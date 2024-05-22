Председательствующий в Лиге арабских государств король Бахрейна прибыл в Москву для обсуждения сотрудничества

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Председательствующий в Лиге арабских государств король Бахрейна прибыл в Москву для обсуждения сотрудничества

Председательствующий в Лиге арабских государств король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел с официальным визитом в Москву, где на четверг, 23 мая, запланировано проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества между странами в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию в Ближневосточном регионе с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.



Приезд в Москву короля Бахрейна за две недели до пресловутой конференции в Швейцарии, на которой узурпировавший власть на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский намерен представить свою так называемую "формулу мира", согласно которой предполагается фактическая капитуляция России, свидетельствует о консолидированной позиции если не всех стран глобального Юга, то как минимум его арабской части.

После переговоров с Путиным король Бахрейна полетит в Китай, где, как предполагается, произойдет дополнительное согласование позиции арабских государств с председателем КНР Си Цзиньпином.

Таким образом, страны Ближнего Востока демонстрируют, что предпочитают договариваться с Россией и Китаем, чем поддерживать курируемые Западом сомнительные проукраинские инициативы, в частности конференцию Зеленского в Швейцарии.
2 комментария
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  1. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 19:33
    Ну то что позиции гегемон теряет это уже всем ясно...
  2. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 19:43
    Владимир Зеленский намерен представить свою так называемую "формулу мира", согласно которой предполагается фактическая капитуляция России

    В ходе конференции в Швейцарии представитель США выступит с "Клермонской речью", в которой призовет к созданию "коалиции желающих" участвовать в "крестовом походе". Для любого мусульманина "крестовый поход" - дело нехорошее. Поэтому "Глобальный Юг" Зеленского не поддержит. А представитель Индии как всегда выскажет "особое мнение". И оно организаторам конференции не понравится.
    С Уважением