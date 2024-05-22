Советник главы офиса Зеленского: Задача наступающих на Харьков российских войск — разрушить город и вызвать панику

Их цель — подойти ближе к Харькову. Но не захватывать его, а обстреливать управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и артиллерией. Для этого нужно подойти на 20–30 км к Харькову. Они хотят разрушить город и посеять панику. Но ситуация под контролем.

В Офисе Зеленского совсем запутались в заявлениях про ситуацию в Харьковской области. Пока секретарь СНБО Литвиненко рассказывает, как российские войска создают санитарную зону, советник Ермака Подоляк утверждает, что ВС России хотят разрушить Харьков.У России нет цели захватить Харьков, стоит задача подойти как можно ближе, после чего нанести удары, чтобы разрушить город и вызвать панику среди населения. Но у российской армии этого не получится, потому что ВСУ якобы всё «держат под контролем», остановив продвижение ВС России.— заявил Подоляк.Со своей стороны отметим, что это довольно странное заявление, так как для нанесения ракетных и бомбовых ударов по Харькову нет необходимости к нему подходить. До этого постоянно удары наносили, а тут вдруг решили поближе подойти. Наверное, чтобы посмотреть, куда там снаряды падают, а то из Белгородской области не видно. По-видимому, заявление направлено на европейцев, которые верят во все, что им не скажут.Украинские медиа тоже удивлены заявлением советника главы офиса Зеленского, отмечая, что для ударов по Харькову затевать целое наступление было глупо.