Советник главы офиса Зеленского: Задача наступающих на Харьков российских войск — разрушить город и вызвать панику

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Советник главы офиса Зеленского: Задача наступающих на Харьков российских войск — разрушить город и вызвать панику

В Офисе Зеленского совсем запутались в заявлениях про ситуацию в Харьковской области. Пока секретарь СНБО Литвиненко рассказывает, как российские войска создают санитарную зону, советник Ермака Подоляк утверждает, что ВС России хотят разрушить Харьков.

У России нет цели захватить Харьков, стоит задача подойти как можно ближе, после чего нанести удары, чтобы разрушить город и вызвать панику среди населения. Но у российской армии этого не получится, потому что ВСУ якобы всё «держат под контролем», остановив продвижение ВС России.



Их цель — подойти ближе к Харькову. Но не захватывать его, а обстреливать управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и артиллерией. Для этого нужно подойти на 20–30 км к Харькову. Они хотят разрушить город и посеять панику. Но ситуация под контролем.

— заявил Подоляк.

Со своей стороны отметим, что это довольно странное заявление, так как для нанесения ракетных и бомбовых ударов по Харькову нет необходимости к нему подходить. До этого постоянно удары наносили, а тут вдруг решили поближе подойти. Наверное, чтобы посмотреть, куда там снаряды падают, а то из Белгородской области не видно. По-видимому, заявление направлено на европейцев, которые верят во все, что им не скажут.

Украинские медиа тоже удивлены заявлением советника главы офиса Зеленского, отмечая, что для ударов по Харькову затевать целое наступление было глупо.
25 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 12:30
    Сей кадр наверное читает наших военкоров.) Наши пишут, что Харьков уже скоро будет в зоне досягаемости нашей стволки. Ведь поражать нужные объекты стволкой намного проще будет
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:46
      Вот тупой этот Подляк. fool wassat
      Задача ВС РФ захватить Харьков целым и невредимым. Для этого надо взять город в полуокружении, чтобы вынудить ВСУ отступить из города без боя, как в 1943 году.
      Тупые украинцы совсем историю не читают, а если и читают, то только свою выдуманную. fool
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -2
        Сегодня, 12:48
        Таки да. Ну у них же всё под контролем.) Собираются даже "контрудар" смастерить. fool
      2. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 12:54
        Цитата: Бородач
        надо взять город в полуокружении

        Как бы даже Часов Яр взять в "полуокружение не выходит", а масштабы даже близко не те, разница на порядки. sad

        И, как это не печально, лобовые штурмы города оказываются даже более выгодны в части потерь, чем обход по лесополосам. Ибо преимущество по ФПВ потеряно, по контрбатерейке его и не было никогда (ланцетами нехватку арт-радаров не компенсируешь). А наступать против неподавленной арты с кучей ФПВ над головами - так себе удовольствие. Ну и кроме того, в городе можно славно складывать целые дома с нацистами, путем ФАб-ов или даже новомодных ОДАБ-ов с крылышками. yes
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 13:01
          Вы не сравнивайте Часов Яр с 1,5 млн Харьковом! Такой город снабжать нужно очень много чем, особенно горючим и продовольствием. Если появится возможность влиять артиллерией на логистику города, то проблемы на той стороне будут не шуточные!
          1. Netl Звание
            Netl
            +1
            Сегодня, 13:05
            Цитата: Peter1First
            проблемы на той стороне будут не шуточные

            Только чьи это будут проблемы?
            Нацисты будут орать на весь мир, что из-за русских массово умирают пенсионеры, больные диабетом и прочие. И это будет не полностью вранье. А войска в городе будут снабжаться приоритетно.

            А на Западе их радостно поддержат, мы же ровно это уже не так давно видели на примере блокады Сараево. У них это отработанный сценарий. sad
            1. bandabas Звание
              bandabas
              +1
              Сегодня, 13:34
              Проблемы? Они в жителях Харькова. Кто захотел уже удрал. Кроме пенсионеров... А чем хуже пенсионеры и дети в Белгородской, Курской и других областях?
              1. Netl Звание
                Netl
                -2
                Сегодня, 13:47
                Цитата: bandabas
                хуже пенсионеры и дети в Белгородской

                Все-таки даже при частично блокаде положение их будет несравнимо хуже, чем при эпизодических обстрелах. Самое банальное - прервется снабжение лекарствами. А без них многие умрут быстро .

                Насчтет удрал - многим небогатым жителям Харькова бежать просто некуда. Более-того, многие, кто удрал раньше, вернулись и обнаружили, что их имущество разграбили добрые соседи. Теперь специально остаются сторожить.

                Но никто в мире не будет смотреть с позиции России. Нацисты будут распространять кадры умерших бабушек во всем мире и обвинять русских в геноциде. Даже в странах глобального Юга могут начать сочувствовать. sad
                1. bandabas Звание
                  bandabas
                  0
                  Сегодня, 14:04
                  Я Вас понял. Просто к тому, что в 2022-м входили без выстрелов, зато получили от последущих "яжематерей" "кокетйли молотова". И перерезывание горла русским солдатам. Что на Киещине, Запорожье, Харьковчине и Николаевщине.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 12:31
    «Разрушить город и вызвать панику» —

    — Это метод ВСУ ...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 12:33
    Они хотят разрушить город и посеять панику.
    А ведь это вранье охотно подхватят на Западе и начнут трубить о русском варварстве. Все же таких личностей, как Подоляк, Данилов, Буданов... давно необходимо заткнуть и заткнуть навсегда. И конечно в заключении успокоительное для себя и "друзей"
    Но ситуация под контролем.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +2
      Сегодня, 12:37
      охотно подхватят на Западе
      Уже давно всем здесь наплевать на укропию.
      1. Коте пане Коханка Звание
        Коте пане Коханка
        +3
        Сегодня, 12:51
        охотно подхватят на Западе
        Уже давно всем здесь наплевать на укропию.

        Доброго времени суток Алексей!
        Насколько я понимаю на этом конфликте определенные представители политических и экономических элит стали зарабатывать, так что мнение соотечественников им не интересно.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:34
    Советник главы офиса Зеленского: Задача наступающих на Харьков российских войск
    Дальше не читал.
    Но зато теперь я знаю, КТО ставит задачи российским войскам!
    А я-то думаю... чего мы там так долго... "сиськи мнём".
  5. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 12:34
    Для запуска оперативно-тактических ракет подходить не надо, а вот чтобы отработать ствольной артой, РСЗО Град и управляемыми бомбами - можно и поближе... Однако не надо заканчивать академию, чтобы понимать, не для этого затевалось наступление в Харьковской обл.
  6. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 12:45
    Думаю, наше руководство выбрало беспроигрышную стратегию, цель которой - заключение мира на наших условиях. Мы ведем наступлений, демонстрируя свою решимость идти дальше, и все время увеличиваем требования.

    Если в самом начале СВО речи о запорожской и Херсонской областях не было, то теперь они уже наши, пусть не целиком. Теперь мы идем к Харькову. Если противник не начнет переговоров, мы все-таки будем его брать. И так далее.

    Без вмешательства НАТО эта стратегия рано или поздно приведет к переговорам и приемлемому миру, даже если Украина останется в рамках Львовской области.
    1. Netl Звание
      Netl
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: С.З.
      Без вмешательства НАТО эта стратегия

      Дык, НАТО же вмешивалось изначально. Причем, постоянно увеличивает степень участия и смотрят на реакцию России. Так что о столь идеальном сценарии мира без НАТО, нет смысла и мечтать.

      Цитата: С.З.
      приведет к переговорам и приемлемому миру, даже если Украина останется в рамках Львовской области

      Тут Ваше позиция противоречит недавнему заявлению ВВП, о том, что дальнейшие переговоры по Украине возможны на основании Стамбульских недоподписанных соглашений. А по ним нацисты теряли только Крым, ДНР и ЛНР. Включение новых областей в РФ было уже позже и позиция по ним неясна. sad
      1. С.З. Звание
        С.З.
        0
        Сегодня, 13:09
        "Дык, НАТО же вмешивалось изначально. Причем, постоянно увеличивает степень участия и смотрят на реакцию России. Так что о столь идеальном сценарии мира без НАТО, нет смысла и мечтать"

        Это цветочки, они не в счет.

        "Тут Ваше позиция противоречит недавнему заявлению ВВП, о том, что дальнейшие переговоры по Украине возможны на основании Стамбульских недоподписанных соглашений. А по ним нацисты теряли только Крым, ДНР и ЛНР. Включение новых областей в РФ было уже позже и позиция по ним неясна"

        Боюсь, Путин сказал несколько длиннее - "с учетом произошедших впоследствии изменений". Хотя чисто теоретически какой-то территориальный обмен возможен, но это не важно. Для достижения прочного мира можно что-то и отдать из недавно занятого.
        1. Netl Звание
          Netl
          -1
          Сегодня, 13:17
          Цитата: С.З.
          Для достижения прочного мира можно что-то и отдать из недавно занятого

          ИМХО, ровно наоборот. yes
          Для достижения прочного мира нужно как минимум освободить Николаев и Одессу и соединиться с Приднестровьем. А вот как раз Харьков не столь критичен.

          Во всех иных случаях мир будет очень некрепким с очень высоким риском войны НАТО против России. sad
  7. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +1
    Сегодня, 12:48
    Это они хотят, чтобы мы разрушили Харьков. Восточную Украину они уже своей не считают, а отстраивать потом придется нам. Нам не выгодно разрушать, нужно по возможности избегать разрушения восточных территорий. На Киев нужно двигать!
  8. minitman Звание
    minitman
    0
    Сегодня, 12:51
    Падольлях опять вывалил на всеобщее обозрение свою "парадигму взглядов* На воре и шапка горит...
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:52
    Болтун и паталооическое брехло... других там не держат.
  10. minitman Звание
    minitman
    0
    Сегодня, 12:53
    Цитата: minitman
    Падольлях после завтрака, опять вывалил на всеобщее обозрение свою "парадигму взглядов* На воре и шапка горит...
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:18
    Харьков надо не брать ,а осаждать .Пусть кормят население ,строят дома,обеспечивают электричеством и теплом .А вот контролировать небо и контролировать город с воздуха вполне приемлемо. Только вылез в форме ,сразу прилетает дрон
  12. Комментарий был удален.
  13. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 13:22
    стоит задача подойти как можно ближе, после чего нанести удары, чтобы разрушить город и вызвать панику среди населения.

    Я не знаю есть ли название действиям чубатых, когда они гадость какую-то делают, а потом обвиняют в этом нас. Постоянно такое происходит.