Председательствующий в Лиге арабских государств король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел с официальным визитом в Москву, где на четверг, 23 мая, запланировано проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества между странами в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также ряд актуальных международных вопросов, включая ситуацию в Ближневосточном регионе с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств.Приезд в Москву короля Бахрейна за две недели до пресловутой конференции в Швейцарии, на которой узурпировавший власть на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский намерен представить свою так называемую "формулу мира", согласно которой предполагается фактическая капитуляция России, свидетельствует о консолидированной позиции если не всех стран глобального Юга, то как минимум его арабской части.После переговоров с Путиным король Бахрейна полетит в Китай, где, как предполагается, произойдет дополнительное согласование позиции арабских государств с председателем КНР Си Цзиньпином.Таким образом, страны Ближнего Востока демонстрируют, что предпочитают договариваться с Россией и Китаем, чем поддерживать курируемые Западом сомнительные проукраинские инициативы, в частности конференцию Зеленского в Швейцарии.

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