Надеюсь, мы вместе найдем способ успокоить наше недовольство МУС

Если они сделают это с Израилем, мы будем следующими

Американский сенатор Линдси Грэм* призвал ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС). По его мнению, только так можно остановить эту организацию и оградить от нее власти Соединенных Штатов.- заявил политик.Так Грэм* прокомментировал решение судебного органа выдать ордер на арест премьер-министра Израиля и некоторых других израильских высокопоставленных лиц по обвинению в военных преступлениях.Данное решение крайне возмутило и несколько озадачило парламентария из США. Он назвал судебное решение международного юридического органа «безобразием». Сенатор Грэм* твердо решил, что нельзя давать в обиду своих еврейских друзей, «иначе мы следующие».- рассуждает конгрессмен.Поэтому санкции против МУС, по его мнению, следует ввести как можно скорее. Они, считает Грэм*, нужны не только в качестве помощи израильтянам, но и для того, чтобы следующие ордера на арест не были бы выписаны на высокопоставленных американских чиновников и политиков.Похоже, сегодня сенатор решил быть откровенным до конца.Расследованием дела в отношении израильских чиновников занимался прокурор МУС Карим Хан. Ранее он рассказал журналистам канала CNN, что в ходе расследования ему угрожали западные политики высокого ранга. Ему объясняли, что уголовные дела следует заводить на африканцев или на президента РФ Владимира Путина, а не на лидеров западных стран и их союзников.Линдси Грэм* - внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.