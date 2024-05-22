Израиль отозвал послов европейских стран, принявших решение признать Палестину
Израильские власти решили отозвать своих послов из Норвегии и Ирландии, власти которых осмелились заявить, что готовы официально признать Палестинское государство.
Об этом на официальном сайте МИД Израиля сообщил глава ведомства Исраэль Кац. Он отметил, что этот шаг Ирландии и Норвегии будет иметь «серьезные последствия». Кроме того, он пригрозил, что в отношении Испании будут также приняты определённые меры, если Мадрид решит пойти по стопам Дублина и Осло.
- сказал Кац.
Сегодня же появилась информация о признании Палестины Испанией.
Ранее ирландский премьер Саймон Харрис заявил, что 28 мая произойдет официальное признание Палестины как государства со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.
Однако в Израиле не желают ничего и слышать о Палестинском государстве, созданном решением ООН одновременно с Израильским государством еще в 1948 году.
Напомним, что 10 мая Генассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала за расширение прав Палестины в организации, что также сильно разозлило Израиль, постпред которого на трибуне ООН фактически порвал ее Устав.
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