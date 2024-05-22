Глава «Укрэнегро»: сегодняшняя ситуация в энергетике Украины пока ещё не худшая из возможных

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Глава «Укрэнегро»: сегодняшняя ситуация в энергетике Украины пока ещё не худшая из возможных

Сегодняшняя ситуация в энергетике Украины пока еще не худшая из возможных. Гораздо хуже будет летом.

Такое заявление сделал в интервью украинским тележурналистам глава корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Я хотел бы всех порадовать, сказать, что сейчас в энергосистеме худшая ситуация из возможных

- заявил гендиректор энергетической структуры, добавив, что, к сожалению, это не так.

Он предполагает, что предстоящим летом отключения электроэнергии на Украине станут более масштабными, чем сейчас. Они будут происходить чаще и длиться дольше. Это объясняется тем, что грядущее лето обещает быть очень жарким, а российские удары по объектам энергетики, которые чиновник назвал главным фактором риска для украинской энергетики, в этот период продолжатся. Еще одним фактором, негативно влияющим на электроснабжение, могут стать плановые летние отключения на атомных электростанциях, где летом обычно проводятся профилактические работы.

Помимо этого, Кудрицкий спрогнозировал вероятный существенный рост цен на электроэнергию, которые стремятся сравниться с европейскими.


Незадолго до этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что отключения электричества на территории Украины должны распределяться справедливо и равномерно. По его мнению, соблюдение данного принципа крайне важно. Шмыгаль также признал, что власти страны не способны обеспечить электроснабжением всех потребителей даже с помощью закупок электроэнергии за рубежом.

9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:57
    «Сегодняшняя ситуация в энергетике Украины пока ещё не худшая из возможных» —

    — Пока ...
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 13:15
      Даже если порушат все ТЭС и ГЭС, у противника останутся АЭС. Конечно атомные блоки ограничены по возможности маневра, но думаю процентов на 25 в сутки реально. Кроме того на Украине есть солнечные /почему на них до сих пор не пролился кассетный дождик???/ и даже ветряные станции. Есть там и практика нестандартного маневрирования /например ночной избыток электроэнергии просто сжигать на освещение городов, ТЦ, Госучреждений и других потребителей/. Так что без политической воли /по отключению АЭС от раздающих сетевых подстанций / -задушить энергетику Украины вряд ли удастся!
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +5
    Сегодня, 13:01
    Вот вопрос - почему она еще до сих пор "не худшая из возможных"? Опять у кого-то гуманитарные соображения, за которые платят жизнями и бойцы и мирные граждане РФ
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 13:20
      Цитата: ИванИванов
      Опять у кого-то гуманитарные соображения

      Хорошо еще, если только "гуманитарные"..... yes
      А ведь могут и договорняковые, и...., и .....
  3. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 13:07
    Что характерно, дальнейшее ухудшение ситуации не останавливает выродков от вредительства и терроризма на территории России.
  4. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 13:09
    Кудрицкий спрогнозировал вероятный существенный рост цен на электроэнергию, которые стремятся сравниться с европейскими.

    А как вы хотели? Жить в гейропе, а цены как в СССР? fool
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:09
    Молодые эффективные манагеры... грабить население у них получается эффективно, это факт.
  6. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 14:14
    А это офис Укрэнерго, довольно надёжно прикрытый MI6
  7. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 14:49
    Это была еще белая полоса.