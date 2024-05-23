ВВС США отказываются от разработки боевых лазеров
Макет контейнера SHiELD в аэродинамической трубе, 2021 г.
Пентагон проявляет большой интерес к т.н. оружию направленной энергии разных видов и ведет разработку ряда проектов такого рода. В частности, с целью развития военно-воздушных сил в последние годы запустили несколько программ по созданию боевых лазеров. Многообещающие проекты прошли через ранние стадии, но затем столкнулись с серьезными трудностями. Как следствие, Пентагону приходится отказываться от них, не получив желаемого результата.
Лазер для самообороны
В начале десятых годов Пентагон инициировал проработку концепции боевого лазера, пригодного для установки на самолеты тактической авиации. Такое оружие предлагалось применять для поражения подлетающих ракет, для борьбы с наземными целями и т.д. Теоретическое развитие этой идеи продолжалось несколько лет, после чего стартовала полноценная опытно-конструкторская работа под названием SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator – «Демонстратор технологий высокоэнергетического лазера для самозащиты»).
В конкурсной части программы SHiELD приняли участие несколько ведущих предприятий военно-промышленного комплекса с опытом разработки боевых лазеров. Общей координацией работ занималась Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL). Наиболее удачный проект предложила компания Boeing, и в 2016 г. ей поручили дальнейшее развитие программы.
Проект AFRL и Boeing предусматривал изготовление боевого лазерного комплекса в виде подвесного контейнера, совместимого с самолетами тактической авиации. Внутри такого контейнера предлагалось поместить сам лазер, системы наведения и управления, а также источник питания.
Во второй половине десятых годов компания «Боинг» изготовила несколько макетных образцов изделия SHiELD и провела различные испытания. Проводились проверки на стенде и в аэродинамической трубе. Кроме того, в 2019 г. макет контейнера с весовой имитацией оборудования впервые подняли в воздух на истребителе F-15.
Боевое применение лазера SHiELD - лишь в виде графики
К концу прошлого десятилетия макетные образцы SHiELD добрались до «огневых» испытаний. Изделия такого рода проверялись на стендах в условиях лабораторий и полигонов. Основные системы контейнера подтвердили свою работоспособность. Так, в апреле 2019 г. опытный образец, размещенный на земле, смог поразить летящую ракету-мишень. Тем не менее, предстояло провести еще массу различных испытаний.
По всей видимости, уже на стадии разработки проект SHiELD столкнулся с теми или иными трудностями, которые, в частности, заставляли пересматривать график работ. Так, в 2017 г. сообщалось, что летные испытания лазерного контейнера начнутся в 2021 г. К началу следующего десятилетия такие мероприятия перенесли на 2025 г. В связи с этим теоретические сроки запуска производства и принятия SHiELD на вооружение постепенно сместились на тридцатые годы.
Неожиданный финал
Впрочем, вновь пересматривать график и смещать сроки вправо не пришлось. Кроме того, программу не стали переводить на следующий этап испытаний, связанный с привлечением самолетов-носителей. Как оказалось, Пентагон изучил имеющееся положение дел и свернул работы.
О завершении программы 17 мая сообщило американское интернет-издание Military.com. Оно смогло связаться с руководителем программы SHiELD из Управления направленной энергии AFRL Тедом Ортисом и задать ему актуальные вопросы. Представитель Лаборатории ответил изданию и раскрыл текущее положение дел.
По словам Т. Ортиса, к настоящему времени проект SHiELD завершен. Проведены все запланированные ранее испытания на наземных стендах. Летные испытания при этом не проводились. AFRL на данный момент не имеет планов по возобновлению программы и проведению новых тестов в тех или иных условиях.
Лазер воздушного базирования
В середине десятых годов Командование специальных операций ВВС (AFSOC) инициировало разработку проекта модернизации самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider. Было предложено вновь изменить комплекс вооружений: имеющуюся артиллерию решили дополнить ракетами и боевым лазером.
Планы по развитию авиационного лазерного вооружения из 2013 г.
Программа разработки лазера мощностью в десятки киловатт, предназначенного для поражения наземных целей, получила название AHEL (Airborne High Energy Laser – «Высокоэнергетический лазер воздушного базирования»). Первые несколько лет ушли на предварительные исследования и составление технического задания, а также на проведение конкурсной разработки.
В начале 2019 г. разработчиком изделия AHEL выбрали компанию Lockheed Martin. В течение следующих лет ей предстояло завершить проектирование боевого лазера, изготовить его и провести испытания, как на наземном стенде, так и на самолете-носителе. Летные испытания нового боевого лазера собирались начать в 2021 г.
Ввиду общей сложности проекта, к означенному сроку успели только изготовить опытный образец и передать его для установки на самолет-носитель. Параллельно велись наземные испытания, в ходе которых расчетные характеристики были в целом подтверждены. По итогам этих мероприятий сообщалось о выполнении поставленных целей и скором переходе проекта на следующий этап.
Впрочем, возникли трудности, и график работ несколько раз пересматривали. Первый полет AC-130J с лазером на борту постоянно смещали вправо. Так, в ноябре 2023 г. AFSOC сообщило, что летные испытания начнутся в январе 2024-го и продлятся до середины года. Как теперь известно, этого не произошло.
Разочарованный заказчик
По всей видимости, неудачи и задержки на стадии разработки подорвали веру Пентагона в проект AHEL. Не видя явных перспектив, ведомство стало сокращать финансирование этой программы. Так, в военном бюджете на 2023 ф.г. на лазер для самолетов поддержки выделялось ок. 15,4 млн долл. В текущем финансовом году затраты на проект сократили до 3 миллионов. Сейчас идет разработка военного бюджета на следующий год, и AHEL в нем вообще отсутствует.
19 марта 2024 г. издание Military.com сообщило о текущем положении дел. Представитель AFSOC рассказал ему, что программа AHEL не уложилась в заданные временные сроки, и поэтому было решено отказаться от нее. Летные испытания, начало которых переносили несколько лет, проводить не будут. Соответственно, ВВС не получат самолеты AC-130J с артиллерийским, ракетным и лазерным вооружением.
Самолет огневой поддержки AC-130J с лазером AHEL
Впрочем, от наработок AFRL и Lockheed Martin по теме боевого лазера отказываться не собираются. Работы по этому проекту продолжатся, а также будут проведены дополнительные наземные испытания. Эти мероприятия обеспечат доводку конструкции с целью получения требуемого уровня боевых характеристик и надежности. Предполагается, что получившийся при этом лазер заинтересует другие ведомства и структуры.
Промежуточные итоги
Таким образом, очередные две попытки ВВС США получить лазерное оружие для самолетов не дали желаемого результата. Проекты SHiELD и AHEL дошли до стадии предварительных испытаний, но полноценные проверки опытного вооружения решили не проводить. Обе программы закрыли ввиду отсутствия желаемого результата. Впрочем, не исключается возможность использования их наработок в новых проектах.
Нетрудно заметить, что обе программы были закрыты по схожим причинам. Проекты AHEL и SHiELD оказались сложными для реализации, и их разработчики не смогли уложиться в установленные сроки. Также, вероятно, не удалось решить поставленные задачи в рамках выделенного бюджета.
Все это показывает, что разработка боевых лазеров, вне зависимости от предъявляемых требований или предлагаемых платформ, остается сложным делом. Для создания такого оружия требуется решить ряд непростых инженерных и технических задач, и желаемый результат при этом не гарантирован. Кроме того, возможно появление дополнительных трудностей. Так, в случае с проектами SHiELD и AHEL конструкторам пришлось учитывать характерные ограничения самолетов и подвесных контейнеров.
Очевидно, что разработка боевого лазера мощностью в несколько десятков киловатт, способного уместиться в компактном контейнере или не занимающего много места внутри кабины, оказалась чрезмерно сложной задачей для текущего уровня развития технологий. Вероятно, Boeing и Lockheed Martin смогли предложить те или иные решения, но в целом их образцы были далеки от совершенства и не соответствовали всем требованиям заказчика. Была необходима доводка проектов, на которую могло уйти неизвестное количество времени.
В целом решение Пентагона о закрытии двух проектов лазерного оружия, в прошлом казавшихся перспективными и многообещающими, выглядит логичным и понятным. Однако, чтобы прийти к такому решению, пришлось потратить несколько лет и десятки миллионов долларов. Вряд ли накопленный опыт и понимание проблем оправдывают такие затраты.
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