Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций

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Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций

Хранящиеся в Европе российские средства не являются суверенными активами, поэтому они и не защищены специальными правилами. Поэтому Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций, если оно произойдет.

Такое положение содержится в регламенте Совета Европы.

Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку РФ в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции

- говорится в документе.

Там поясняется, что и доходы, получаемые европейцами за хранение наличных средств и ценных бумаг, принадлежащих РФ, также не относятся к суверенным активам. А вчера Брюсселем было принято решение об их передаче Киеву.

Было решено, что 90 процентов доходов, получаемых от замороженных средств, будет задействовано на военную помощь украинской армии и восстановление страны. Для этого их будут перечислять в Европейский фонд мира. Оставшиеся 10 процентов предназначены для покрытия вероятных рисков.

Решение об изъятии доходов от российских активов является частью нового пакета антироссийских санкций, принимаемого Евросоюзом.

Ранее Вашингтон предложил предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Одним из условий его предоставления являются гарантии ЕС. Они заключаются в том, что выделенные американцами средства будут возвращаться из доходов от хранящихся в Европе российских активов.
34 комментария
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +1
    Сегодня, 19:15
    Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций

    А, почему с виду у всех еврочиновников такие и англосаксов такие честные глаза!? crying
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 19:17
      Пора уже и нам национализировать активы всех западных инвесторов в нашей стране. good
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 19:53
        Отток денег продолжится не только из западных банков, но и произойдёт подрыв доверия к этому самому депозитарию Euroclear. Который, как оказывается, не способен защитить находящиеся у него на хранении активы от произвола и кражи. Последуют суды против Euroclear со стороны России в юрисдикциях Дубая и Гонконга, где у этой конторы есть отделения. С требованием возмещения не только украденных средств, но и недополученной прибыли.
        На каком вообще основании были заморожены росс. деньги? Любое действие, предпринимаемое официально, должно быть обосновано законодательно. В любом официальном документе пишется, что "на основании таких-то и таких-то законодательных и нормативных актов". Где это в данном случае? На основании какого закона захватывали "в заложники" российские активы? Есть решение Совбеза ООН? Есть нормативно-правовое основание? Нет. Получается: " 3 миллиарда за развал западной финансовой системы — это недорого", но эти деньги им тоже придётся вернуть. Это, конечно, будет не быстрый процесс, но чем дольше он затянется, тем больше Западу придётся выплачивать компенсации.
      2. ettore Звание
        ettore
        0
        Сегодня, 19:54
        Цитата: Бородач
        Пора уже и нам национализировать активы всех западных инвесторов в нашей стране. good

        Наши заявят, что они оставляют за собой возможность сделать заявление.
      3. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 19:55
        Какие?
        Точкочебуречные ))))
      4. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 19:55
        Западных ? laughing Среди 100 российских миллиардеров 40 имеют иностранное гражданство, 57 проживают в основном за рубежом, а 68 вывезли за границу членов семьи. Совокупное богатство тех, чье личное будущее или судьба наследников связаны с заграницей, – $393 млрд
      5. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 19:56
        Пора уже и нам национализировать активы всех западных инвесторов

        Вы серьёзно? Думаете наши власти на это пойдут? Сомневаюсь однако . Как всегда придумают что то типа бизнес одно а СВО другое.
  2. Wratch Звание
    Wratch
    +4
    Сегодня, 19:15
    Стоит уведомить " западных партнеров" что жадность, порождает бедность. Присвоенные деньги придется возвращать..в 10 кратном размере...
  3. Ясная Звание
    Ясная
    +3
    Сегодня, 19:21
    Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций, если оно произойдет.

    Русские всегда приходят за своими деньгами... Это не я сказала winked
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +8
      Сегодня, 19:26
      Не факт. Чаще у них безнаказанно тырят все кому не лень. А ещё чаще их обкрадывают их же соотечественники и вывозят на Запад.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 19:51
      Цитата: Ясная
      Русские всегда приходят за своими деньгами...

      Откуда там русские? Копни и наткнёшься либо на Сахипзадовну, либо на Германовича, либо на Оскаровича...
  4. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 19:24
    А то думают товарищи Силуанов и Набиуллина?
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 19:36
      А чего им думать, у них то все хорошо.
      А с Эуропой надо что-то делать.
      Будем дальше ждать, когда они наше сырье, газ и нефть смогут заместить окончательно или все же рубанем?
      Я понимаю, что тут вопрос принадлежности кармана.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 19:48
      Цитата: g_ae
      А что думают товарищи Силуанов и Набиуллина?

      Не обременены заботами...Их же не посадили на нары за причинение России материального ущерба в особо крупных размерах, а посадили в прежние кресла...
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 19:51
      А то думают товарищи Силуанов и Набиуллина?
      Они не думают. Они и дальше продолжают прежнюю политику wink
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 19:26
    Для этого их будут перечислять в Европейский фонд мира.

    Правильно вещи называть своими именами : "Европейский фонд воров и жуликов"
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 19:27
    Стоит признать, евролюди ведут себя так, как им позволяет вести себя Россия. Может хватит уже с "партнёрами" "играться"?
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 19:43
      Ультиматум: "возвращаете или через 5 минут заговорит ТЯО"?
      Одобряю.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 19:52
      евролюди ведут себя так, как им позволяет вести себя Россия
      Именно так!
  7. igorra Звание
    igorra
    +6
    Сегодня, 19:34
    Кто там вещал олигархам о глотании пыли? Ворам предупреждение, а сами туда же деньги вкладывали. И как всегда никто не ответит. Человек такой вот доверчивый, постоянно обманывается и врагами и друзьями. Наш гарант всегда доверят своим. Только вот его свои, на поверку выходят совсем нам не свои.
  8. WIS
    WIS
    0
    Сегодня, 19:35
    А вчера Брюсселем было принято решение об их передаче Киеву.

    Вычеркнуть физически последнего из списка получателя по всем ранее возможным обязательствам
  9. PROVINCIAL Звание
    PROVINCIAL
    0
    Сегодня, 19:36
    Всё верно. Это инвестиции в ЕС. Тело инвестиции трогать они побояться (пока), а вот доход от него - вполне себе позволят. Европа опять себе стреляет в голову. После таких финтов не найдется (я надеюсь) дураков, которые будут инвестировать в Европе, с перспективой посидеть на бобах.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      -1
      Сегодня, 19:40
      Да ладно! В первой им чтоли?!
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 19:45
      Цитата: PROVINCIAL
      Европа опять себе стреляет в голову.

      Прямо финансовый паноптикум. Отгадай загадку и реши вопрос, как ЕС стреляет себе в голову, а российские (наши) денежки тратятся на врагов...
      1. PROVINCIAL Звание
        PROVINCIAL
        0
        Сегодня, 19:49
        Не стоит изображать из себя неумного человека.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 19:53
          Цитата: PROVINCIAL
          Не стоит изображать из себя неумного человека.

          Тут умных без меня хватает, а я так, - погулять вышел...
  10. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 19:38
    Этого и следовало ожидать. Страна страдает от недостатка технологических станков до спутников, а кремлёвцы говорят как Собчачка - зачем бедным деньги они всё равно их потратят. БРАВО! работе Центробанка и его кураторам из РФ.
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:38
    Так в чем проблема внести в конституцию РФ пункт что эти деньги признаются долгом еврайха под 20% годовых без права прощения и с любыми действиями на изъятие? Ну а потом говорить что таковы правила
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 19:41
    Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций

    Дайте-ка подумать-предположить...
    Наверняка угрозы России вылились в слова Дмитрия Анатольевича и Марии Владимировны... yes
  13. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 19:41
    В былые времена, главу ЦБ(или кто там те деньги туда вообще запулил?) уже бы повесили за измену\вредительство...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 19:54
      В былые времена, главу ЦБ(или кто там те деньги туда вообще запулил?) уже бы повесили за измену\вредительство
      В былые времена, никому бы даже и в голову мысль вывести деньги за границу не пришла wink
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 19:55
        Цитата: Голландец Михель
        В былые времена, никому бы даже и в голову мысль вывести деньги за границу не пришла

        Ну так то да.
        Но если бы как то пришла(гипотетически), как бы сделавшие это огребли в случае вроде того что сейчас! (другое дело что там бы и боролись за деньги эти)
  14. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:53
    Вот они последствия ведения бизнеса нашими эффективными манагерами, которые заключали такие контракты о хранении денег за наши ресурсы на западе! По сути бесплатно раздавали наши богатства!
    Минусаторы вникните в суть вопроса, для образованности полезно
  15. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 19:59
    Замечательно. Какой хороший повод придти в Европу (и не только) и заглянуть в "честные глаза" этих гейропейцев появился у наших музыкантов. wink
    И сыграть на центральной площади Брюсселя: "Полёт валькирий!" yes