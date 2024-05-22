Бежавший с фронта боевик ВСУ призывает ветеранов объединяться против ущемления своих прав властями
Похоже, киевскому режиму вскоре придется столкнуться с проблемой похлеще, чем вялое сопротивление населения новому драконовскому закону о мобилизации. Один из военнослужащих ВСУ, самовольно покинувший часть, призвал действующих военных и уволенных в запас, в основном по ранению, ветеранов объединяться, чтобы противостоять наплевательскому отношению к ним киевских властей. Соответствующее весьма эмоциональное обращение солдат разместил в соцсетях.
Боевик жалуется на наплевательское отношение властей как к военнослужащим на передовой, так и в особенности к комиссованным по ранениям, а другого способа покинуть ряды ВСУ на Украине не существует, разве что за немалую взятку. По словам военного, его удерживают на службе и не доплачивают даже за ранение, отчего он и решил податься в самоволку.
— вопрошает обожженный собственным государством, которое он вроде как защищает, укровоин.
На Украине ставший массовым процесс ухода в самоволку называют СОЧ (самовольное оставление части). Хотя за бегство с передовой полагается уголовное наказание, командиры часто закрывают на это глаза, дабы самим не попасть под раздачу. К тому же солдаты, воюющие по несколько месяцев без отпусков и ротации, используют СОЧ как способ временного отдыха и часто возвращаются через некоторое время обратно. Сколько таких военных прячутся по домам, неизвестно, далеко не все из них горят желанием вновь оказаться на фронте.
Однако самое интересное дальше. Не исключено, что в настоящее время на Украине может быть сформирована ветеранская организация, которая будет «решать вопросы» забытых государством военных.
— призывает боец.
Если эта инициатива получит развитие (правильнее сказать, когда она получит развитие), киевскому режиму предстоит считаться с армией обездоленных ветеранов, включая боевых офицеров, которые вряд ли будут ограничиваться законными методами для защиты своих интересов. Не стоит забывать, что помимо боевого опыта, сильной обиды на власть у них имеется доступ к оружию.
Помимо того, что некоторые военнослужащие с учетом бардака в ВСУ легко могли прихватить его с собой, на руках у населения по данным МВД Украины находится от двух до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия. Его, в частности, массово и бесконтрольно раздавали всем подряд в начале СВО.
В США после Первой мировой войны было такое же явление, так называемая «Бонусная армия», состоявшая из брошенных ветеранов. В 1932 году их выступление разогнали танками. Что будет предпринимать будущая украинская «Бонусная армия» и как на ее требования будет отвечать киевский режим, покажет время.
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