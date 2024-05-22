Учёные из КНР предлагают проложить туннели между спорными островами Спратли в Южно-Китайском море

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Учёные из КНР предлагают проложить туннели между спорными островами Спратли в Южно-Китайском море

На трех рукотворных островах в цепи Спратли, контролируемой Китаем, скученность находящихся там людей стала чрезмерной. Чтобы решить данную проблему, ученые из КНР предлагают проложить туннели между спорными островами в Южно-Китайском море.

Об этом говорится в статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post (SCMP).



Авторы идеи из Китайского океанического университета считают, что таким способом можно расширить площадь островов. Препятствием для задуманного мог стать мягкий коралловый песок на морском дне. Но проектная группа ученых утверждает, что разработала методику проведения работ, с помощью которой можно решить данную проблему.

Китай начал энергично расширять свое присутствие на архипелаге Спратли, который, по сути, является цепью рифов, примерно десять лет назад. Для этого Пекин организовал строительство искусственных островов, которые тут же начал обживать. Такая экспансия вызвала тревогу и недовольство в соседних странах, некоторые из которых тоже имеют претензии на этот участок акватории. Чтобы успокоить соседей, Китай в последние годы приостановил строительные работы.

На острова Спратли претендуют, среди прочих, Филиппины. Министерство этой страны осенью прошлого года потребовало от Китая демонтировать все сооружения, которые он успел там возвести. Помимо этого, филиппинцы потребовали от Пекина прекратить считать архипелаг своей собственностью.
9 комментариев
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  1. НИКНН Звание
    НИКНН
    0
    Сегодня, 14:39
    Метрострой, кольцевая линия, следующая станция остров Гуам. Шутка. wink
    1. umah Звание
      umah
      +1
      Сегодня, 15:06
      Идея амбициозная, и будет здорово, если смогут такое реализовать. Но, в случае конфликта, англосаксы в первую очередь долбанут по этим тоннелям. А может, и без конфликта долбанут.
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:41
    филиппинцы потребовали от Пекина прекратить считать архипелаг своей собственностью

    Китайцы уже разбежались? Или решили подумать лет семьсот?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:48
    Учёные из КНР предлагают проложить туннели между спорными островами Спратли в Южно-Китайском море
    . Можно предположить, что ресурсов и финансов у них с избытком... да и строительные мощности загрузить интересной, сложной задачей, тоже вариант.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 15:05
      2 с лишним миллиардов ртов прокормить не так просто, да финансами тоже не
      так всё радужно.... Да у них рабочие силы по больше наших. Хотя техника у них немного на высоте. Но вот каков ресурс прочности для такой проекта, как проложение тоннели по дну океана - большой вопрос.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:06
        Поживём увидим... на свой аршин их мерить не стоит. Они, в чем то, совсем другие и это факт.
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 14:56
    Ну вот на хрена туннели? Раз бабла немеряно, то лучше на островах и материке установить будки для телепортации.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:02
    Учёные из КНР предлагают проложить туннели между спорными островами Спратли в Южно-Китайском море

    Ну если у китайцев бабла до кучи, и кур не клюют - флаг им в руки! Пусть роют себе тоннель, если осилят в проложение тоннели по дну или в глубине дна океана.
    Это вам, уважаемые "товарищи" китайцы не пролив Ла-манша.
    Легче проложить туннель к острову Тайваню.
  6. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 15:12
    Сам факт такого строительства, буде оно начато, явится хорошим поводом для роста напряженности со стороны оппонентов. А поскольку такие тоннели строятся не за один месяц, то сам Китай огребет большую пачку неприятностей.