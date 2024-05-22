После взятия ВС РФ Клещеевских высот становится возможным охват группировки ВСУ на участке Нью-Йорк (Новгородское) - Торецк

Российские войска, как уже сообщалось, освободили село Клещеевка – ключевое для обороны противника село к югу от Артёмовска. Ключевым в данном случае можно считать не столько саму Клещеевку, сколько те высоты, которые расположились в её окрестностях находятся. Высоты эти, сопоставимые с теми, которые находятся в городе Часов Яр. То есть, теперь на этом направлении российские войска добились «высотного» паритета с противником, что позволяет развивать успех по нескольким «векторам» наступления.Украинские подразделения, потеряв контроль над Клещеевскими высотами, с потерями были вынуждены отступать сначала к каналу Северский Донец-Донбасс, а затем и за канал – на западный берег.При этом продвижение российских войск может позволить не только расширить зону контроля к югу от Часова Яра, но и создать по-настоящему сложные условия для группировки ВСУ в районе Нью-Йорка (переименованное Новгородское). Если учесть, что во фланг указанной группировке ВС РФ вышли и с юго-запада – со стороны ранее освобождённого Очеретино – то есть как минимум теоретическая возможность сомкнуться, организовав котёл.Охват группировки ВСУ на участке Нью-Йорк - Торецк вполне возможен.

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