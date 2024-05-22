На Украину из Нидерландов вернулась первая обученная эксплуатации истребителей F-16 группа техников

25
На Украину из Нидерландов вернулась первая обученная эксплуатации истребителей F-16 группа техников

На Украину прибыли первые подготовленные специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16, завершившие обучение в Нидерландах. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Первые десять техников, обученные эксплуатации американских самолетов, прибыли на Украину, в дальнейшем они займутся подготовкой других авиационных техников. Как заявил Евлаш, это только первая партия специалистов, в дальнейшем ожидается прибытие остальных. Тем более что у них у всех своя специализация, которая зависит от места обучения.



Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно на Украину

— заявил спикер.

Как сообщили накануне в Минобороны Нидерландов, прошедшие подготовку украинские техники обучены обслуживать экипировку летчиков истребителей F-16, в том числе собирать комплект для выживания. По-видимому, скоро на Украину вернутся техники, обученные обслуживать сам самолет.

Украинцы научились обслуживать все важные для летчика истребителя узлы. Изучили шлем, кислородные системы и парашюты на борту. Пилоты F-16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолет

— говорится в заявлении нидерландского военного ведомства.

По срокам поставки истребителей F-16 на Украину пока ясности нет. Предварительно, первые машины в составе Воздушных сил ВСУ появятся летом этого года.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 13:47
    Пилоты F-16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолет

    Ну, назвать офицера солдатом - так себе поступок.
    Или трудности перевода...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:51
      Ну, назвать офицера солдатом - так себе поступок
      Может у них техники самолётов всего лишь рядовые?
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 13:48
    На очереди,специалисты способные обслуживать туалеты,на базах ВВС- по стандартам НАТО.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 14:49
      А обученные менять летнюю резину на зимнюю в нэньку ужо приехали?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:52
    На Украину из Нидерландов вернулась первая обученная эксплуатации истребителей F-16 группа техников
    . Начало пути, а дальше... да не понятно, пока, что из этого всего получится?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 14:06
      Цитата: rocket757
      да не понятно, пока, что из этого всего получится?

      Что то получится, так всегда бывает, вот вопрос что , это надо посмотреть. Я видимо не знаком с натовскими стандартами, у нас НАЗ и средствами спасения занимается служба ПДС, катапультными креслами если это уже самолет , в общем далек я от натовских стандартов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:12
        Не буду предлагать запастись воблой и пивом, с этим уже всё...
        Занимаемся своими, важными делами, все и на своём месте. Наша победа, наша сила, это наше общее достижение и никак иначе.
      2. ODERVIT Звание
        ODERVIT
        +1
        Сегодня, 15:00
        НАЗ, конечно, ПДС. Креслом же занимаются специалисты САПС.
        А вообще очень любопытно, как будут пытаться организовать наземную эксплуатацию.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 14:24
      [На Украину прибыли первые подготовленные специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16, завершившие обучение в Нидерландах]
      Значит надо нашей разведке установить быстро места расквартирования этих специалистов, а нашим специалистам быстро шарахнуть по месту жительства обученных бандерлогов!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:41
        Тоже вариант, но скорее всего уже планируется их целая череда. Все будет реализовано и так как надо...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 13:52
    Пусть теперь прячутся,а то пьяные Тцкашники их отправят на передовую им всё равно- оплата сдельная ,по головам.
  5. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 13:54
    К сожалению, информация из западной прессы по поставкам есть. В конце мая на Украину прибудут первые F 16 (вероятно модификация блок 50/52 в количестве 8 штук). Учитывая их малое количество, я предполагаю (на истину не претендую) им будут поставлены две задач: 1 уничтожать российские самолёты носители КАБов, 2 борьба с ПВО. Большой тайной остаётся на каком направлении их задействуют, так как нет смысла "распылять" эффект от применения самолётов на нескольких направлениях.
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      +2
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Бускан
      Учитывая их малое количество, я предполагаю (на истину не претендую) им будут поставлены две задач: 1 уничтожать российские самолёты носители КАБов, 2 борьба с ПВО

      Думаю, что как раз эти две задачи будут для них последними. Для этого ему придётся подниматься из приземных радиопомех и выход на небольшие дистанции к ЛБС. А там их ждут, вот прямо ждут. Я склоняюсь больше к тому, что они будут работать в защите от наших крылатых ракет(беспилотников) и ударов по земле с применением ракет типа тень или скальп
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:55
        . Я склоняюсь больше к тому, что они будут работать в защите от наших крылатых ракет(беспилотников) и ударов по земле с применением ракет типа тень или скальп
        Они уже и не скрывают, что Ф-16 будет носителем ракет Taurus
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    -4
    Сегодня, 13:57
    Ну кто то ещё сомневается что самолёты будут поставлены? Они будут, потому что от нас реакции никакой! Сбить хоть один "глобал хоук" над нейтральными водами, вот это был бы ход, поняли бы что не шутим, а так......
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Вадим С
      Сбить хоть один "глобал хоук" над нейтральными водами, вот это был бы ход, поняли бы что не шутим

      Хуситы пять штук намолотили – американцы, вообще, ничё не поняли и продолжают летать прямо над их территорией.
      Поэтому, совершенно непонятно, с чего такие представления, что достаточно что-то сбить или подвзорвать, что бы весь Запад сразу затрясся от страха и перестал помогать Украине.
  7. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 14:07
    Цитата: Вадим С
    Ну кто то ещё сомневается что самолёты будут поставлены? Они будут, потому что от нас реакции никакой! Сбить хоть один "глобал хоук" над нейтральными водами, вот это был бы ход, поняли бы что не шутим, а так......

    Какие вы все "смелые и умные" сбивать что то над нейтральными водами. Ответка я вижу вас соовсем не смущает?
    1. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      -1
      Сегодня, 14:13
      еще немного и к нам полетит все что может летать. Один шаг остался до того как американцы разрешать бить в глубину российской территории и не беспилотниками а реальными ракетами. и о какой ответке идет речь???? Тут не смущаться надо а реально перекрывать границу и наверно надо сбивать и над нейтральными водами.
  8. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 14:18
    Людям сине-жёлтой страны опасно доверять даже заведовать баней, не то что обслуживать военный самолёт.
  9. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 14:26
    Цитата: Hariton Laptev
    еще немного и к нам полетит все что может летать. Один шаг остался до того как американцы разрешать бить в глубину российской территории и не беспилотниками а реальными ракетами. и о какой ответке идет речь???? Тут не смущаться надо а реально перекрывать границу и наверно надо сбивать и над нейтральными водами.

    У нас СВО, а не война. На каком основании вы собрались что то сбивать над нейтральными водами?
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 14:35
      Оснований два:
      1. Надо.
      2. Могу.
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:50
    Хорошо бы их ещё до первого вылета всех к Бандере отправить
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:51
    На Украину из Нидерландов вернулась первая обученная эксплуатации истребителей F-16 группа техников

    Как мне не жаль людей, но! Ждите прилёта искандеров с кинжалами. fellow yes
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 14:58
    Если появятся на Украине F-16, то они будут считаться носителями ядерного оружия со всеми вытекающими для укрр и не только ! Ну, либо это были просто слова для внутреннего потребления, увидим!
  13. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 15:14
    Я так понимаю, на окраине около 20 аэропортов сколько из них имеют полосу 3 км необходимую для взлёта ф16 неизвестно, но раз готовят тех. персонал значит есть места. Недоработки нашего ганштаба.