. Болторез Звание
            Болторез
            -1
            Сегодня, 13:13
            реально 6% рост ВВП в США
            Сам не в США, но скорее всего так и есть. Или вы адепт сказок про замерзающую и разваливающуюся Америку?
            1. Irokez Звание
              Irokez
              +1
              Сегодня, 13:24
              Цитата: Болторез
              Или вы адепт сказок про замерзающую и разваливающуюся Америку?

              Не-е-е. США не замёрзнет как и Канада ибо есть ресурсы для энергетики да и атомка самая большая. А вот постколониальная Британия может ещё потерять псевдоколонии и там уже хуже будет с обогревом.
              Но дело о другом. Худеющий Доллар который был главным оружием США худеет как и Евро (не зря же Британия быстро и хитро Брэксит провела), а это показатель ухудшения экономики их держателя, проценты выплачивать по долгам это затраты ведь а не доход, вливания в Маска с НАСА и военку - это не затраты?
              Но поднять (приписать) процент развития экономики обязательно надо ибо если Мир увидит падение, то кто будет долговые обязательства покупать для дальнейшего существования США. Так же и золото на хранении потребуют вернуть и так далее.
              Поэтому никак нельзя показать, что затухают. Будут врать причём нагло (как Наглосаксы).
              1. Болторез Звание
                Болторез
                -1
                Сегодня, 13:30
                Британия хитро Брэксит провела
                Чтобы остановить поток иммигрантов из ЕС и предотвратить коллапс систем здравоохранения и соцобеспечения. Я это наблюдал практически изнутри.
                показательухудшения экономики их держателя
                Ой Шломо, да шоб у тебя так стоял как у него болтается laughing .

                Вообще же ваши взгляды на реальность за пределами РФ основаны на вере, имеющей мало общего с реальностью.
                1. Irokez Звание
                  Irokez
                  -1
                  Сегодня, 13:32
                  Цитата: Болторез
                  Вообще же ваши взгляды на реальность за пределами РФ основаны на вере, имеющей мало общего с реальностью.

                  Вообще же ваши взгляды на реальность за пределами Британии основаны на вере, имеющей мало общего с реальностью.
                  И неужели поток иммигрантов из ЕС побудил выйти из ЕС? Не верю никогда.
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    -1
                    Сегодня, 13:33
                    за пределами Британии
                    Я не верю что одна из богатейших стран мира возьмет и замерзнет tongue . и не хороню ( сколько уже лет) валюту крупнейшей экономики мира.
                    1. Irokez Звание
                      Irokez
                      -1
                      Сегодня, 13:43
                      Верю - не верю, это игра такая есть.
                      А по факту транзакции в долларах падают процент с этого падает, а это паразитарная прибыл США уменьшается. И это всего один показатель из многих.
                      И далее выборы осенью, а может ли Байден позволить в своё правление уменьшить ВВП страны и проиграть из-за этого? Конечно нет и поэтому печатанье денег и вливание в экономику где якобы ВВП увеличилось и инфляцию чем-то придерживают дабы экономика ещё больше не рухнула.
                      Гегемон уже не тот, но существовать будет как остальные в Мире.
                      1. Болторез Звание
                        Болторез
                        -1
                        Сегодня, 13:46
                        дабы экономика ещё больше не рухнула.

                        Куда едут жить и работать ученые со всего мира? В рухнувшую экономику?
                      2. Irokez Звание
                        Irokez
                        -1
                        Сегодня, 13:53
                        Цитата: Болторез
                        В рухнувшую экономику?

                        Да. Там немного поработают, станут очередными безработными и бомжами. Кстати несколько процентов могут подольше устроить жизнь.
                        Но как неудачники (в США это полный позор) они будут говорить, что всё ОК и живу в шоколаде ну и будут других агитировать на приезд, дабы не скучно было жить среди лохов.
                        Накопить на обратную дорогу уже будет проблематично да и через Турцию придётся ехать вот и станут обычными статистами перебиваясь временными работами даже по специальности (ни погулять с девками и не закрутить - проблема с грошами там ещё те стервы).
                      3. Болторез Звание
                        Болторез
                        -1
                        Сегодня, 13:55
                        Там немного поработают, станут очередными безработными и бомжами.
                        И вы реально в это верите?
                        с девками и не закрутить - проблема с грошами
                        Как показывает практика, меркантильностью отличаются именно красавицы с постсоветских просторов.
                        Накопить на обратную дорогу
                        В США билет в Россию обойдется вам в недельный заработок, если что.
                      4. Irokez Звание
                        Irokez
                        -1
                        Сегодня, 13:58
                        Цитата: Болторез
                        И вы реально в это верите?

                        Ну как и Вы в свою веру про цветущий сад который никогда не замёрзнет.
                      5. Болторез Звание
                        Болторез
                        -1
                        Сегодня, 14:12
                        цветущий сад
                        Списывают на свалку последние 20 лет, а прошлой зимой уже было контрольное замерзание laughing Ан нет- пока на месте.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 14:03
      Цитата: Болторез
      Вполне неплохой результат

      Вопрос только, за счёт чего такое счастье? Капитализация Теслы и сфера услуг?
      1. Болторез Звание
        Болторез
        -1
        Сегодня, 14:13
        Капитализация Теслы и сфера услуг?
        Не только. Довольно много всего в США производят и продают всему миру.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 14:38
          Цитата: Болторез
          Довольно много всего в США производят и продают всему миру

          Больше Китая?
          1. Болторез Звание
            Болторез
            -1
            Сегодня, 14:39
            Больше Китая?
            Лучше Китая.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              +1
              Сегодня, 14:51
              Цитата: Болторез
              Лучше Китая

              Другими словами – в десять раз дороже при сопоставимом качестве и меньшем количестве.
              Это примерно такая же история, как с капитализацинй Теслы, которая выше, чем у Тойоты, Фольксваген-Ауди, Мерседеса, Дженерал-Моторс, БМВ, Феррари и Хонды вместе взятых. При том, что перечисленные компании выпускают в год 35 миллионов авто, а Тесла 350 тысяч, то есть в сто раз меньше. Никакого мошенничества – видимо качество в сто раз выше, ага.
  4. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +5
    Сегодня, 12:42
    Как известно, доходы по сложному проценту растут по параболе, так и расходы на обслуживание долга также будут расти по такому же закону. Выхода всего два: или банкротство, или инфляция всё увеличивающимся темпом. Америку погубит не ядерное оружие, а неумеренная жадность и неумение контролировать расходы.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:42
    Соединенные Штаты потратят больше денег на выплаты процентов, чем на национальную оборону, тем самым преодолев «мрачный рубеж». Все это может подорвать американскую экономику,

    Пока находятся страны и покупают американские тренжерис ,у США все будет в шоколаде.Печатай сколько можешь
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Сегодня, 13:48
      Печать в таких объемах объемах на глазах всей мировой экономики - и куда девать официально напечатанное, самим у себя скупать долг... чем больше печатаешь тем выше инфляции, чем выше инфляция тем выше ставка, чтобы покрыть выплаты по которой нужно снова печатать.... они крутились пока ставка было нулевой, а теперь, да еще при таком объеме треджерис....
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 14:34
        Цитата: BrTurin
        чем больше печатаешь тем выше инфляции, чем выше инфляция тем выше ставка, чтобы покрыть выплаты по которой нужно снова печатать.

        Чем выше инфляция ,тем больше платят владельцы реальных активов. Ведь за тренжеря были отданы реальные тонны металлов,шт машин,кубы газа.Понятно что конец будет ,но он скорее связан с прекращением покупки тренжерей ,чем с печатным станком .
  6. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    0
    Сегодня, 12:44
    Мы всегда должны учитывать, какой процент государственного долга находится в руках американцев. Тогда, в крайнем случае, они всегда могут прибегнуть к обычной либеральной политике, которая включает в себя повышение налогов на беднейшие классы, сокращение субсидий и помощи беднейшим классам, снижение пенсий и отсрочку пенсионного возраста.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:47
    Официально байденомике поют осанну,а неофициально матом кроют. У байдена только одна проблема перед вторым сроком,он может" зависнуть".
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:48
    не нравятся такие статьи...практически -ни о чём...
    Это как в старом анекдоте:-"Папа (США),цены на водку подняли,ты будешь меньше пить!
    -Нет сынок(остальной мир)-ты будешь меньше кушать!"........
  9. wladomir Звание
    wladomir
    +1
    Сегодня, 12:50
    Я чего-то не понял. Какое отношение это сообщение имеет к нам? Этот госдолг америкосов, они себя всю жизнь прекрасно чувствовали себя с этим долгом. И будут чувствовать и дальше. Нам-то что?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 13:07
      Цитата: wladomir
      Нам-то что?

      Да то, что это показатель их затухания и надо следить, чтобы они нас не затушили когда полностью затухнут.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:50
    Преодолён «мрачный рубеж»: процентные выплаты по госдолгу впервые превысили расходы США на оборону
    . Да не будут они заморачиватся... себе простят все что угодно.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 13:44
      Так простить не очень получиться - а вот устроить заварушку и под это...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:50
        Тоже вариант и не такой уж редкий...
        Есть ограничения, очевидные, т. е. у некоторых стран, с которыми им хочется посчитаться, есть серьёзный, ультимативный ответ на все их поползновения.
        Вот и гадай теперь, чего и как они замутят???
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          +1
          Сегодня, 13:57
          Так не обязательно самим - вторая мировая шла в европах, а в выигрыше были... поговаривают, что штаты работают по отработанным схемам.... главное чтобы европейская элита не "мешала" , а с этим у них пока к сожалению не плохо
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:02
            В прошлых войнах гейропейские ястреб сами рвались в бой, хотели заработать на этом!
            Вряд-ли, современные гейропейские елитки и оружейное лобби, стало менее агрессивным, вот только народец у них, какой то такой, аморфный, жирком оброс и прочее разное. Не видно в гейропах парадов и милитаристского угара... скорее другие парады, иного толка будут часто и ещё чаще.
            В общем, процесс даже не в начале пути, там вообще конь не валялся.
            В общем, как ястреб будут, смогут все это замутить, не понятно.
            1. BrTurin Звание
              BrTurin
              0
              Сегодня, 14:23
              во Франции прошел опрос - каждый второй молодой француз готов воевать - опросы дело тонкое и что это было... - но устроить провокацию, а они на это мастера..пресса под ними - "общественное мнение" сформируют... война до последнего европейца... для штатов одна задача - как остаться в стороне
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 14:39
                Скажем так... даже "псы войны",, "перелетные гуси", больше не рвутся на краину "пострелять русских", и это за обещанные, не хилые бабки...
                Лезут только совсем отмороженные, а таких можно найти везде...
                Как только, типа, назреет, масса народу начнёт искать информацию и... картинки с вывернутыми наружу кишками и прочем, подобным, быстро собьёт настрой всем, у кого хотя б инстинкт самосохранения остался.
                В общем то, загадывать бессмысленно, время нас всех рассудит.