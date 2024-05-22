В раде рассматривают возможность предоставления «экономической брони» сотрудникам предприятий

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В раде рассматривают возможность предоставления «экономической брони» сотрудникам предприятий

С 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В данной редакции значительно расширены полномочия военкомов, а также снижен возрастной порог для призыва в ВСУ, который теперь составляет 25 лет вместо 27-ми.

В то же время до сих пор киевские власти до конца так и не определились, кто из военнообязанных украинцев может получить бронь от призыва.



Напомним, что ранее сообщалось об идее украинских парламентариев от фракции «Слуга народа» давать отсрочку от мобилизации тем военнообязанным, кто ежемесячно платит в казну налог свыше 35 тысяч гривен (примерно 890 долларов). Теперь, как сообщает глава вышеупомянутой фракции Давид Арахамия, в раде рассматривают еще один вариант «экономического бронирования».

В сообщении нардепа, опубликованном на сайте украинского парламента, говорится, что в комитете по вопросам экономического развития обсуждается возможность давать бронь мужчинам, подлежащим мобилизации, если их работодатель готов ежемесячно платить по 20 тысяч военного сбора за каждого освобожденного от призыва сотрудника. В свою очередь, последние, естественно, не освобождаются от налогов.

По мнению законодателей, такой подход позволит украинскому бизнесу сохранить деятельность во время войны, а заодно и пополнит государственный бюджет.

В то же время, как пишут украинские СМИ, после 18 мая улицы крупных городов резко опустели. Большинство военнообязанных стараются избежать встречи с сотрудниками ТЦК, переходя на режим удаленной работы, а то и вовсе уходят «в тень».

Таким образом, драконовский закон о мобилизации, который многие украинские оппозиционные политики назвали антиконституционным, нанесет бюджету гораздо больший урон, чем вышеупомянутое «экономическое бронирование» принесет пользы.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:16
    « Большинство военнообязанных стараются избежать встречи с сотрудниками ТЦК, переходя на режим удаленной работы» —

    — Ну это офисные работники,а кто у станка ...
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 16:17
    обсуждается возможность давать бронь мужчинам, подлежащим мобилизации, если их работодатель готов ежемесячно платить по 20 тысяч военного сбора за каждого освобожденного от призыва сотрудника

    Типа откупить (выкупить) и это только возможность обсуждения такого закона.
    Победа на фронте - это крепкий и надёжный тыл создающий экономику и устойчивость страны. Нет рук - экономика рушится. Значит на красавиц дивчин переносится вся тяжесть существования Окраины. Кружевные труселя на такое не подписывались и быстро перескачут в цветущий (вернее отцветающий) сад.
  3. литий17 Звание
    литий17
    0
    Сегодня, 16:29
    Поздно! Клиент больше мертв, чем жив! Энергетика уже ...опа, народ ни во что не верит, то что кое как работало накрылось! Слушаю политологов украинских, весьма и весьма уныло..., даже уже и не пытаются как то конфетку информационую выдать!
  4. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 16:52
    Не так давно в список освобожденных от мобилизации внесли букмекерскую конторку,которая в свою очередь занесла налог "экономического бронирования" в ОП нарко-клоуна.
    Агония режима нарко-клоуна во всей красе.
  5. Divigor Звание
    Divigor
    0
    Сегодня, 17:14
    Господи, да сколько их там? Гасят их, гасят, а они все призывать собираются. Товарищи, господа, подскажите - каков у врага мобилизационный ресурс в цифрах?