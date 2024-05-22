Опубликованы кадры поражения корректируемым снарядом «Краснополь» танка ВСУ в Харьковской области
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В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент поражения корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь" танка боевиков киевского режима.
Сообщается, что возле населенного пункта Симоновка в Харьковской области аэроразведкой "Северной" группировки ВС РФ было обнаружено передвижение двух украинских танков, после чего без промедления на боевые машины противника была наведена артиллерия. В результате точного попадания корректируемого снаряда один из танков ВСУ был поражен и обездвижен.
Несмотря на то, что про заход в тыл Купянской группировки ВСУ говорить пока рано, российская армия продолжает расширять фронт и продвигаться вперед в Харьковской области. Продолжается отработка украинских позиций с воздуха, кроме того выявляются и уничтожаются цели в соседней Сумской области.
В частности, накануне сообщалось о применении ОДАБ-1500 с УМПК по позициям ВСУ под Липцами, при этом взрыв был такой силы, что в ряде источников выдвигались предположения о задействовании ФАБ-3000.
Тем временем украинские ресурсы сообщают об острой нехватки необходимой для значительного количество раненых украинских боевиков донорской крови в медицинских учреждениях Харьковской области. Однако, несмотря на это, Киев продолжает поставки крови на Запад, в частности, партия в 1500 литров была отправлена в Англию.
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