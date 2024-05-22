Источники: супруга стрелявшего в Фицо 71-летнего Цинтулы рассказала полиции подробности подготовки к покушению

По данным ряда источников, супруга стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летнего Юрая Цинтулы рассказала полиции, что за три месяца до покушения она начала проявлять резкую нетерпимость к проводимой Фицо политике и планомерно убеждать мужа в необходимости устранения главы правительства страны.Также сообщается, что после задержания супруга фактическая сообщница Цинтулы рассказала, что за убийство Фицо человек, с которым она была знакома с 1996 года и который полностью разделял ее политические взгляды, в личных беседах обещал ее мужу поспособствовать изданию его книг за границей и перевод на 12 языков. При этом данные этого человека не раскрываются, однако известно, что он покинул Словакию за 36 часов до покушения на Фицо и отбыл в Чехию.Кроме того, как утверждают источники, в уголовном деле о покушении на словацкого премьера фигурируют еще четыре сообщника 71-летнего обвиняемого. В частности, один из них снабдил Цинтулу пистолетом и обучил стрельбе из него, двое обеспечивали наблюдение за Фицо и выбрали дату и место будущего нападения, а также сопроводили нападавшего до площади. Четвертый сообщник отвечал за обеспечение текущих расходов, необходимых для воплощения плана покушения, в том числе приобрел супруге билет в Варшаву.При этом утверждается, что органами следствия в настоящее время установлены личности всех четверых сообщников нападавшего, трое из них уже задержаны и дают показания.

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