Украинский ресурс: Сырский на ставке предложил выстраивать оборону, опираясь на «мощные укрепрайоны» в городах

Сырский предложил Зеленскому на ставке новую оборонительную стратегию для ВСУ. Главком хочет использовать опыт войны на Восточном фронте, когда из городов делали мощный укрепрайон, при этом позиции в полях использовали как авангард, а не основную силу.

Украина не успевает выстроить необходимые линии обороны, а имеющиеся на данный момент не в состоянии задержать продвижение российских войск. На этом фоне Киев рассматривает принятие новой оборонительной стратегии. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе.Последние события на фронте с прорывами обороны ВСУ на различных участках и направлениях показали, что украинская армия не в силах сдержать наступления российских войск «в чистом поле», но имеет определенные успехи в случае организации обороны в населенных пунктах. Как сообщил источник, на последней ставке Сырский предложил сменить стратегию, организуя оборону, опираясь на города, превращенные в мощные укрепрайоны. Это позволит не только остановить продвижение российских войск, но нанести им довольно значительный ущерб. В пример приводятся Бахмут, Авдеевка, Часов Яр и тот же Волчанск.- пишет ТГ-канал «Резидент».Стоит отметить, что такое предложение уже звучало, но не было принято по какой-то причине, хотя война в городах — это то, чему ВСУ учили западные инструкторы. По мнению экспертов, организовать оборону в городах можно, но в случае перерезания всех путей снабжения они превращаются в большие котлы. К тому же опыт обороны Бахмута и Авдеевки говорит о том, что абсолютной обороны не бывает.