Опубликованы кадры поражения FPV-дроном большого линейного буксира ВСУ на Днепре

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Опубликованы кадры поражения FPV-дроном большого линейного буксира ВСУ на Днепре

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения ударом российского FPV-дрона большого линейного буксира ВСУ класса "река-море" Бурун проекта 07521.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как беспилотник-камикадзе приближается к одному из немногих оставшихся в распоряжении Киева кораблей, а затем поражает его рубку.







Лишившись практически всех кораблей, Киев использует на море тактику, предполагающую нанесение ударов при помощи безэкипажных катеров (БЭК). Как правило, боевики киевского режима применяют БЭК для атак на Крымский полуостров.

При этом, в зависимости от комплектации и наличия ракет, применяемые ВСУ БЭК различаются по прочности, исходя из чего различаются способы их уничтожения. Если такой дрон оборудован ракетным комплексом, то для уничтожения БЭК удары по нему, как правило, наносятся либо по хвостовой части, либо прямо в ракеты. При этом, как показала практика, поражение боковой части катера практически не сказывается на маневренности и работоспособности БЭК.

Применяемые Киевом противокорабельные БЭК, в отличие от ракетных, можно ликвидировать обстрелами со всех сторон. При этом максимальная эффективность поражения достигается при стрельбе с УПК вертолета либо с расстояния 100-200 метров с борта корабля.

Ранее сообщалось об уничтожении более десяти украинских БЭК, при помощи которых боевики киевского режима пытались атаковать объекты в Крыму.

6 комментариев
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  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 14:15
    FPV дроны, как правило, несут кумулятивную гранату от РПГ. Так что серьезного повреждения такому судну, скорей всего, нанесено не было, тем более снаряд попал в заднюю боковую часть рубки. Пару дней ремонтных работ и буксир снова в деле.
    1. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      +1
      Сегодня, 14:21
      За пару дней не управятся. Где запчасти? Кто ремонт будет проводить, все "ушли на фронт". Кумулятивная струя не только стекла в рубке побила, но и всю систему управления судна. Переборки не бронированные, досталось и внутренним отсекам. Не будут они ремонт проводить, нет у них на это времени. Можно и повторить удар, чтобы на дно отправить ...
    2. Serg65 Звание
      Serg65
      +2
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Южноукраинец
      Пару дней ремонтных работ и буксир снова в деле.

      Это если пожар успеют потушить!
  2. Canecat Звание
    Canecat
    -1
    Сегодня, 14:16
    а затем поражает его рубку.

    После незначительного ремонта буксир будет возвращен в строй... к сожалению. Для существенного нанесения урона технике такого класса необходимо применение нескольких FPV-дронов.
    A противник тем временем начнет ставить "глушилки" на суда подобного класса.
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    +2
    Сегодня, 14:17
    Зажигалкой надо было. И пониже, в основание рубки
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:33
    Каждый прошедший день СВО (войны), со всеми победами и неудачами, показывает всю необъятную массу задач и проблем, которые ДАВНО и СРОЧНО необходимо решать. И пока это не будет сделано, враг будет не до конца поражён, не добит и будет наносить обидно-чувствительные удары в ответ.
    Ждём перемен и верим в талант, знания, героизм и преданность Родине наших бойцов и труженников ВПК.