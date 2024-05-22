Ирано-американский профессор: настоящие «монстры» находятся в Лондоне и Вашингтоне, а не в Тегеране

Ирано-американский профессор Сейед Мохаммад Маранди, отвечая на вопрос британского телеведущего Моргана Пирса, рассказал, как он отреагировал на гибель президента Исламской Республики Иран Эбрагима Раиси.Со слов эксперта, иранский лидер был крайне популярен среди своих сограждан. Поэтому Маранди уверен, что по Раиси скорбит не только он, но и все иранцы, с которыми он знаком.Профессор пояснил, что погибший в недавней авиакатастрофе президент Исламской Республики делал очень много для рабочего класса, бесправных и обездоленных. Он регулярно посещал различные провинции в своей стране и интересовался проблемами простых иранцев.Именно поэтому, как заявил Маранди, смерть Раиси стала огромной трагедией для всех его сограждан.В свою очередь ирано-американский профессор добавил, что, называя президента Исламской Республики «монстром», на Западе допускают огромную неточность. На самом деле, как подчеркнул эксперт, настоящие монстры находятся в Лондоне и Вашингтоне, а не в Тегеране.Он напомнил, что именно США и Британия виновны в разрушении Ирака и Афганистана, геноциде в Йемене, в войне в Сирии и Ливии, а также других преступлениях.- подытожил Маранди, адресуя свое обращение жителям США и Великобритании.

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