Учёные из КНР предлагают проложить туннели между спорными островами Спратли в Южно-Китайском море

На трех рукотворных островах в цепи Спратли, контролируемой Китаем, скученность находящихся там людей стала чрезмерной. Чтобы решить данную проблему, ученые из КНР предлагают проложить туннели между спорными островами в Южно-Китайском море.Об этом говорится в статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post (SCMP).Авторы идеи из Китайского океанического университета считают, что таким способом можно расширить площадь островов. Препятствием для задуманного мог стать мягкий коралловый песок на морском дне. Но проектная группа ученых утверждает, что разработала методику проведения работ, с помощью которой можно решить данную проблему.Китай начал энергично расширять свое присутствие на архипелаге Спратли, который, по сути, является цепью рифов, примерно десять лет назад. Для этого Пекин организовал строительство искусственных островов, которые тут же начал обживать. Такая экспансия вызвала тревогу и недовольство в соседних странах, некоторые из которых тоже имеют претензии на этот участок акватории. Чтобы успокоить соседей, Китай в последние годы приостановил строительные работы.На острова Спратли претендуют, среди прочих, Филиппины. Министерство этой страны осенью прошлого года потребовало от Китая демонтировать все сооружения, которые он успел там возвести. Помимо этого, филиппинцы потребовали от Пекина прекратить считать архипелаг своей собственностью.

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