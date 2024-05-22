Глава Харьковской ВГА: в ходе наступления ВС РФ освободили в области 49 населённых пунктов
В ходе наступления в приграничной с РФ Харьковской области российская армия уже взяла под контроль около трехсот квадратных километров территории. И это лишь начало создания в ответ на террористические атаки украинских националистов российского приграничья той самой санитарной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин.
Всего в этом регионе нашими войсками освобождено 49 населенных пунктов, о чем в ходе сегодняшней пресс-конференции журналистам рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. Более всего, 36 населенных пунктов, ВС РФ освободили в ходе продвижения к Купянску. Еще тринадцать н. п. наша армия взяла под контроль на севере области.
— сообщил глава ВГА Харьковской области.
Ганчев добавил, что за последние дни группировка войск «Север» расширила линию фронта, которая уже распространилась и на восточную часть Харьковской области. В первую очередь, это Волчанский район, который как раз граничит с Белгородской областью, которую боевики ВСУ чаще всего подвергают атакам.
Глава Харьковской ВГА также рассказал, что военнослужащими ВС РФ и сотрудниками областной администрации на территорию России было эвакуировано 85 мирных жителей из северных районов, перешедших под наш контроль. В будущем, добавил Ганчев, населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить, в составе какой страны они хотят жить.
— подытожил глава областной администрации Ганчев.
По сообщениям военкоров, на Волчанском направлении ВС России продолжают давить противника в направлении Липцев, в самом Волчанске и Старице. Активно работают наша авиация и артиллерия, снарядов, ракет и бомб российские военные не жалеют.
В сети показаны кадры поражения огнем артиллерии ВС РФ пункта временной дислокации и склада с боеприпасами ВСУ в Волчанске. Позиции украинских боевиков выдала бронемашина «Козак», передвижение которой засек наш разведывательный дрон. Координаты точки прибытия вражеской машины были оперативно переданы артиллеристам, после чего последовал точный удар, приведший к мощной многократной детонации БК.
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