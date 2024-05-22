Депутаты Рады создали комиссию по проверке расходов на закупку дронов и строительство укреплений
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Украинские законодатели учредили специальный временный следственный орган. Депутаты Верховной рады создали комиссию по проверке расходов бюджетных средств на закупку дронов и строительство укреплений.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
Парламент создал временную специальную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов
- написал законодатель.
Он сообщил, что подавляющее большинство депутатов ВРУ проголосовали за данное решение. За него отдали свои голоса 277 законодателей при одном воздержавшемся. Против не голосовал никто.
Стоит отметить, что общая численность украинских парламентариев – 329 человек. Это означает, что 51 депутат, или 15,5 процента от общего количества, не голосовал. Неизвестно точно, отсутствовали они или просто не выразили свое мнение.
Новую следственную комиссию возглавит представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Задорожный. В состав органа вошли восемь его однопартийцев, а также по одному человеку от всех других фракций и депутатских групп. Обязанностью новой комиссии станет расследование целевого расходования бюджетных средств и выявление их хищений.
В это же день украинские парламентарии рассматривали еще множество разнообразных вопросов. В их числе было усовершенствование системы начальной общевойсковой подготовки, привлечение к ответственности виновных в ненадлежащем содержании и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, а также многие другие.
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