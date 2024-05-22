Радиус действия ФАБ: на каком расстоянии от взрыва невозможно спастись

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Радиус действия ФАБ: на каком расстоянии от взрыва невозможно спастись

Одним из эффективных средств поражения, применяемых ВС РФ в ходе СВО на Украине стали фугасные авиабомбы (ФАБ). Последние используются с управляемым модулем планирования и коррекции, что увеличивает их дальность поражения и точность.

В свою очередь, главной поражающей силой фугасной бомбы является ударная волна от которой на определенном расстоянии практически невозможно спастись.



Ранее мы уже писали о воздействии ударной волны на живую силу. Однако речь шла об относительно «мелких» боеприпасах.

На этот раз настала очередь рассмотреть «убойные» характеристики ФАБ в разных формах исполнения.

Начнем с ФАБ-100, взрывная волна которой гарантированно убивает все живое в радиусе 7,75 метра. При этом взрыв данного боеприпаса, скорее всего, убьет на расстоянии 22 метра и точно не убьет на удалении в 31 метр. При этом контузию можно получить в радиусе 54 метров.

Стоит подчеркнуть, что речь идет именно об убойной силе ударной волны. Поражение осколками корпуса и фрагментами разрушенных конструкций в учет не берется.

ФАБ-250 гарантированно убьет взрывной волной на расстоянии в 10,12 метра. Выжить при таком взрыве можно на удалении в 40 метров.

В свою очередь ФАБ-500 и ФАБ-1500 гарантируют смерть от взрывной волны на удалении в 12,75 и 18,78 метра соответственно. Спастись можно на расстоянии 51 и 75 метров.

Наконец, «монстры» ФАБ-3000 и ФАБ-9000 точно уничтожат все живое в радиусе 24 и 35 метров. При этом избежать контузии от такого взрыва можно на расстоянии в 167 и 245 метров соответственно.

Напомним, что номер фугасной авиационной бомбы соответствует ее весу. При этом масса взрывчатого вещества в ней составляет примерно половину от общей.

10 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +3
    Сегодня, 16:35
    Да уж, страшная сила эти ФАБы....
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 16:46
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Да уж, страшная сила эти ФАБы....

      при концентрации тараканов.густо сыпать расточительство.
  2. NG inform Звание
    NG inform
    +1
    Сегодня, 16:46
    Ослабление пропорционально кубу расстояния. Поэтому тяжёлые бомбы имеют смысл только для разрушения хорошо укреплённых точек. Для всего остального: объёмно-детонирующие боеприпасы и кассетные, причём кассетами могут быть 100кг бомбы.
    То же характерно для атомных бомб. Они чрезмерно разрушительны в центре взрыва, но эффект быстро ослабевает. Условно Толстяк, который сбросили на Японию, по мощности в тысячу раз мощнее ОДАБ-9000, но по радиусу поражения - всего в 10.
    Внезапно оказывается, что у ядерных взрывов правильным образом устроенных в море - затухание ударной волны происходит скорее пропорционально квадрату расстояния, поэтому их радиус поражения намного выше.
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 16:58
      Наверняка от плотности среды же зависит. Вода плотнее воздуха.
      1. NG inform Звание
        NG inform
        +1
        Сегодня, 17:11
        И да, и нет. При определённых глубинах вода работает, как 2-мерная среда (волна не уходит в землю и воздух).
  3. болгарин Звание
    болгарин
    -3
    Сегодня, 16:49
    Кто автор и откуда эти данные. А я вот считаю, что ФАБ 100 убивает все живое в радиусе 1 км. То есть автор попал пальцем в небо. И зачем такие статьи. Это к вам вопрос редакция ВО.
  4. Испытатель Звание
    Испытатель
    0
    Сегодня, 16:53
    Все цифры из справочника - автор дилетант. "Номер" ФАБ - это калибр - используется в т.ч. для выбора подвески - балочного держателя. А "вес" правильно масса в пределах +- до 15% от калибра. У АБ нового поколения указанные расстояния поражения увеличены до 1,25 раз и более за счет использования ТБС и др. добавок в ВМ.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:16
    Наконец, «монстры» ФАБ-3000 и ФАБ-9000 точно уничтожат все живое в радиусе 24 и 35 метров.
    Хрен его знает:
  6. болгарин Звание
    болгарин
    +1
    Сегодня, 17:26
    Понятно, что когда я писал комментарий я имел ввиду что оценка очень субъективна и можно предполагать, что угодно. В каждой конкретной ситуации множество факторов. Местность открытая или нет, застройка и т.д. Так что ве эти расчеты в топку,
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:29
    Наконец, «монстры» ФАБ-3000
    Сегодня прошел слух, пока только ещё очень осторожный, что под Харьковом опробовали ФАБ-3000, сброшенный на скаклов с Ту-22М3