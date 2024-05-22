Израиль отозвал послов европейских стран, принявших решение признать Палестину

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Израиль отозвал послов европейских стран, принявших решение признать Палестину

Израильские власти решили отозвать своих послов из Норвегии и Ирландии, власти которых осмелились заявить, что готовы официально признать Палестинское государство.

Об этом на официальном сайте МИД Израиля сообщил глава ведомства Исраэль Кац. Он отметил, что этот шаг Ирландии и Норвегии будет иметь «серьезные последствия». Кроме того, он пригрозил, что в отношении Испании будут также приняты определённые меры, если Мадрид решит пойти по стопам Дублина и Осло.



Сегодня я посылаю резкий сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать. Я только что приказал отозвать израильских послов из Дублина и Осло в Израиль для срочных консультаций в Иерусалиме. Если Испания решит признать государство Палестины, аналогичный шаг будет предпринят против нее

- сказал Кац.

Сегодня же появилась информация о признании Палестины Испанией.

Ранее ирландский премьер Саймон Харрис заявил, что 28 мая произойдет официальное признание Палестины как государства со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.

Однако в Израиле не желают ничего и слышать о Палестинском государстве, созданном решением ООН одновременно с Израильским государством еще в 1948 году.

Напомним, что 10 мая Генассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала за расширение прав Палестины в организации, что также сильно разозлило Израиль, постпред которого на трибуне ООН фактически порвал ее Устав.
18 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 13:15
    в Израиле не желают ничего и слышать о Палестинском государстве, созданном решением ООН одновременно с Израильским государством еще в 1948 году.

    А шо такое, земля обетованная под воду уходит или там нашлись коренные жители?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 13:42
      Израиль отозвал послов европейских стран, принявших решение признать Палестину
      Ну что тут сказать? Пока Палестина существует нечего вообще послов куда то кроме америки посылать.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 13:15
    "Она обиделась, да обиделась...." laughing
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 13:19
    Евреи достали со своей исключительностью. И похоже она постепенно сходит на нет.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 14:30
      [Евреи достали со своей исключительностью. И похоже она постепенно сходит на нет.]
      Как их корежить начало!
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 14:36
      Что значит исключительность сходит на нет? Вы что, признаёте, что она хоть когда-то была и есть? Ну Вы ващщще! wassat
  4. Болторез Звание
    Болторез
    -3
    Сегодня, 13:23
    Заигрывание с исламскими фанатиками может дорого обойтись Европе.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:27
    Израиль начинает играть против тех,кто его поддерживает. Хотя может не сам Израиль, а Нетаньяху и его банда
  6. likana Звание
    likana
    +4
    Сегодня, 13:36
    Израиль переоценивает свои возможности. Если бы не еврейское лобби в США и его безлимитная поддержка Тель-Авива, это была бы третьеразрядная страна. Но империя зла понемногу сдувается, и однажды вступиться за псевдоисключительных будет некому. Скорей бы...
    1. bondov Звание
      bondov
      0
      Сегодня, 15:10
      Признание Палестины- признак ослабления и США
  7. КошмарИваныч Звание
    КошмарИваныч
    0
    Сегодня, 13:46
    По правде - ни те , ни другие( ни исламисты , ни сионисты) нам не друзья.Так что ,"чума на оба ваши дома"
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 13:49
    У нас очень много сочувствующих сраилю, и по крови и по сути. И неважно что они творят, главное за них потопить. Вечно его поддерживать не будут, тогда и исчезнет он с карты, в истории уже не раз правили им арабы!
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 14:39
      У вас, возможно, многие и сочувствуют Израилю.
      А у нас - нет!
  9. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 13:56
    Подтверждается истина, что если весь мир не любил их, то не мир в этом виновен.
  10. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 14:11
    А из Москвы почему не отозвали? Непоследовательно как-то. Посольство государства Палестина появилось в Москве очень давно!
  11. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:26
    Таким макаром еврейцы сами с собой будут послами обмениваться. А из России что не отзывают, ссыкотно? Ещё СССР признал Палестину...
  12. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 14:40
    У евреев мир перевернулся, если так и дальше пойдёт сделка вымогателя Гуриона с полосатыми сойдёт на нет, всё пропало, так и святое попрошайничество под видом холокоста отменят.
  13. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    0
    Сегодня, 15:07
    Это называется:" запустили козла, в огород"