Президент Республики Сербской анонсировал начало процедуры выхода из состава Боснии и Герцеговины
Республика Сербская в обозримом будущем может выйти из состава Боснии и Герцеговины. По крайней мере, начало соответствующей процедуры недавно анонсировал президент республики Милорад Додик.
Со слов политика, мирное отделение Республики Сербской будет предложено федеральному правительству Федерации Боснии и Герцеговины на завтрашнем заседании, которое состоится в Сребренице.
Стоит отметить, что подобный вариант развития событий политик озвучивал еще в середине прошлого месяца. Причиной вероятного выхода его республики из вышеупомянутой федерации Додик назвал сближение Боснии и Герцеговины с Западом и намерение в будущем вступить в НАТО.
Президент Республики Сербской неоднократно заявлял, что Баня-Лука придерживалась и продолжит придерживаться политики военного нейтралитета, не вступая ни в один из альянсов.
В свою очередь, в апреле глава МИД Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович назвал присоединение к ЕС и вступление в НАТО главным приоритетом федерации.
Вероятно, подобные заявления и подталкивают лидера Республики Сербской поднимать вопрос об отсоединении.
Напомним, что последняя стала составной частью Боснии и Герцеговины по итогам войны 1992-1995 годов, когда при участии международного сообщества были подписаны Дейтонские соглашения. В состав федерации входят три образования: Республика Сербская, Босния и Герцеговина, а также особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек – по одному представителю от каждого образования.
Информация