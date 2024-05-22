Главком ВС Швеции: Владимир Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем

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Главком ВС Швеции: Владимир Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем

Главнокомандующий ВС Швеции, которая в марте текущего года после долгих перипетий таки стала полноправным членом НАТО, дал оценку текущему положению на украинских фронтах.

В ходе своего интервью RND Микаэль Бюден заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине сегодня зашел в тупик и будет продолжаться, дословно, «еще очень долго».



Как выразился военный, те продвижения, которые сегодня наблюдаются на фронте, слишком незначительны. По его мнению, ни ВСУ, ни ВС РФ на текущий момент не обладают достаточным потенциалом и возможностями, чтобы одержать убедительную победу в текущем противостоянии.

Между тем Бюден подчеркнул, что Россия все же имеет преимущество в военной составляющей.

Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. В настоящее время россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине

- отметил главком ВС Швеции.

В свою очередь, военный добавил, что вышеупомянутое преимущество не станет решающим, а лишь несколько усложнит ситуацию на поле боя. Таким образом, текущий конфликт затянется еще надолго.

Исходя из этого, как заявил Бюден, шведские власти уже сделали соответствующие поправки в своих стратегических планах безопасности и военной помощи Украине.

К слову, в английском написании фамилии шведского военачальника (Micael Bydén) она переводится на русский как «Байден»...
13 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 18:09
    Владимир Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем

    Да так настроил, что большинство населения и не чувствует, что идёт война.
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      0
      Сегодня, 18:33
      Им Пётр когда-то показал, как мы можем. Что они об империализме своём навсегда забыли.
      И упаси Бог, показать им ещё раз... Они и самой Швеции забудут.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 18:39
      Микаэль Бюден. ...больше, чем мы можем поставить Украине

      Вот чудак человек, даже куриные яйца нужно очистить перед едой, а вы про вооружение. Так в упаковке могут и пролежать до прихода России.
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 18:09
    Если шведский Байден хочет, чтобы война на Украине шла ещё дольше, ему придётся отправить на могилизацию на Украину всю шведскую армию.
    Вы мне, самки собаки, ещё за Полтаву не ответили. am good
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 18:14
      В Швеции всего то населения 10 млн.человек.Там понту больше.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:16
        Ну и что что 10 миллионов человек?
        Могут всех шведских мусчинок отправить на удобрение. am
        ФАБам всё равно на всё их население.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +4
          Сегодня, 18:17
          Не отправят.Это же не Украина с её подневольным населением, кричащим тем не менее на каждом углу что они не рабы. Ага.
        2. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 18:58
          Цитата: Бородач
          Могут всех шведских мусчинок отправить на удобрение.

          А, шведское удобрение - самое удобрительное удобрение! lol
      2. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 19:56
        А у прибалтов каков моб резерв? У финов? Да, даже не это главное( ход учений НАТО это подтверждает, -главное, - логистика! ( а в этом, - они мастера... ((().
        Ну, пожалуйста, - хоть в этот раз, - не надо "шапками махать"!, - очень похоже, - что в этот раз серьёзно за усились.
  3. Rage66 Звание
    Rage66
    +3
    Сегодня, 18:39
    Теперь у этих фантомные боли начались. Мало нам поленьев и литовцев, еще и шведы подтянулись...
    Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем

    Не можете и не сможете...
    Ваши лучшие времена закончились 300 лет тому назад.
    На Карле XII hi
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 18:55
    В ходе своего интервью RND Микаэль Бюден заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине сегодня зашел в тупик и будет продолжаться, дословно, «еще очень долго». Как выразился военный, те продвижения, которые сегодня наблюдаются на фронте, слишком незначительны. По его мнению, ни ВСУ, ни ВС РФ на текущий момент не обладают достаточным потенциалом и возможностями, чтобы одержать убедительную победу в текущем противостоянии.

    У ВСУ скоро украинцы банально закончатся. Может продвижения у РФ и незначительные про потери ЛС ВСУ такого не скажешь
  5. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 18:56
    Цитата: OrangeBigg
    Не отправят.Это же не Украина с её подневольным населением, кричащим тем не менее на каждом углу что они не рабы. Ага.

    И главное, орут, чтобы утешить самих себя. Всему миру уже, не понаслышке понятно кто они. yes
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:09
    Ощущение что это эуропэйцы были настолько зомбированы, что сейчас начинается какое то болезненное прозрение, от которого их бросает в ужас! Начинают осознавать во что они ввязались и увязли