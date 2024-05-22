Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось

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Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось

Основатель крупной американской ЧВК Academi (до января 2011 года Xe Services LLC, до февраля 2009 года Blackwater) Эрик Принс заявил, что президент США Джо Байден мог бы объявить о бессмысленности вооруженного конфликта на Украине. Эта европейская страна никогда не вступит в НАТО, но Киев может в таком случае сохранить хотя бы часть своей армии, однако Вашингтон стремится к продолжению войны.

Принс отметил, что полностью понимает реакцию России на действия Запада на Украине. Основатель американской ЧВК сравнивает создавшуюся в регионе ситуацию с гипотетическим превращением Россией или Китаем северных провинций Мексики в активную часть китайского или российского альянса, что ожидаемо вызвало бы резко негативную реакцию Вашингтона.



Кроме того, Принс подчеркнул, что не понимает смысла отправки вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где она, выступая на пресс-брифинге, заявила, что Вашингтон хотел бы, чтобы Украина вступила в НАТО. Подобное заявление было бы уместно только в случае, если бы правительство США стремилось спровоцировать начало вооруженного конфликта в регионе с прямым вовлечением сил альянса.

Основатель американской ЧВК также предположил, что некоторые представители руководства США попросту обладают весьма ограниченными интеллектуальными способностями. В частности, в когнитивной несостоятельности Принс заподозрил главу американского Госдепа Энтони Блинкена, устроившего в Киеве рок-концерт в то время как украинская армия терпит поражение на поле боя. По мнению Принса, поведение Блинкена подобно действиям известного своей эксцентричностью римского императора Нерона, согласно распространенной легенде, музицировавшего, пока горел Рим.
13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 13:22
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось

    да вы что ,правда бы не понравилось? а России наверное очень нравится альянс Украины с США. Американский истеблишмент -самое поганое , что есть на планете Земля
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 13:45
      Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
      Да мы и не заключали ни чего, а американцам все равно не нравится. laughing
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 13:53
        а им заранее не нравится , а вдруг ...и потом уже поздно " не нравится" будет wink
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:24
    У всех свои цели в этой ситуации и даже цели Байдена и американского ВПК разные .Бидон хочет переизбраться на второй срок,но вовремя как ВСУ проигрывает это скорее минус и надо показать миротворца . А вот ВПК США интересен вечный конфликт
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:26
    И что сбрендили или сошли с ума, один фиг... за них, за таких, почти пол страны готовы проголосовать...
    Отсюда закономерный вопрос о психологическом здоровье тамошнего общества!??? Ещё, можно спросить, как они умудрились этого добиться?
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 13:33
      Мелко копаете, господа. Американские этиты просчитали все эти моменты на 5 шагов вперед. Травля России и развязывание войн происходит целенаправленно. У них кончаются ресурсы и позарез нужна 3МВ, но без участия Штатов. Чтобы поправить финансовое положение и уменьшить долговую нагрузку на бюджет.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:47
        Господ на фонорях развешивали wink ... а так, про решение проблем за счёт войн или маленьких победный войнушек, тема/способ, стар как этот мир...
        Получится у полосатиков, не получится, фиг её знает....
        Маленькой победой войнушек с последующем разграблением России у них не получается, а дальше... как карта ляжет.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 13:57
          Вы бы и Кутузова с Суворовым повесили? некоторым только дай власть казнить и миловать они такого натворят . поэтому бодливой корове Бог рогов не дает.
          а на маленькую победоносную войну и разграбление России матрасы и не рассчитывали, у них была надежда на госпереворот в России но они понимали что он вряд ли осуществим, поэтму их главной целью была европа которую они выдаивают до последней капельки.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 13:59
      Добились они дебилизации своего населения с помощью СМИ, Голливуда и быстрого интернета с компьютерными играми . Впрочем они и в России хотели этого , за малым не вышло, но вот Украину дебилизмом накрыли полностью.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:09
        И все таки, одной дебелизации мало, потому как не понятно, не всегда предсказать можно, куда это дело повернется....
        Скакуасам прививали вирус ненависти к великому и доброму соседу, к истории, к истокам, ко всему тому что делает нас великой нацией, великим государством...
        К сожалению им многое удалось и не только из за своей умелости, но и много глупости со стороны ... в общем понятно. Виноваты не они одни, хотя степень и придел очень разные.
        Ах да, надо помнить, что власть придержащих всегда используют самый коварный принцып - Разделяй и властвуй!
        Увы, это работает.
  5. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    -2
    Сегодня, 13:43
    Вот интересно. Этот перц часом не в звании капитана?
    Если нет, то имеет смысл ему его присвоить. Хорошо звучит - Капитан-Очевидность!
    Этот "содержательный" труд, это "высоконаучное" исследование надо занести в анал-ы (им всем) :)))
    1. Касатик Звание
      Касатик
      +1
      Сегодня, 14:07
      Этот "перец" - служил в морской пехоте, уволился подполковником. Он создал такие структуры, что его принимали президенты разных стран. Эрик - толковый аналитик.
  6. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 14:40
    Я про это давно уже свои мысли писал, что надо снабжать оружием и инструкторами Мексиканцев и Индейцев. Вот тогда бы совсем по другому ситуация оказалась в противостоянии с западом. Типа симметричный ответ. И сейчас они да же сами об этом заговорили.. (что мы этого не сделали!)
    Проблема в том, что наши власти и политическая элита не готовы полноценно воевать с западом, половина из них так называемая пятая колонна или затаившиеся приспешники или поклонники западным ценностям с родственниками и недвижимостью на западе. Со всеми вытекающими последствиями. По этому всё так и происходит - Странно.