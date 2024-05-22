Украинский ресурс: Сырский на ставке предложил выстраивать оборону, опираясь на «мощные укрепрайоны» в городах

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Украинский ресурс: Сырский на ставке предложил выстраивать оборону, опираясь на «мощные укрепрайоны» в городах

Украина не успевает выстроить необходимые линии обороны, а имеющиеся на данный момент не в состоянии задержать продвижение российских войск. На этом фоне Киев рассматривает принятие новой оборонительной стратегии. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе.

Последние события на фронте с прорывами обороны ВСУ на различных участках и направлениях показали, что украинская армия не в силах сдержать наступления российских войск «в чистом поле», но имеет определенные успехи в случае организации обороны в населенных пунктах. Как сообщил источник, на последней ставке Сырский предложил сменить стратегию, организуя оборону, опираясь на города, превращенные в мощные укрепрайоны. Это позволит не только остановить продвижение российских войск, но нанести им довольно значительный ущерб. В пример приводятся Бахмут, Авдеевка, Часов Яр и тот же Волчанск.



Сырский предложил Зеленскому на ставке новую оборонительную стратегию для ВСУ. Главком хочет использовать опыт войны на Восточном фронте, когда из городов делали мощный укрепрайон, при этом позиции в полях использовали как авангард, а не основную силу.

- пишет ТГ-канал «Резидент».

Стоит отметить, что такое предложение уже звучало, но не было принято по какой-то причине, хотя война в городах — это то, чему ВСУ учили западные инструкторы. По мнению экспертов, организовать оборону в городах можно, но в случае перерезания всех путей снабжения они превращаются в большие котлы. К тому же опыт обороны Бахмута и Авдеевки говорит о том, что абсолютной обороны не бывает.
15 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +8
    Сегодня, 12:58
    Сказал бы прямо: будем прикрываться как щитом мирными гражданами. А то ведь, целую философию развёл.... стратег хренов!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:49
      Хорошо что Макеевку и Горловку в 2014 году ВСУ не отдали ,иначе Бахмут показался бы детским садом на их фоне.Харьков и тот меньше по площади чем Макеевка и Горловка.
      Ниже площадь 5 самых крупных городов Украины до событий 2014 года.
  2. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +3
    Сегодня, 12:59
    Зеля всё-таки идёт по пути уничтожения Донбасса под фундамент. Жаль западенщина как на продажу держится.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +8
    Сегодня, 13:00
    Городские укрепрайоны в лоб не берутся, отрезаются от линий снабжения, блокируются, ну если по хорошему.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 14:30
      Цитата: ИванИванов
      Городские укрепрайоны в лоб не берутся

      Кенигсберг – это в чистом виде город-крепость и наши его вполне успешно взяли именно в лоб, как здесь любят выражаться.
      И не только Кенигсберг.

      Цитата: ИванИванов
      отрезаются от линий снабжения, блокируются

      Ну, допустим, отрезали, блокировали – дальше что?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:03
    Украинский ресурс: Сырский на ставке предложил выстраивать оборону, опираясь на «мощные укрепрайоны» в городах
    . В общем понятно... до основания мы разрушил, а потом... слиняют за бугор, там где у них закрома, семьи, любовниц и прочее, прочее...
    В общем то, ничего нового, обычные бандиты, захватчики... по грабили, наградили по максимому и бежать, к хозяину под крыло.
  5. Село Звание
    Село
    -1
    Сегодня, 13:04
    Кто бы сомневался. Решили так сказать официально оформить разрушение населенных пунктов путем переименования их в укрепрайоны.
  6. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 13:05
    Есть такое понятие, как ультиматум. Дальше- "кто не спрятался- я не виноват". До сих пор "человеколюбие" играет против нас.
  7. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 13:08
    Немецкие «города-крепости»: почему они не помогли Гитлеру в 1945 году
    В тщетных попытках остановить наступление РККА нацисты успели принять ряд безжалостных к собственным войскам решений. Одним из них была концепция фестунгов, или «городов-крепостей».
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  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 13:12
    Интересно хниды пляшут! А хто всё будет отстраивать? . . . request
  9. 501Legion Звание
    501Legion
    -1
    Сегодня, 13:14
    ясно понятно, прятаться за мирными жителями и чтобы Русские ровняли их с землей
  10. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    -1
    Сегодня, 13:32
    Если гринго предложили использовать города в качестве «средневековых замков», то они большие идиоты!

    Все «оплоты» пали с 2022 года

    Первой и поучительной причиной не принять во внимание эту концепцию стал Мариуполь.

    Вы можете контролировать город, но если у вас нет припасов, вам конец. Достаточно окружить вас, не дать вам приходить и уходить, и в конце концов вы облажаетесь.

    В Ленинграде гитлеровцам и финнам так и не удалось закрыть блокаду на 100%, и это было самое худшее, что они сделали, потому что они задействовали бесполезные ресурсы и не смогли взять город.

    В Сталинграде никогда не было блокады, так как защитники, как и в Ленинграде, смогли сохранить линию снабжения и заставить противника тупо перебросить необходимые ресурсы на Кавказ.

    Но на Украине дела обстоят совсем иначе: в отличие от СССР украинские вооруженные силы не имеют возможности без помощи Запада вести постоянные боевые действия.

    Если бы Россия нажала педаль газа в пол, то все украинские линии были бы уничтожены, создавать «опорные пункты» явно бесполезно, потому что они были бы превзойдены и окружены без возможности иметь поддержку извне, что было бы агонией для обороняющихся.

    Очень похоже, что по опыту Мариуполя украинцы не восприняли всерьез практику "Крепких мест", а если принять во внимание Артемовск и Адведку, думаю, тут особо и обсуждать нечего.

    Если они сейчас об этом думают, то это потому, что они идиоты, или они уже не решают, как вести войну, и начальство готово выставить их на витрину в качестве декораций.

    Привет!!!

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    Si los gringos le sugirieron usar a las ciudades como "Castillos Medievales", altos idiotas son!

    Todas las "plazas fuertes" cayeron desde el 2022

    La primera y aleccionadora para que este concepto no fuera tomado en cuenta, fue Mariupol.

    Podés controlar la ciudad, pero si no tenés abastecimiento, estás frito. Basta con rodearte, impedir que entres y salgas y a la larga estás jodido mal.

    En Leningrado, los nazis y los fineses nunca lograron cerrar el cerco al 100% y eso fue lo peor que hicieron, porque involucraron recursos inutilmente y no lograron tomar la ciudad.

    En Stalingrado, jamás hubo cerco ya que los defensores al igual que en Leningrado, pudieron mantener una línea de abastecimiento y producir que el enemigo trasladara de manera estúpida recursos necesarios en el cáucaso.

    Pero en Ucrania, la cosa es bien diferente, a diferencia de las URSS, las fuerzas armadas ucranianas no tienen, sin la ayuda occidental, manera de sostener un combate constante.

    Si Rusia apretara el acelerador a fondo, todas las líneas ucranianas se destruirían, hacer "plazas fuertes" es de una inutilidad manifiesta, porque serían rebasadas y rodeadas sin posibilidad de tener apoyo desde afuera, lo que sería para los defensores un agonía.

    Es muy probable que con la experiencia de Mariupol, los Ucranianos no tomaran en serio la práctica de "Plazas fuertes" y si tomamos en cuenta Artiomovsk y Adveedka, creo que no hay mucho para discutir.

    Si se lo plantean ahora, es porque son unos idiotas, o ya no deciden como combatir la guerra y los mandos superiores estan para ponerlos en una vitrina como decorados.

    Saludos!!!
  11. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 13:46
    С военной точки зрения тактика Сырского разумная. ВСУ необходимо навязать своему противнику тяжёлые, вязкие бои, чтобы уничтожить как можно больше живой силы и техники наступающей российской армии. Российской армии не нужно стремиться занять как можно больше территории противника, ибо надо беречь солдат и офицеров, особенно штурмовую пехоту. Российской армии нужно (третий год СВО!!!) найти способ пресечь или снизить до минимума поступление военно-технической помощи Украине из-за границы, без этого России придётся иметь дело со всё возрастающей (возрождающейся) мощью западного ВПК, что для России абсолютно не приемлемо.
  12. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 14:51
    Агент Сырник плохого не посоветует.
  13. Armavir Звание
    Armavir
    0
    Сегодня, 15:02
    А тут по соседству статья подаляка как Россия будет разрушать Харьков и просто потому , что им так хочется.
    Пусть хоть договорятся между собой, о чем говорить )