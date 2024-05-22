Ранее критиковавшая Залужного нардеп Безуглая теперь недовольна главкомом ВСУ Сырским и его окружением.

Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни.

2014 год не привел к перестройке штабов ВСУ, 2022 год не привел к перестройке штабов ВСУ, если 2024 не приведет — нам конец

Известная своей резкой критикой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, ныне отправленного послом в Лондон, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», заместитель главы парламентского Комитета по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая начала публично высказывать недовольство генералом Александром Сырским и его окружением. После отставки Залужного Сырский занял его место.В своем разгромном посте, опубликованном в соцсети, Безуглая написала, что Сырский несколько месяцев не реагирует на ее обращения и игнорирует «критические проблемы», нарастающие в украинской армии. Поэтому она решила действовать публично. Нардеп опубликовала фотографии главкома и его подчиненных, сопроводив фото следующей подписью:Далее поистине неугомонная Безуглая высказала каждому из военачальников индивидуальные претензии. Самого Сырского депутат обвиняет в «сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле, российской жестокости и выжигании всех конкурентов и креативных командиров в войске».Начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича нардеп называет «миньоном Сырского» и обвиняет его в том, что под его командованием вдвое выросла бюрократия при принятии решений. Кроме того, пишет Безуглая, были закрыты ИТ-подразделения, происходит «лоббизм старых сделок» и уничтожение сил теробороны.Командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка украинский парламентарий обвиняет в «имитации бурной деятельности». По ее мнению, генерал виновен в плохой подготовке отправляемых на фронт новобранцев и раздувании штатов в штабах.Командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля нардеп вообще называет «кулуарным мясником, который скроет все, что надо любому начальнику». Его же она обвиняет в отсутствии подготовки обороны Авдеевки и Харьковщины.— пишет Безуглая, впрочем, не предлагая в этом направлении никакой конкретики.Судя по всему, Безуглая теперь просто пиарится, критикуя военачальников ВСУ. Если с Залужным было все понятно, будучи ставленницей Банковой, нардеп сильно ругала его вовсе не за неудачи на фронте, это был повод, а по причине конкуренции с Зеленским, то чем не угодил ей безвольно подчиняющийся офису президента Сырский — не совсем понятно. Скорее всего, на Банковой устами депутатши готовят новых «козлов отпущения» на фоне все более ухудшающегося для ВСУ положения на фронте.