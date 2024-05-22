В раде рассматривают возможность предоставления «экономической брони» сотрудникам предприятий
С 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В данной редакции значительно расширены полномочия военкомов, а также снижен возрастной порог для призыва в ВСУ, который теперь составляет 25 лет вместо 27-ми.
В то же время до сих пор киевские власти до конца так и не определились, кто из военнообязанных украинцев может получить бронь от призыва.
Напомним, что ранее сообщалось об идее украинских парламентариев от фракции «Слуга народа» давать отсрочку от мобилизации тем военнообязанным, кто ежемесячно платит в казну налог свыше 35 тысяч гривен (примерно 890 долларов). Теперь, как сообщает глава вышеупомянутой фракции Давид Арахамия, в раде рассматривают еще один вариант «экономического бронирования».
В сообщении нардепа, опубликованном на сайте украинского парламента, говорится, что в комитете по вопросам экономического развития обсуждается возможность давать бронь мужчинам, подлежащим мобилизации, если их работодатель готов ежемесячно платить по 20 тысяч военного сбора за каждого освобожденного от призыва сотрудника. В свою очередь, последние, естественно, не освобождаются от налогов.
По мнению законодателей, такой подход позволит украинскому бизнесу сохранить деятельность во время войны, а заодно и пополнит государственный бюджет.
В то же время, как пишут украинские СМИ, после 18 мая улицы крупных городов резко опустели. Большинство военнообязанных стараются избежать встречи с сотрудниками ТЦК, переходя на режим удаленной работы, а то и вовсе уходят «в тень».
Таким образом, драконовский закон о мобилизации, который многие украинские оппозиционные политики назвали антиконституционным, нанесет бюджету гораздо больший урон, чем вышеупомянутое «экономическое бронирование» принесет пользы.
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