Politico: Макрон может получить обратный эффект от попытки вмешаться в украинский конфликт

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Politico: Макрон может получить обратный эффект от попытки вмешаться в украинский конфликт

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии грядущих выборов в Европарламент пытается убедить избирателей поддержать проевропейскую концепцию военно-политического блока, в котором Парижу отводится ключевая роль, при этом делая ставку на противостояние России.

Как сообщает издание Politico, декларируемые Макроном идеи не находят широкого отклика у граждан Франции на фоне многочисленных внутренних проблем, в том числе всплеска насилия и преступности в самой стране.



По информации издания, для французов общеевропейские темы и вопросы, касающиеся поддержки Киева, по-прежнему выглядят отдаленными проблемами. Как показывают результаты социологического исследования, проведенного компанией Odoxa, только десять процентов опрошенных назвали украинский кризис в качестве одного из трех факторов, которые могут повлиять на их выбор, в то время как более трети респондентов наиболее важными считают вопросы внутренней безопасности. Как отмечают аналитики, текущий электоральный цикл значительной частью французских избирателей рассматривается в качестве промежуточного голосования перед выборами президента.

Также отмечается, что согласно результатам проведенных в Евросоюзе опросов общественного мнения, рейтинг "Национального объединения" Марин Ле Пен составляет более 30%, в то время как рейтинг партии Макрона "Возрождение" не превышает 16%.
16 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +10
    Сегодня, 16:09
    Жёлтые жилеты и арабская молодёж пока ещё тихо сидят , надо им помочь проснутся.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 16:12
      Вопреки официальным заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не пошлёт войска на Украину, они там оказались. В Харьковской области русским войскам сдался в плен солдат французского Иностранного легиона Максим Дмитренко.Будучи в плену он рассказал, что приехал воевать на Украину по заданию французского командования в составе Иностранного легиона, который подчиняется напрямую президенту Франции, Макрону. Сражаясь на стороне ВСУ он был назначен на должность разведчика-оператора беспилотника.Изюминка ситуации заключается в том, что Дмитренко воевал на стороне ВСУ, официально состоя во французском Иностранном легионе. Фактически, он является официальным военнослужащим Франции, которого, тем не менее, направили на Украину.

      Потери, понесённые Иностранным легионом, формально никак не учитываются в государственной статистике Франции. А от попавшего в плен к врагам иностранца всегда можно откреститься, ведь он не является гражданином Пятой Республики. Однако схема дала сбой — Дмитренко сдался русским войскам и дал все необходимые показания.

      Дмитренко на допросе рассказал нашим военнослужащим, что он поехал воевать на Украину как солдат Иностранного легиона. По его словам, основная часть легионеров, воюющих во французском формировании состоит из славян — поляков, русских, белорусов, украинцев. Этот факт оказался для Парижа очень удобен — их "прокси" органично встроились в ВСУ.

      Военный корреспондент и общественный деятель Андрей Афанасьев выразил удивление по этому поводу:

      "Вот вдумайтесь, а потом сами посмотрите видео, чтобы понять уровень безумия нашего сегодняшнего мира. Не увольняясь из легиона, поехал воевать в ВСУ, где в качестве иностранного наёмника был разведчиком-оператором БПЛА. Из легиона в зону СВО едут выходцы из восточноевропейских стран, славяне. Сам легион на 70% сформирован из них же (какая-то варяжская славянская стража прям)".

      Однако “ихтамнеты” быстро пожалели "органичному встроению в ряды ВСУ". Под командованием украинских командиров они несли "гигантские потери". Здравый смысл и компетенция киевских офицеров также вызывали вопросы у легионеров. Сам Дмитренко рассказал, что он испытал "разочарование в командовании ВСУ", из-за чего и поспешил спасти свою жизнь, сдавшись русским войскам:

      "Это люди, не умеющие воевать, не понимающие, что такое война, где они находятся".
      Русский легионер пояснил, в чём заключается его оценка:

      "В неумении отдавать приказы, в отсутствии дисциплины. Неадекватные приказы, не соответствующие реальности".

      В дальнейшем Дмитренко рассказывает о том, что в рядах ВСУ присутствуют англоязычные инструкторы "со всего мира". Сам легионер английского не знает, но заверяет, что они выполняли сугубо консультативную функцию. В боевых действиях непосредственного участия не принимали. Задачей “военспецов” являлось натаскать ВСУ воевать против русских.


      https://dzen.ru/a/Zk3iIYwocTzbyENj
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:16
      Нужно отправить Желтых Жилетов волонтёрами на олимпиаду. laughing
      Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо. (С)
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:20
        Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо. (С)
        И почему-то мне кажется, что будет она веселой wink
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 16:13
    Канаки ещё не съели Микрона?
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +4
      Сегодня, 16:26
      Я надеюсь, что они сначала его живого запекут на углях, а уж потом съедят. Не знаю, что они пьют, но под Макрона пошел бы, наверно, коньяк или кальвадос.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 17:07
        . Я надеюсь, что они сначала его живого запекут на углях,

        И обязательно с яблоком в заднице.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 17:23
        потом съедят

        good может, заготовки какие сделают? Что бы в праздники полакомиться? drinks
        И это будет очень правильно, потому что на западе продолжаются разговоры о том, что каннибализм не так уж аморален laughing
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +3
    Сегодня, 16:14
    Наполеончик допетушится! Ему своих проблем что ли мало?
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Сегодня, 17:00
      Наполеончик допетушится! Ему своих проблем что ли мало?

      Свои проблемы его не беспокоят ни разу. Полиция разберётся с недовольными. Планы Наполеона покоя не дают. Очень хочется быть сколько-то значимым, а не просто французским пижоном со страшной, как смертный грех, женой
  4. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 16:16
    Жена микрона знает точно, почему он такой воинственный, но молчит. А могла бы спасти францию!
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 16:25
      от бессилия желает показать силу, компенсируя недостаток здравого смыла амбициями
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 16:32
      Цитата: fiv
      Жена микрона
      Так он же не женат, а замужем. Наверно вы хотели сказать муж Микрона что то знает.
  5. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 16:19
    Макрон собрался лететь в охваченную насилием Новую Каледонию. Наверняка на пути следования встречаются совершенно замечательные горные массивы в которые вполне благополучно может "интегрироваться" самолет с "новым Наполеоном"...
  6. Ristleja Звание
    Ristleja
    0
    Сегодня, 16:25
    Свинья с значком Ордена почетного Легиона - пожалуй только Муссолини был хуже из носивших сей значок.
  7. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 16:47
    Пока Эммануэль Макропарт прокладывал синие стрелки на картах, мечтая о том как он будет заезжать в Кремль на белом "Рено",его самого выгоняют из Африки и Новой Каледонии.