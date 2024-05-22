Запад переходит к политическому террору: в СВР РФ прокомментировали покушение на Фицо

15
Запад переходит к политическому террору: в СВР РФ прокомментировали покушение на Фицо

Сегодня уже мало кто сомневается в том, что коллективный Запад во главе с США начал терять свои позиции «мирового гегемона». Все больше стран стремятся к независимому развитию на основе честного и добросовестного сотрудничества.

Что характерно, даже в государствах прозападного блока появляются национально ориентированные власти, которые рассматриваются США и их союзников как угрозу.



Согласно данным, опубликованным пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, среди американского и европейского руководства растет недовольство текущими изменениями геополитических реалий. В связи с чем глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору.

В ведомстве считают, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, произошедшее в середине мая, является ярким доказательством того, что Запад больше не придерживается «цивилизованных методов» и готов прибегнуть к запугиванию и расправе над «инакомыслящими» ради сохранения своего влияния.

В СВР заявляют, что все те пожелания скорейшего выздоровления Фицо, которые высказывают западные лидеры, являются лишь притворством. В то же время, как выразились в ведомстве, «адепты глобалистской секты» в своих комментариях в соцсетях не только одобряют покушение на премьера Словакии, но и призывают расправиться с остальными национально-ориентированными политиками вроде премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Серии Александра Вучича.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 15:28
    Обычно после описательной части следует резолютивная. И поскольку вследствие выше описанного это так, то мы поступаем следующим образом: и достаточно обтекаемые общие принципы действия, которые конкретизируются в закрытых приказах.
    1. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 15:43
      Подкуп не прошёл, перешли к отстрелу, на как в России 90х. Мы то думали, что это была криминальная аномалия, а оказывается так весь западный мир живет. Нет такая цивилизация нам не нужна
      1. Glagol1 Звание
        Glagol1
        +5
        Сегодня, 15:54
        Они всегда так поступали. Только на Фиделя было 500+ покушений. ЦРУ и частные. Когда была на финише сделка СССР-ФРГ «газ-трубы», ЦРУшники убрали важнейшего человека, двигавшего проект с немецкой стороны. Это их стиль, они так работают…
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 17:07
          Понятно и ребенку, вот вопрос, чего с малых стран начали, типа запугивание больших перспективой? Сразу бы завалили ... хотя, вот иран.. , да тут уже война.
          1. Венд Звание
            Венд
            0
            Сегодня, 17:22
            Цитата: НИКНН
            Понятно и ребенку, вот вопрос, чего с малых стран начали, типа запугивание больших перспективой? Сразу бы завалили ... хотя, вот иран.. , да тут уже война.

            Большая страна может ответить и очень больно. А малые страны проще запугать таким образом.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 15:29
    Запад больше не придерживается «цивилизованных методов» и готов прибегнуть к запугиванию и расправе над «инакомыслящими» ради сохранения своего влияния.

    В этом и есть вся сущность паразитарной системы англосаксов (глобалистического капитализма).
    Если что-то не так, то начинают мочить всех и даже нейтральных или лояльных к себе.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 15:31
      Цитата: Irokez
      В этом и вся сущность паразитарной системы.

      А когда то по другому было? Достаточно вспомнить времена Маккартизма...
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 15:32
        Раньше давили экономически и политически и только после этого устранение. Ну сей час как раз такие времена и настали (система рушится).
  3. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 15:30
    всё больше складывается впечатление.что европу хотят кинуть в топку войны.найдут Адольфа-2 и воскресят фашизм. (опасную игру затеяли янки. )
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +2
      Сегодня, 15:40
      так они и развязали обе мировые войны.
      гитлера они задумали когда еще первая мировая заканчивалась.
      почитайте про фонды Друзья Гермаии и высказывания Вудро Вильсона
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Прощай оружие.
      всё больше складывается впечатление.что европу хотят кинуть в топку войны.найдут Адольфа-2 и воскресят фашизм. (опасную игру затеяли янки. )

      Не только янки, но и старая маразматичка Франция в купе со дряхлой наглосаксов. Но и есть и другие поджигатели войны в гейропы.
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:56
    Бывший директор ЦРУ открыто сказал сенатору США (тогда действующему, ныне - бывшему), что отстрел неугодных руководителей - обычная практика, но в этом никто не признается. Поскольку бывшие - поэтому и стало известно о беседе, бывшей много лет назад.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:57
    Запад переходит к политическому террору: в СВР РФ прокомментировали покушение на Фицо

    Да Запад взял приёмы террористов с времён покушения на Фиделя Кастро.
    А как они расправились с Муаммаром Каддафи? Саддам Хусейн, Слободан Милошевич, Уго Чавес... А эта нацистская нечисть под боком сколько людей загубила?
    Да Россия просто не вправе прощать это!!!
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 16:19
    Пора вспомнить про ледоруб товарища Сталина.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:43
    Финансовая мафия не страдает моралью. Если что-то мешает прибыли, причастных безжалостно уничтожают.