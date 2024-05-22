Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций
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Хранящиеся в Европе российские средства не являются суверенными активами, поэтому они и не защищены специальными правилами. Поэтому Евросоюз продолжит присваивать доходы с замороженных активов России даже после снятия санкций, если оно произойдет.
Такое положение содержится в регламенте Совета Европы.
Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку РФ в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции
- говорится в документе.
Там поясняется, что и доходы, получаемые европейцами за хранение наличных средств и ценных бумаг, принадлежащих РФ, также не относятся к суверенным активам. А вчера Брюсселем было принято решение об их передаче Киеву.
Было решено, что 90 процентов доходов, получаемых от замороженных средств, будет задействовано на военную помощь украинской армии и восстановление страны. Для этого их будут перечислять в Европейский фонд мира. Оставшиеся 10 процентов предназначены для покрытия вероятных рисков.
Решение об изъятии доходов от российских активов является частью нового пакета антироссийских санкций, принимаемого Евросоюзом.
Ранее Вашингтон предложил предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Одним из условий его предоставления являются гарантии ЕС. Они заключаются в том, что выделенные американцами средства будут возвращаться из доходов от хранящихся в Европе российских активов.
Европейский союз
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