Ранее критиковавшая Залужного нардеп Безуглая теперь недовольна главкомом ВСУ Сырским и его окружением

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Ранее критиковавшая Залужного нардеп Безуглая теперь недовольна главкомом ВСУ Сырским и его окружением

Известная своей резкой критикой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, ныне отправленного послом в Лондон, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», заместитель главы парламентского Комитета по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая начала публично высказывать недовольство генералом Александром Сырским и его окружением. После отставки Залужного Сырский занял его место.

В своем разгромном посте, опубликованном в соцсети, Безуглая написала, что Сырский несколько месяцев не реагирует на ее обращения и игнорирует «критические проблемы», нарастающие в украинской армии. Поэтому она решила действовать публично. Нардеп опубликовала фотографии главкома и его подчиненных, сопроводив фото следующей подписью:



Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни.

Далее поистине неугомонная Безуглая высказала каждому из военачальников индивидуальные претензии. Самого Сырского депутат обвиняет в «сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле, российской жестокости и выжигании всех конкурентов и креативных командиров в войске».

Начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича нардеп называет «миньоном Сырского» и обвиняет его в том, что под его командованием вдвое выросла бюрократия при принятии решений. Кроме того, пишет Безуглая, были закрыты ИТ-подразделения, происходит «лоббизм старых сделок» и уничтожение сил теробороны.

Командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка украинский парламентарий обвиняет в «имитации бурной деятельности». По ее мнению, генерал виновен в плохой подготовке отправляемых на фронт новобранцев и раздувании штатов в штабах.

Командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля нардеп вообще называет «кулуарным мясником, который скроет все, что надо любому начальнику». Его же она обвиняет в отсутствии подготовки обороны Авдеевки и Харьковщины.

2014 год не привел к перестройке штабов ВСУ, 2022 год не привел к перестройке штабов ВСУ, если 2024 не приведет — нам конец

— пишет Безуглая, впрочем, не предлагая в этом направлении никакой конкретики.

Судя по всему, Безуглая теперь просто пиарится, критикуя военачальников ВСУ. Если с Залужным было все понятно, будучи ставленницей Банковой, нардеп сильно ругала его вовсе не за неудачи на фронте, это был повод, а по причине конкуренции с Зеленским, то чем не угодил ей безвольно подчиняющийся офису президента Сырский — не совсем понятно. Скорее всего, на Банковой устами депутатши готовят новых «козлов отпущения» на фоне все более ухудшающегося для ВСУ положения на фронте.
21 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 16:51
    Я предлагаю Зеленскому назначить Марьяну Безуглую главкомом ВСУ, я верю что она покажет как надо работать!
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +3
      Сегодня, 16:58
      Ну вот, а пишут что она неизвестно чего добивается. А все оказывается проще некуда. Сама хочет стать глав.комихой.. глав.комчихой... глав.комячкой... Не знаю как по ихнему будет. laughing
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 17:02
        Ранее критиковавшая Залужного нардеп Безуглая теперь недовольна главкомом ВСУ Сырским и его окружением
        Да какого же ей еще надо? Ненасытная какая. Негров пусть попробует. может так прокатит ?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 17:19
          Место Марьяны в дурке в одной палате с Гитлером и Наполеоном... Уж они то её точно научат как с русскими нужно воевать... fool
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 17:03
        Наверно она хочет чтобы её назначили на должность Сырского. Фотка к статье где персонажи больше похожи на пьяных рыбаков на рыбалке, чем на штабных офицеров.Не хватает только бутылок и рыбы для полной картины.
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +4
          Сегодня, 17:12
          Фотка к статье где персонажи больше похожи на пьяных рыбаков на рыбалке, чем на штабных офицеров.Не хватает только бутылок и рыбы для полной картины.

          Так они рассматривают рекламные буклеты - выбирают что заказать в доставку. wink
      3. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +1
        Сегодня, 17:03
        Головною командувачкинею или головнокомандувачкою. Там же уже есть "министерки", " медикини", "членкини" и пр.
        1. Electrical Звание
          Electrical
          +2
          Сегодня, 17:07
          "членкини" и пр.
          Даже страшно представить как "это" может выглядеть.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Сегодня, 17:19
            . "членкини"


            Может это 2 слова?Реклама эскорт услуг?
            1. А. Эверт Звание
              А. Эверт
              +1
              Сегодня, 17:28
              Нет, это реализация "гендерного равенства" на практике.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 17:11
        По их будет: Главкума. laughing lol wassat good
        Назначить Безмозглую Главкумой прекрасная идея. good
        Она весь фронт за пару месяцев пропиарит. laughing
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 17:39
      С её рылом Дауна и бульдожьим прикусом? А что, типично укро-рыло , жертва пьяного зачатия!
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 16:56
    Безуглая мне напоминает персонажа из советского мультфильма: "Баба яга против".
    Ранее критиковавшая Залужного нардеп Безуглая теперь недовольна главкомом ВСУ Сырским и его окружением.

    Не знаю как надо, но они всё делают не так! wassat
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +2
      Сегодня, 17:03
      Сырскому в ответ надо так же публично ответить, что он этой даме все эти месяцы не отвечал потому, что женат и верен своей жене wassat
      Вот веселье бы настало.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +2
        Сегодня, 17:12
        он этой даме все эти месяцы не отвечал потому, что женат
        Да ладно женат, кто б там из-за этого стал переживать. Вот то что незаплатил за "услуги" вот это серьездный повод.
  3. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 17:00
    Ранее критиковавшая Залужного нардеп Безуглая теперь недовольна главкомом ВСУ Сырским

    Чёта навеяло.
    Идет бракоразводный процесс. Судья спрашивает жену: «Какая у вас причина для развода?» Она отвечает: «Мой муж не удовлетворяет меня как мужчина». Из зала хор женских голосов: «Всех удовлетворяет, а её не удовлетворяет». В ответ хор мужских: «Да, её никто не удовлетворяет»...
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:08
    Ранее критиковавшая Залужного нардеп Безуглая теперь недовольна главкомом ВСУ Сырским и его окружением

    Баба-Яга всегда против! fellow
    Некоторым поф иг кого критиковать, лишь бы критиковать. Ну не могут без этого, даже есть. fellow laughing
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 17:23
    Сырский несколько месяцев не реагирует на ее обращения и игнорирует «критические проблемы», нарастающие в украинской армии
    Вот кто управляет скакляцкой армией! wink
  6. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 17:29
    Безуглая явно видит себя в образе Жанны Д'Арк - спасающей таких же, как она сама. Что касается обвинения в уничтожении тер.обороны - одной из задач ТО является (дословно не помню, но по смылу) "обеспечение развертывания иных видов вооруженных сил"- что это означает, подавляющему большинству форумян объяснять не надо...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:39
      Цитата: Eug
      Безуглая явно видит себя в образе Жанны Д'Арк - спасающей таких же, как она сама.


      Тогда вперед! На боевом коне! Коняку съели, давай на танке.
  7. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 17:30
    Вспомним незабвенного Л.З. Мехлиса:"должны же мы объяснить народу, почему РККА отступает". Так и здесь. А возможно безуглая просто выполняет свою роль, отведенную ей зелебобиком, ведь смещение залужного с должности тоже началось с его критики безуглой. Скорее всего, она рупор офиса резидента.