На Украину из Нидерландов вернулась первая обученная эксплуатации истребителей F-16 группа техников

Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно на Украину

Украинцы научились обслуживать все важные для летчика истребителя узлы. Изучили шлем, кислородные системы и парашюты на борту. Пилоты F-16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолет