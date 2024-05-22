Глава Харьковской ВГА: в ходе наступления ВС РФ освободили в области 49 населённых пунктов

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Глава Харьковской ВГА: в ходе наступления ВС РФ освободили в области 49 населённых пунктов

В ходе наступления в приграничной с РФ Харьковской области российская армия уже взяла под контроль около трехсот квадратных километров территории. И это лишь начало создания в ответ на террористические атаки украинских националистов российского приграничья той самой санитарной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин.

Всего в этом регионе нашими войсками освобождено 49 населенных пунктов, о чем в ходе сегодняшней пресс-конференции журналистам рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. Более всего, 36 населенных пунктов, ВС РФ освободили в ходе продвижения к Купянску. Еще тринадцать н. п. наша армия взяла под контроль на севере области.



Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых — это территория Харьковского района

— сообщил глава ВГА Харьковской области.

Ганчев добавил, что за последние дни группировка войск «Север» расширила линию фронта, которая уже распространилась и на восточную часть Харьковской области. В первую очередь, это Волчанский район, который как раз граничит с Белгородской областью, которую боевики ВСУ чаще всего подвергают атакам.

Глава Харьковской ВГА также рассказал, что военнослужащими ВС РФ и сотрудниками областной администрации на территорию России было эвакуировано 85 мирных жителей из северных районов, перешедших под наш контроль. В будущем, добавил Ганчев, населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить, в составе какой страны они хотят жить.

Населению (Харьковской области) прежде всего надо дать возможность высказаться, потому что мы прекрасно понимаем, какая политика ведется на Украине. Поэтому наша задача — дать возможность людям высказаться, и потом уже население Харьковщины будет принимать решение, каким они видят наше будущее

— подытожил глава областной администрации Ганчев.

По сообщениям военкоров, на Волчанском направлении ВС России продолжают давить противника в направлении Липцев, в самом Волчанске и Старице. Активно работают наша авиация и артиллерия, снарядов, ракет и бомб российские военные не жалеют.





В сети показаны кадры поражения огнем артиллерии ВС РФ пункта временной дислокации и склада с боеприпасами ВСУ в Волчанске. Позиции украинских боевиков выдала бронемашина «Козак», передвижение которой засек наш разведывательный дрон. Координаты точки прибытия вражеской машины были оперативно переданы артиллеристам, после чего последовал точный удар, приведший к мощной многократной детонации БК.

6 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 17:55
    В будущем, добавил Ганчев, населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить, в составе какой страны они хотят жить.

    Обязательно дадим возможность высказаться жителям украинских регионов после освобождения. yes
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 18:05
      Какую-то чушь несёт: население Харьковщины будет решать, в какой стране они будут жить. fool
      Кто не согласен жить в Харьковской области в составе РФ, пускай сразу проваливают в свою Канаду. good
      Они уже один раз сами порешали: теперь холопствуют перед США. Если они не умеют сами решать, то мы сами за них всё порешаем: как им жить, кого им любить. good
      1. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 18:33
        Там местное население уже подвергается естественному отбору - украинцы эвакуируют мирное население. Уезжают значит не желающие оставаться, кто не хочет с каклами всеми силами стараются остаться. К приходу российских войск там и есть однозначно антиукраински настроенние люди.
      2. Николай310 Звание
        Николай310
        -1
        Сегодня, 18:50
        Когда это они сами решали???

        За них решили Кравчук, Шушкевич и некто Ельцин...

        А на референдуме ДО предательства Беловежской Пуще подавляющее большинство украинцев(а том числе и на Западе УССР) высказались ЗА единую страну.

        В западноукраинском Хмельницком данный процент был больше, чем в якобы русских Харькове или Донецке...
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Msi
      В будущем, добавил Ганчев, населению Харьковской области надо дать возможность высказаться и определить, в составе какой страны они хотят жить.

      Обязательно дадим возможность высказаться жителям украинских регионов после освобождения. yes

      У сомневающихся есть возможность поучаствовать в замещении 49 вакантных должностей поселковых глав winked
      Глава Харьковской ВГА: в ходе наступления ВС РФ освободили в области 49 населённых пунктов
  2. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    -2
    Сегодня, 18:44
    Странно - одни говорят что Харьков пока брать не будем, зато уже есть глава ВГА Харьковской области... Будем брать, что вернем то вернем.