Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку РФ в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции

Хранящиеся в Европе российские средства не являются суверенными активами, поэтому они и не защищены специальными правилами. Поэтому Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций, если оно произойдет.Такое положение содержится в регламенте Совета Европы.- говорится в документе.Там поясняется, что и доходы, получаемые европейцами за хранение наличных средств и ценных бумаг, принадлежащих РФ, также не относятся к суверенным активам. А вчера Брюсселем было принято решение об их передаче Киеву.Было решено, что 90 процентов доходов, получаемых от замороженных средств, будет задействовано на военную помощь украинской армии и восстановление страны. Для этого их будут перечислять в Европейский фонд мира. Оставшиеся 10 процентов предназначены для покрытия вероятных рисков.Решение об изъятии доходов от российских активов является частью нового пакета антироссийских санкций, принимаемого Евросоюзом.Ранее Вашингтон предложил предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Одним из условий его предоставления являются гарантии ЕС. Они заключаются в том, что выделенные американцами средства будут возвращаться из доходов от хранящихся в Европе российских активов.