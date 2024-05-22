Секретарь СНБО Украины: Шансы ВСУ на прорыв на фронте в этом году невелики

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Секретарь СНБО Украины: Шансы ВСУ на прорыв на фронте в этом году невелики

Секретарь украинского СНБО Александр Литвиненко считает, что шансы ВСУ совершить прорыв на линии фронта до конца текущего года являются невысокими.

В интервью британскому изданию Financial Times Литвиненко предположил, что у Киева все еще есть определенные шансы на победу, пока ВСУ способны удерживать линию фронта и вести боевые действия. По мнению чиновника, основная задача украинской армии состоит в том, чтобы попытаться склонить в свою пользу чашу весов.



Литвиненко в очередной раз призвал Вашингтон отменить свой запрет на использование ВСУ дальнобойных вооружений по канонической территории России. Наложенные США ограничения он назвал "абсолютно несправедливыми". Секретарь СНБО Украины полагает, что, если бы не было этого запрета, российская армия, возможно, не смогла бы так быстро продвигаться на Харьковском направлении, поскольку ВСУ наносили бы удары по тылам этой наступательной группировки.

Он также заявил, что, по данным украинской разведки, на границе с Харьковской областью были сосредоточены около 50 тысяч российских солдат, из которых 30 тысяч уже задействованы в наступательной операции, целями которой Литвиненко считает "создание буферной зоны", чтобы обезопасить приграничные районы Белгородской области.

Несмотря на то, что, по словам секретаря украинского СНБО, ВСУ удалось ситуативно остановить наступление ВС РФ в Харьковской области, Литвиненко не исключает, что в будущем российское командование может попытаться взять под свой контроль Харьков.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:04
    «Шансы ВСУ совершить прорыв на линии фронта до конца текущего года являются невысокими» —
    — А в конце кончаются окончательно ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:05
    А на что них шансы велики или вообще есть, хоть какие то?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 13:07
      Шанс то есть, но кто его даст им?! laughing
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 13:25
      Абсолютно не согласен с Литвиненко.
      У ВСУ как раз очень большие шансы в этом году на прорыв линии фронта в сторону тыла, как минимум до Днепра. good
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:32
        Ну да, до Днепра и это только середина пути... бежать им бежать, до самой той границы, нашей страны!
        Всё так и должно быть.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 13:06
    Харьков по словам гаранта "мы брать не собираемся". Что собирается делать кремлевский коллектив во главе с гарантом не озвучивается. 50-тысячной группировки для полноценной санитарной зоны маловато. Дальнейшего продвижения пока нет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:26
      Харьков брать не будем.
      Окружим - сам сдастся.
      А дальше демилитаризация, фильтрация, денацификация, пенетенциаризация. good
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 13:07
    Секретарь украинского СНБО Александр Литвиненко считает, что шансы ВСУ совершить прорыв на линии фронта до конца текущего года являются невысокими.
    Примерно как у немцев в апреле 1945 г. только немного поменьше.
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      -1
      Сегодня, 13:12
      А вот у военкора Пегова другое мнение, в части касающейся обстановки на Харьковском направлении
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 13:16
        Читал, читал. Только Пегов не самый большой авторитет в этом случае, по крайней мере по моему личному мнению. А вот, что шапками бросаться нельзя - это я согласен на все сто!
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Victor19
        А вот у военкора Пегова

        Не военкора, а блогера.
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 13:23
    А тем временем, штурмовые подразделения ВС РФ пересекли границу с Харьковской областью и вышли на оперативный простор еще на одном участке – в районе сел Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая Волчья.
    Таким образом, фронт восточней Волчанска расширился на 12 км.

    За первые часы уже удалось проникнуть на 4 км в глубину территории на данном участке.
  6. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 13:29
    российская армия, возможно, не смогла бы так быстро продвигаться на Харьковском направлении, поскольку ВСУ наносили бы удары по тылам этой наступательной группировке.

    Всем давно понятно, что ракеты нужны всукам, чтобы кошмарить мирное население. А кошмарят они мирняк, чтобы расшатать общество, а затем и экономику в обстреливаемых регионах.
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:09
    А они можно подумать без разрешения не лупят. Причём лупят абы куда по городам и прочим поселениям, лишь бы что нить куда нить упало.