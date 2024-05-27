Петлюровцы бежали быстрее лани



Парад добровольцев в Киеве, Софийская площадь, сентябрь 1919 года

Предыстория

На Киев

Русский Киев переходит на сторону белогвардейцев

«Это факт, что украинское население Киева не проявило нужной активности для того, чтобы помочь нашей армии в той сложной ситуации. Киев, как и большинство тогдашних городов на Украине, был на три четверти чужой, не украинский. И этот чужой нам Киев сейчас же поспешил дать деникинцам всякую помощь, начиная от обычной информации и кончая вооруженными отделами местных добровольцев. Наш украинский Киев ни на какую такую помощь не сподобился».



Парад частей Добровольческой армии в Киеве. Слева на переднем плане командующий Добровольческой армией генерал В. З. Май-Маевский, позади него начальник группы войск генерал Н. Э. Бредов (за Май-Маевским в белой гимнастёрке) и командир 5-го кавалерийского корпуса генерал Я. Д. Юзефович (на переднем плане в белой гимнастёрке)

Крах петлюровщины

«Киев, мать городов русских, никогда не был украинским и не будет»

«…пусть не приезжают, будут арестованы и расстреляны как изменники и бандиты».

«Австрийцам здесь нечего делать, и мы с ними драться не будем, если они уйдут себе поздорову. Украинцы – это другое дело! Они для нас хуже большевиков: они большевики, но только другого сорта. Они идут против России! Большевики же делают то же дело, которое и Добровольческая амия поставила своей целью (видимо, за великую и единую Россию – Прим. авт.). Правда, они сейчас красные, но, даст Бог, со временем они побелеют».

«…отныне и навсегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России».

«Что касается до наших отношений с Петлюрой, то они таковы: Петлюра или станет на платформу Единой Неделимой России, с широкой территориальной самобытностью, или ему придётся с нами драться, чего, однако, войска его совершенно не желают. Глубоких корней в массах идея Петлюры не имеет и обречена на гибель».