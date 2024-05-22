Глава Харьковской ВГА: в ходе наступления ВС РФ освободили в области 49 населённых пунктов

Мы получили данные от наших военных подразделений о контроле над 13 населенными пунктами северных территорий Харьковской области, восемь из которых — это территория Харьковского района

Населению (Харьковской области) прежде всего надо дать возможность высказаться, потому что мы прекрасно понимаем, какая политика ведется на Украине. Поэтому наша задача — дать возможность людям высказаться, и потом уже население Харьковщины будет принимать решение, каким они видят наше будущее





