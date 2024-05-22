Американский аналитик: на Украине США получают информацию о недостатках передовых систем вооружения

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Американский аналитик: на Украине США получают информацию о недостатках передовых систем вооружения

На протяжении последних двух лет администрация Байдена поставила Киеву оружия на миллиарды долларов. При этом если до начала нашей СВО американские партнеры Украины передавали для ВСУ в основном оборонительное вооружение, то теперь уже очередь дошла до танков, дальнобойных ракет, а в ближайшем будущем, возможно, и истребителей.

В то же время колоссальные средства из бюджета США тратятся на поддержку Киева не напрасно. Об этом в интервью BBC рассказала военный аналитик Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

С ее слов, на Украине в реальных боях были выявлены некоторые недостатки самых передовых систем вооружения армии США. Поэтому, как выразилась эксперт, киевские власти выступают не единственным выгодополучателем от выделения администрацией США военной помощи на миллиарды долларов.



США получают бесценную информацию о недостатках некоторых из своих наиболее передовых систем вооружения

- пояснила аналитик.

В качестве примера Петтиджон привела эффективную работу российских систем РЭБ, которые выводят из строя модули навигационной системы GPS, используемые для наведения ракет и снарядов на цель, что сбивает их с курса и делает бесполезными. С ее слов, американские инженеры прямо сейчас активно работают над данной проблемой.

Кроме того, аналитик добавила, что немало вопросов оставляет и тактика борьбы с дронами на поле боя. БПЛА в конфликте на Украине стало настолько много, что от них практически невозможно скрыться.

Как выразилась Петтиджон, американские военные «ломают голову» и над этой проблемой.

Наконец, со слов эксперта, в Пентагоне задумались о разработке новых средств ПВО, так как ракеты к существующим сегодня комплексам в десятки, а то и в сотни раз дороже, чем цели, которые они сбивают.
7 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:02
    А на хахлопах боевые медикаменты испытывают , дёшево и сердито.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 17:11
      ОДАБ-1500 на них тоже испытывают.ОДАБ-1500 разнес ПВД националистов в Северске одним ударом.

      https://dzen.ru/video/watch/664deb0522724d2f241b5ea4

      И ещё.

      Украина планирует новую крупную атаку на южные регионы России, поскольку натовская авиация активизировалась в районе Черного моря. В зоне риска находятся Крым, Новороссийск и побережье Краснодарского края.

      Военные корреспонденты отмечают возросшую активность воздушной разведки. Практика показывает, что после появления разведывательных дронов над южными рубежами следуют значительные атаки. За последние сутки над Черным морем между Крымом и Краснодарским краем кружил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11.

      Авторы телеграм-канала «Осведомитель» предупреждают, что, возможно, в ближайшее время следует ожидать попытки атак на объекты в этих регионах с использованием ракет и беспилотников.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 17:17
        Канал lpr1 сообщает, что под подробное наблюдение спутников и аэрофотосъемку попадают такие объекты, как аэродромы Джанкой, Гвардейское, Кача, Бельбек, мыс Фиолент, мыс Тарханкут, озеро Донузлав, Чонгар, Крымский мост, бухты Южная и Севастопольская в Севастополе, а также Новороссийск.

        «Этим районам стоит уделять особое внимание при тревогах», – пишут авторы канала.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 17:30
          на Украине США получают информацию о недостатках передовых систем вооружения

          А не легче к нам на Поклонную... Там наши боевые офицеры вполне доступно расскажут им о всех недостатках их техники...
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 17:18
    США получают бесценную информацию о недостатках некоторых из своих наиболее передовых систем вооружения - пояснила аналитик.

    Мы и наши соратники тоже получаем ценную информацию о недостатках натовского оружия. Кроме того СВО сильно подпортило репутацию "непобедимой" западной технике ( Патриотам, Леопардам, Абрамсам и т.д.)
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:26
      Главное,что бы эта информация была использована с умом
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 17:22
    американские партнеры Украины
    Партнёры, это те, кто гонит на убой скакелов?