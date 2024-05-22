«Иначе мы следующие»: американский сенатор призвал ввести санкции против Международного уголовного суда
Американский сенатор Линдси Грэм* призвал ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС). По его мнению, только так можно остановить эту организацию и оградить от нее власти Соединенных Штатов.
- заявил политик.
Так Грэм* прокомментировал решение судебного органа выдать ордер на арест премьер-министра Израиля и некоторых других израильских высокопоставленных лиц по обвинению в военных преступлениях.
Данное решение крайне возмутило и несколько озадачило парламентария из США. Он назвал судебное решение международного юридического органа «безобразием». Сенатор Грэм* твердо решил, что нельзя давать в обиду своих еврейских друзей, «иначе мы следующие».
- рассуждает конгрессмен.
Поэтому санкции против МУС, по его мнению, следует ввести как можно скорее. Они, считает Грэм*, нужны не только в качестве помощи израильтянам, но и для того, чтобы следующие ордера на арест не были бы выписаны на высокопоставленных американских чиновников и политиков.
Похоже, сегодня сенатор решил быть откровенным до конца.
Расследованием дела в отношении израильских чиновников занимался прокурор МУС Карим Хан. Ранее он рассказал журналистам канала CNN, что в ходе расследования ему угрожали западные политики высокого ранга. Ему объясняли, что уголовные дела следует заводить на африканцев или на президента РФ Владимира Путина, а не на лидеров западных стран и их союзников.
Линдси Грэм* - внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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