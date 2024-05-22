«Иначе мы следующие»: американский сенатор призвал ввести санкции против Международного уголовного суда

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«Иначе мы следующие»: американский сенатор призвал ввести санкции против Международного уголовного суда

Американский сенатор Линдси Грэм* призвал ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС). По его мнению, только так можно остановить эту организацию и оградить от нее власти Соединенных Штатов.

Надеюсь, мы вместе найдем способ успокоить наше недовольство МУС

- заявил политик.



Так Грэм* прокомментировал решение судебного органа выдать ордер на арест премьер-министра Израиля и некоторых других израильских высокопоставленных лиц по обвинению в военных преступлениях.

Данное решение крайне возмутило и несколько озадачило парламентария из США. Он назвал судебное решение международного юридического органа «безобразием». Сенатор Грэм* твердо решил, что нельзя давать в обиду своих еврейских друзей, «иначе мы следующие».

Если они сделают это с Израилем, мы будем следующими

- рассуждает конгрессмен.

Поэтому санкции против МУС, по его мнению, следует ввести как можно скорее. Они, считает Грэм*, нужны не только в качестве помощи израильтянам, но и для того, чтобы следующие ордера на арест не были бы выписаны на высокопоставленных американских чиновников и политиков.

Похоже, сегодня сенатор решил быть откровенным до конца.

Расследованием дела в отношении израильских чиновников занимался прокурор МУС Карим Хан. Ранее он рассказал журналистам канала CNN, что в ходе расследования ему угрожали западные политики высокого ранга. Ему объясняли, что уголовные дела следует заводить на африканцев или на президента РФ Владимира Путина, а не на лидеров западных стран и их союзников.


Линдси Грэм* - внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
4 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 17:37
    Если они сделают это с Израилем, мы будем следующими

    Чует супостат, что отвечать за содеянное в Мире придётся.
  2. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 17:39
    А Грэм в курсе вообще, что его страна юрисдикцию МУС не признаёт? Или всё, старческий маразм напал и не отпускает?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 17:42
      Цитата: al3x
      А Грэм в курсе вообще, что его страна юрисдикцию МУС не признаёт?

      А какая разница в другую страну приехал и взяли. Невыездной получается.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:41
    Сбой системы очевидно? Не могут же пчелы быть против мёда.