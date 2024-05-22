Опубликованы кадры поражения корректируемым снарядом «Краснополь» танка ВСУ в Харьковской области

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Опубликованы кадры поражения корректируемым снарядом «Краснополь» танка ВСУ в Харьковской области

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент поражения корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь" танка боевиков киевского режима.

Сообщается, что возле населенного пункта Симоновка в Харьковской области аэроразведкой "Северной" группировки ВС РФ было обнаружено передвижение двух украинских танков, после чего без промедления на боевые машины противника была наведена артиллерия. В результате точного попадания корректируемого снаряда один из танков ВСУ был поражен и обездвижен.







Несмотря на то, что про заход в тыл Купянской группировки ВСУ говорить пока рано, российская армия продолжает расширять фронт и продвигаться вперед в Харьковской области. Продолжается отработка украинских позиций с воздуха, кроме того выявляются и уничтожаются цели в соседней Сумской области.

В частности, накануне сообщалось о применении ОДАБ-1500 с УМПК по позициям ВСУ под Липцами, при этом взрыв был такой силы, что в ряде источников выдвигались предположения о задействовании ФАБ-3000.

Тем временем украинские ресурсы сообщают об острой нехватки необходимой для значительного количество раненых украинских боевиков донорской крови в медицинских учреждениях Харьковской области. Однако, несмотря на это, Киев продолжает поставки крови на Запад, в частности, партия в 1500 литров была отправлена в Англию.

1 комментарий
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 17:39
    Писали что БПЛА Орлан-30 плохо наводит на цель.Ижевские мастера разработали новый беспилотный летательный аппарат "Гранат-4", который уже прозвали грозой американских танков. Недавно наши бойцы одним выстрелом поразили М1А1 "Абрамс" корректируемым боеприпасом "Краснополь". Обнаружил же боевую машину в движении, выследил её и точно определил координаты именно БПЛА "Гранат-4". Его основной задачей является разведка местности с помощью камеры, аппаратуры активного мониторинга и тепловизора. Цель не только обнаруживается, но и подсвечивается для лучшей работы артиллеристов."Птичка" сравнительно выносливая. Функционировать может как днём, так и ночью, работает в течение шести часов на высоте до двух километров и распространяет своё действие на территорию радиусов в семьдесят километров. Видеокартинку передаёт в режиме реального времени по защищённому каналу связи. На высоте до девятисот метров "Гранат-4" способен определять малоразмерные цели. Есть и другая функция у детища ижевцев: доставка. Не пиццы, конечно, а малоразмерных грузов в труднодоступные районы. Переносимый вес грузов – до трёх килограммов.