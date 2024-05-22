Главком ВС Швеции: Владимир Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем

Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. В настоящее время россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине

Главнокомандующий ВС Швеции, которая в марте текущего года после долгих перипетий таки стала полноправным членом НАТО, дал оценку текущему положению на украинских фронтах.В ходе своего интервью RND Микаэль Бюден заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине сегодня зашел в тупик и будет продолжаться, дословно, «еще очень долго».Как выразился военный, те продвижения, которые сегодня наблюдаются на фронте, слишком незначительны. По его мнению, ни ВСУ, ни ВС РФ на текущий момент не обладают достаточным потенциалом и возможностями, чтобы одержать убедительную победу в текущем противостоянии.Между тем Бюден подчеркнул, что Россия все же имеет преимущество в военной составляющей.- отметил главком ВС Швеции.В свою очередь, военный добавил, что вышеупомянутое преимущество не станет решающим, а лишь несколько усложнит ситуацию на поле боя. Таким образом, текущий конфликт затянется еще надолго.Исходя из этого, как заявил Бюден, шведские власти уже сделали соответствующие поправки в своих стратегических планах безопасности и военной помощи Украине.К слову, в английском написании фамилии шведского военачальника (Micael Bydén) она переводится на русский как «Байден»...