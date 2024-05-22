Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
Основатель крупной американской ЧВК Academi (до января 2011 года Xe Services LLC, до февраля 2009 года Blackwater) Эрик Принс заявил, что президент США Джо Байден мог бы объявить о бессмысленности вооруженного конфликта на Украине. Эта европейская страна никогда не вступит в НАТО, но Киев может в таком случае сохранить хотя бы часть своей армии, однако Вашингтон стремится к продолжению войны.
Принс отметил, что полностью понимает реакцию России на действия Запада на Украине. Основатель американской ЧВК сравнивает создавшуюся в регионе ситуацию с гипотетическим превращением Россией или Китаем северных провинций Мексики в активную часть китайского или российского альянса, что ожидаемо вызвало бы резко негативную реакцию Вашингтона.
Кроме того, Принс подчеркнул, что не понимает смысла отправки вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где она, выступая на пресс-брифинге, заявила, что Вашингтон хотел бы, чтобы Украина вступила в НАТО. Подобное заявление было бы уместно только в случае, если бы правительство США стремилось спровоцировать начало вооруженного конфликта в регионе с прямым вовлечением сил альянса.
Основатель американской ЧВК также предположил, что некоторые представители руководства США попросту обладают весьма ограниченными интеллектуальными способностями. В частности, в когнитивной несостоятельности Принс заподозрил главу американского Госдепа Энтони Блинкена, устроившего в Киеве рок-концерт в то время как украинская армия терпит поражение на поле боя. По мнению Принса, поведение Блинкена подобно действиям известного своей эксцентричностью римского императора Нерона, согласно распространенной легенде, музицировавшего, пока горел Рим.
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