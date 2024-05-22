Президент Республики Сербской анонсировал начало процедуры выхода из состава Боснии и Герцеговины

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Президент Республики Сербской анонсировал начало процедуры выхода из состава Боснии и Герцеговины

Республика Сербская в обозримом будущем может выйти из состава Боснии и Герцеговины. По крайней мере, начало соответствующей процедуры недавно анонсировал президент республики Милорад Додик.

Со слов политика, мирное отделение Республики Сербской будет предложено федеральному правительству Федерации Боснии и Герцеговины на завтрашнем заседании, которое состоится в Сребренице.



Стоит отметить, что подобный вариант развития событий политик озвучивал еще в середине прошлого месяца. Причиной вероятного выхода его республики из вышеупомянутой федерации Додик назвал сближение Боснии и Герцеговины с Западом и намерение в будущем вступить в НАТО.

Президент Республики Сербской неоднократно заявлял, что Баня-Лука придерживалась и продолжит придерживаться политики военного нейтралитета, не вступая ни в один из альянсов.

В свою очередь, в апреле глава МИД Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович назвал присоединение к ЕС и вступление в НАТО главным приоритетом федерации.

Вероятно, подобные заявления и подталкивают лидера Республики Сербской поднимать вопрос об отсоединении.

Напомним, что последняя стала составной частью Боснии и Герцеговины по итогам войны 1992-1995 годов, когда при участии международного сообщества были подписаны Дейтонские соглашения. В состав федерации входят три образования: Республика Сербская, Босния и Герцеговина, а также особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек – по одному представителю от каждого образования.
7 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 19:00
    Давно уж пора было, всё тянули и сопли жевали а их с грязью смешивали, где я это вижу постоянно, прям где то совсем рядом
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +3
      Сегодня, 19:12
      Фактически на примере Косово европейская элита сама выпустила джина из бутылки.
      Увы помочь сербам сейчас на прямую мы не можем. Боюсь как бы не началась эсколация конфликта и там.
  2. Ясная Звание
    Ясная
    +5
    Сегодня, 19:04
    Президент Республики Сербской анонсировал начало процедуры выхода из состава Боснии и Герцеговины

    Пошёл эффект домино после того, как индейцы с рогатками погнали французов из Каледонии...
    Только пример с Фицо нужно учесть.
    1. Maxim G Звание
      Maxim G
      0
      Сегодня, 19:46
      Почему тогда французы летят не с, а в Новую Каледонию?
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +5
    Сегодня, 19:11
    . Причиной вероятного выхода его республики из вышеупомянутой федерации Додик назвал сближение Боснии и Герцеговины с Западом и намерение в будущем вступить в НАТО.

    А также успехи российской армии. И Осетию отстояли, и Сирию, и много переворотов предотвратить - в Казахстане, Турции. А теперь вот наши успехи на украинском фронте yes
  4. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    0
    Сегодня, 19:36
    Мне кажется я знаю, у кого следующего внезапно откажет сердце, заглохнет двигатель в вертолете, не сработает тормозная система в автомобиле или просто престарелый публицист рядом будет проходить с заряженным пистолетом...
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:37
    Президент Республики Сербской анонсировал начало процедуры выхода из состава Боснии и Герцеговины

    громкий заголовок не соответствует тексту статьи. На самом деле
    мирное отделение Республики Сербской будет предложено федеральному правительству Федерации Боснии и Герцеговины на завтрашнем заседании

    А если федеральное правительство не согласится? На нет и суда нет?