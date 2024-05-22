Радиус действия ФАБ: на каком расстоянии от взрыва невозможно спастись
Одним из эффективных средств поражения, применяемых ВС РФ в ходе СВО на Украине стали фугасные авиабомбы (ФАБ). Последние используются с управляемым модулем планирования и коррекции, что увеличивает их дальность поражения и точность.
В свою очередь, главной поражающей силой фугасной бомбы является ударная волна от которой на определенном расстоянии практически невозможно спастись.
Ранее мы уже писали о воздействии ударной волны на живую силу. Однако речь шла об относительно «мелких» боеприпасах.
На этот раз настала очередь рассмотреть «убойные» характеристики ФАБ в разных формах исполнения.
Начнем с ФАБ-100, взрывная волна которой гарантированно убивает все живое в радиусе 7,75 метра. При этом взрыв данного боеприпаса, скорее всего, убьет на расстоянии 22 метра и точно не убьет на удалении в 31 метр. При этом контузию можно получить в радиусе 54 метров.
Стоит подчеркнуть, что речь идет именно об убойной силе ударной волны. Поражение осколками корпуса и фрагментами разрушенных конструкций в учет не берется.
ФАБ-250 гарантированно убьет взрывной волной на расстоянии в 10,12 метра. Выжить при таком взрыве можно на удалении в 40 метров.
В свою очередь ФАБ-500 и ФАБ-1500 гарантируют смерть от взрывной волны на удалении в 12,75 и 18,78 метра соответственно. Спастись можно на расстоянии 51 и 75 метров.
Наконец, «монстры» ФАБ-3000 и ФАБ-9000 точно уничтожат все живое в радиусе 24 и 35 метров. При этом избежать контузии от такого взрыва можно на расстоянии в 167 и 245 метров соответственно.
Напомним, что номер фугасной авиационной бомбы соответствует ее весу. При этом масса взрывчатого вещества в ней составляет примерно половину от общей.
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