Источники: супруга стрелявшего в Фицо 71-летнего Цинтулы рассказала полиции подробности подготовки к покушению

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Источники: супруга стрелявшего в Фицо 71-летнего Цинтулы рассказала полиции подробности подготовки к покушению

По данным ряда источников, супруга стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летнего Юрая Цинтулы рассказала полиции, что за три месяца до покушения она начала проявлять резкую нетерпимость к проводимой Фицо политике и планомерно убеждать мужа в необходимости устранения главы правительства страны.

Также сообщается, что после задержания супруга фактическая сообщница Цинтулы рассказала, что за убийство Фицо человек, с которым она была знакома с 1996 года и который полностью разделял ее политические взгляды, в личных беседах обещал ее мужу поспособствовать изданию его книг за границей и перевод на 12 языков. При этом данные этого человека не раскрываются, однако известно, что он покинул Словакию за 36 часов до покушения на Фицо и отбыл в Чехию.



Кроме того, как утверждают источники, в уголовном деле о покушении на словацкого премьера фигурируют еще четыре сообщника 71-летнего обвиняемого. В частности, один из них снабдил Цинтулу пистолетом и обучил стрельбе из него, двое обеспечивали наблюдение за Фицо и выбрали дату и место будущего нападения, а также сопроводили нападавшего до площади. Четвертый сообщник отвечал за обеспечение текущих расходов, необходимых для воплощения плана покушения, в том числе приобрел супруге билет в Варшаву.

При этом утверждается, что органами следствия в настоящее время установлены личности всех четверых сообщников нападавшего, трое из них уже задержаны и дают показания.
9 комментариев
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  1. Hwostatij Звание
    Hwostatij
    +5
    Сегодня, 18:51
    При этом утверждается, что органами следствия в настоящее время установлены личности всех четверых сообщников нападавшего, трое из них уже задержаны и дают показания.

    А что с национальностями? Не вукраинцы ли?
    1. Xenofont Звание
      Xenofont
      +3
      Сегодня, 19:04
      Не исключено и участие какломордых, но и свох отравленных русофобией психопатов полно. Тем боле, чех участвовал в науськивании и тех-поддержке. Вот тебе и европейские хомячки с ядовитыми клыками: мутанты,обкормленные дешевым российским газом и прочим сырьем. Похмелье наступило!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 19:14
      Проходила информация, что жена Цинтулы - украинка. В ходе следствия выяснилось, что за покушением стоит целое ОПГ. За покушением торчат уши СБУ.
      Украина - террористическое государство. am
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +2
        Сегодня, 19:25
        там уши наглосаксов торчат.
        штаты и наглия по всему миру устроили полит террор, за 2 недели куча покушений, убийств и попыток госпереворотов.
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 19:32
      Наверняка все они евреи...
  2. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +2
    Сегодня, 19:00
    Скорее всего сообщники связаны с ГУР Украины.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:05
    Да понятно что он не один такое планировал, потихоньку цепочка раскрутится, хотя и верхи уйдут
  4. Борис Уханов Звание
    Борис Уханов
    0
    Сегодня, 19:20
    Великобритания, там надо искать.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:42
    Юрая Цинтулы рассказала полиции, что за три месяца до покушения она начала проявлять резкую нетерпимость к проводимой Фицо политике и планомерно убеждать мужа в необходимости устранения главы правительства страны


    Кабаки и бабы доведут до цугундера :((