Основатель крупной американской ЧВК Academi (до января 2011 года Xe Services LLC, до февраля 2009 года Blackwater) Эрик Принс заявил, что президент США Джо Байден мог бы объявить о бессмысленности вооруженного конфликта на Украине. Эта европейская страна никогда не вступит в НАТО, но Киев может в таком случае сохранить хотя бы часть своей армии, однако Вашингтон стремится к продолжению войны.Принс отметил, что полностью понимает реакцию России на действия Запада на Украине. Основатель американской ЧВК сравнивает создавшуюся в регионе ситуацию с гипотетическим превращением Россией или Китаем северных провинций Мексики в активную часть китайского или российского альянса, что ожидаемо вызвало бы резко негативную реакцию Вашингтона.Кроме того, Принс подчеркнул, что не понимает смысла отправки вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где она, выступая на пресс-брифинге, заявила, что Вашингтон хотел бы, чтобы Украина вступила в НАТО. Подобное заявление было бы уместно только в случае, если бы правительство США стремилось спровоцировать начало вооруженного конфликта в регионе с прямым вовлечением сил альянса.Основатель американской ЧВК также предположил, что некоторые представители руководства США попросту обладают весьма ограниченными интеллектуальными способностями. В частности, в когнитивной несостоятельности Принс заподозрил главу американского Госдепа Энтони Блинкена, устроившего в Киеве рок-концерт в то время как украинская армия терпит поражение на поле боя. По мнению Принса, поведение Блинкена подобно действиям известного своей эксцентричностью римского императора Нерона, согласно распространенной легенде, музицировавшего, пока горел Рим.

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