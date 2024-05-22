Секретарь СНБО Украины: Шансы ВСУ на прорыв на фронте в этом году невелики
Секретарь украинского СНБО Александр Литвиненко считает, что шансы ВСУ совершить прорыв на линии фронта до конца текущего года являются невысокими.
В интервью британскому изданию Financial Times Литвиненко предположил, что у Киева все еще есть определенные шансы на победу, пока ВСУ способны удерживать линию фронта и вести боевые действия. По мнению чиновника, основная задача украинской армии состоит в том, чтобы попытаться склонить в свою пользу чашу весов.
Литвиненко в очередной раз призвал Вашингтон отменить свой запрет на использование ВСУ дальнобойных вооружений по канонической территории России. Наложенные США ограничения он назвал "абсолютно несправедливыми". Секретарь СНБО Украины полагает, что, если бы не было этого запрета, российская армия, возможно, не смогла бы так быстро продвигаться на Харьковском направлении, поскольку ВСУ наносили бы удары по тылам этой наступательной группировки.
Он также заявил, что, по данным украинской разведки, на границе с Харьковской областью были сосредоточены около 50 тысяч российских солдат, из которых 30 тысяч уже задействованы в наступательной операции, целями которой Литвиненко считает "создание буферной зоны", чтобы обезопасить приграничные районы Белгородской области.
Несмотря на то, что, по словам секретаря украинского СНБО, ВСУ удалось ситуативно остановить наступление ВС РФ в Харьковской области, Литвиненко не исключает, что в будущем российское командование может попытаться взять под свой контроль Харьков.
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