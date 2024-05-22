Запад переходит к политическому террору: в СВР РФ прокомментировали покушение на Фицо
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Сегодня уже мало кто сомневается в том, что коллективный Запад во главе с США начал терять свои позиции «мирового гегемона». Все больше стран стремятся к независимому развитию на основе честного и добросовестного сотрудничества.
Что характерно, даже в государствах прозападного блока появляются национально ориентированные власти, которые рассматриваются США и их союзников как угрозу.
Согласно данным, опубликованным пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, среди американского и европейского руководства растет недовольство текущими изменениями геополитических реалий. В связи с чем глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору.
В ведомстве считают, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, произошедшее в середине мая, является ярким доказательством того, что Запад больше не придерживается «цивилизованных методов» и готов прибегнуть к запугиванию и расправе над «инакомыслящими» ради сохранения своего влияния.
В СВР заявляют, что все те пожелания скорейшего выздоровления Фицо, которые высказывают западные лидеры, являются лишь притворством. В то же время, как выразились в ведомстве, «адепты глобалистской секты» в своих комментариях в соцсетях не только одобряют покушение на премьера Словакии, но и призывают расправиться с остальными национально-ориентированными политиками вроде премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Серии Александра Вучича.
pixabay.com
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