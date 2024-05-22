Минобороны подтвердило освобождение Клещеевки войсками «Южной» группировки
Российские войска продолжают проведение специальной военной операции, атакуя позиции ВСУ практически по всей линии фронта. Наступление группировки «Север» в Харьковской области вынудило командование ВСУ снять часть подразделений с других направлений и перебросить их туда, тем самым ослабив оборону. Результаты не заставили себя долго ждать, под контроль российских войск перешла Клещеевка, бои за которую велись с прошлого года.
За прошедшие сутки войска группировки "Север" сумели продвинуться вглубь обороны противника, нанеся удары по ВСУ в районах Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка Харьковской области. Основные бои по-прежнему в Волчанске и под Липцами, отражено три контратаки ВСУ. Потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей, а в рамках контрбатарейной борьбы поражены: РСЗО «Град», САУ «Акация», гаубица М777, орудие М119, противотанковая пушка «Рапира», а также две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В зоне действий группировки «Запад» войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Макеевка ЛНР и Ивановка ДНР, отражена одна контратака у Григоровки. Противник потерял до 130 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Krab», гаубица FH-70 две гаубицы М-198.
Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобождена Клещеевка ДНР. Нанесены удары по ВСУ в районах Георгиевка, Острое и Константиновка. ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две бронемашины, 18 автомобилей, гаубицы Д-20, Д-30, орудия М119 и L-119.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение ВСУ в районах Семеновка, Сокол, Новгородское и Карловка. Отражено семь контратак. Потери противника составили до 420 военнослужащих, два броневика, БМП «Marder», три автомобиля, гаубица Д-30, два орудия М119.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное. Отражена контратака в районе Владимировка. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ «Krab», гаубицу FH-70, САУ «Акация» и «Гвоздика».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новоандреевка Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
Средствами ПВО сбиты 34 беспилотника и две управляемые авиационные бомбы «Hammer».
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