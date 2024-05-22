Бежавший с фронта боевик ВСУ призывает ветеранов объединяться против ущемления своих прав властями

Я не получил за два года ни единой выплаты. У меня ранение, был в плену. Сейчас даже 500 гривен не получаю… Денег на адвоката нет, ничего нет. Даже света нет. Мне воровать идти?

Украинцы, просыпайтесь! Что с вами делают? Все кто дома с ранениями, кто в СОЧ, пишите мне, будем решать эти вопросы. Я знаю тысячи пацанов, которые также пришли домой, у них нет ни жены, ни родителей, их просто бросают, они никому не нужны