После взятия ВС РФ Клещеевских высот становится возможным охват группировки ВСУ на участке Нью-Йорк (Новгородское) - Торецк

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После взятия ВС РФ Клещеевских высот становится возможным охват группировки ВСУ на участке Нью-Йорк (Новгородское) - Торецк

Российские войска, как уже сообщалось, освободили село Клещеевка – ключевое для обороны противника село к югу от Артёмовска. Ключевым в данном случае можно считать не столько саму Клещеевку, сколько те высоты, которые расположились в её окрестностях находятся. Высоты эти, сопоставимые с теми, которые находятся в городе Часов Яр. То есть, теперь на этом направлении российские войска добились «высотного» паритета с противником, что позволяет развивать успех по нескольким «векторам» наступления.

Украинские подразделения, потеряв контроль над Клещеевскими высотами, с потерями были вынуждены отступать сначала к каналу Северский Донец-Донбасс, а затем и за канал – на западный берег.





При этом продвижение российских войск может позволить не только расширить зону контроля к югу от Часова Яра, но и создать по-настоящему сложные условия для группировки ВСУ в районе Нью-Йорка (переименованное Новгородское). Если учесть, что во фланг указанной группировке ВС РФ вышли и с юго-запада – со стороны ранее освобождённого Очеретино – то есть как минимум теоретическая возможность сомкнуться, организовав котёл.



Охват группировки ВСУ на участке Нью-Йорк - Торецк вполне возможен.
9 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:07
    Хахло уже пэрэмогает , кричит що Клещеевка не имееющая стратегического значения деревня из двух домов.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 16:20
      Курдюмовка - Очеретино расстояние по прямой между ними 35 км.Если с двух сторон продвинуться по 15 км,то будет котел.
    2. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 16:54
      Как этим каклам можно верить? )))

      Бои за Клещеевку велись с весны 2023 года. Тогда ее в первый раз взяли бойцы ЧВК "Вагнер". Позже противник смог отбить ее обратно. Правда и "Вагнера" потом уже не стало. Но бои за контроль над Клещеевкой тянулись с лета 2023 по май 2024 года.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 16:21
    После взятия ВС РФ Клещеевских высот становится возможным охват группировки ВСУ
    Стесняюсь спросить...
    Это только что... что было?!
    Предложение нашему ГШ или приглашение ихнему ВСУ?
    Отсюда предложение:
    Давайте скажем "Гоп!", когда перепрыгнем?..
    А им... нехай сюрприз будет.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 16:23
      Сюрприз?Там же не глупые люди сидят.Все видят и всё понимают.Это же не какая то великая тайна.
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 16:53
      Игра в реконструкцию. Вот с севера Гудериан, а с юга Клейст... Или Конев и Ватутин.
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:27
    Немного волчанска, так везде куда приходят укрооккупанты.
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 16:35
    Охват группировки ВСУ
    на участке Нью-Йорк
    А что на это скажут американцы. В свое время мы почти взяли Джорджию.
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 16:40
    hi Предугадать действия ВС РФ довольно сложно. Всё зависит от многих факторов, а не только из "удобно/неудобно" глядя на карту.