Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии грядущих выборов в Европарламент пытается убедить избирателей поддержать проевропейскую концепцию военно-политического блока, в котором Парижу отводится ключевая роль, при этом делая ставку на противостояние России.Как сообщает издание Politico, декларируемые Макроном идеи не находят широкого отклика у граждан Франции на фоне многочисленных внутренних проблем, в том числе всплеска насилия и преступности в самой стране.По информации издания, для французов общеевропейские темы и вопросы, касающиеся поддержки Киева, по-прежнему выглядят отдаленными проблемами. Как показывают результаты социологического исследования, проведенного компанией Odoxa, только десять процентов опрошенных назвали украинский кризис в качестве одного из трех факторов, которые могут повлиять на их выбор, в то время как более трети респондентов наиболее важными считают вопросы внутренней безопасности. Как отмечают аналитики, текущий электоральный цикл значительной частью французских избирателей рассматривается в качестве промежуточного голосования перед выборами президента.Также отмечается, что согласно результатам проведенных в Евросоюзе опросов общественного мнения, рейтинг "Национального объединения" Марин Ле Пен составляет более 30%, в то время как рейтинг партии Макрона "Возрождение" не превышает 16%.

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