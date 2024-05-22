Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал возможность ударов ВСУ по РФ американским оружием

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Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал возможность ударов ВСУ по РФ американским оружием

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон высказался в поддержку снятия запрета на нанесение войсками киевского режима ударов по территории России с использованием американского вооружения.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, ближайший соратник Дональда Трампа заявил, что он считает «микропопытки» управлять действиями украинской армии «нехорошей политикой» для США. Со слов Джонсона, Вашингтон должен позволить Украине воевать так, как считает нужным ее руководство.



Они должны уметь дать отпор

- подытожил спикер нижней палаты Конгресса.

Напомним, что в последние дни глава киевского режима практически в каждом своем интервью и беседах с западными чиновниками призывает разрешить ВСУ использовать западное дальнобойное вооружение для нанесения ударов по территории России.

В свою очередь, категорически против такого сценария выступает президент США Джо Байден. Хозяин Белого дома подчеркивает, что не изменит своего мнения по данному вопросу.

Здесь стоит добавить, что, говоря об использовании западного вооружения для ударов по территории России, Зеленский, как и его зарубежные партнеры, подразумевают РФ в границах 1991 года. Новые регионы, включая Крым, ВСУ регулярно пытаются атаковать западными ракетами, включая американские ATACMS.
8 комментариев
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  1. вадим_иванов Звание
    вадим_иванов
    +1
    Сегодня, 19:41
    Американское окно Овертона в действии с 22го года , а красные линии никто не отменяет, печально все это.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 19:56
      Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон высказался в поддержку снятия запрета на нанесение войсками киевского режима ударов по территории России с использованием американского вооружения.

      Там любителей забрасывать пробные шары больше, чем у нас фанатов красных линий...
  2. К-50 Звание
    К-50
    -2
    Сегодня, 19:49
    Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал возможность ударов ВСУ по РФ американским оружием

    Вообще, удары по территории России западным оружие опасны не тем.
    Много ли его передадут куеву? Нет, им же ещё нужно уметь управлять.
    После начала таких атак их уже будут осуществлять сами натовцы.
    и на наш естественный вопрос "это что за хе рня"? Будут кивать на куев. На ракетах же не написано откуда и кем осуществлена атака, отследить всё досконально не возможно.
    Получается, что наты будут бить напрямую по России, делая кивок на куев, дескать это не мы, а они.
    Когда это всплывёт, а рано или поздно все тайны проявляются, нам придётся напрямую хе рачить по странам, осуществлявшим атаку, а это полный армегедец всем.
    И выжившие позавидуют мёртвым!
    А оставлять без ответки такое нельзя не в коем случае. sad
  3. Арка Звание
    Арка
    +2
    Сегодня, 19:51
    Что и следовало ожидать. Правда сей кекс просто озвучил то, что происходит де факто.
    Но забыл, что любой дрын имеет два конца.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:58
    Да кто то ещё сомневался что так и будет? Или трусливо надеялся что они не посмеют? Затеяли и поддержали все это, получите
  5. Ярослав Тэккель Звание
    Ярослав Тэккель
    0
    Сегодня, 19:58
    Интересно. Именно этот дядька полгода один держал оборону в Конгрессе против поставок вообще какого-то ни было оружия Украине. И тут вдруг так переобулся в прыжке. Видимо, Трамп придумал какой-то новый план.
  6. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 19:59
    Тогда и мы с территории украины можем обстреливать американские базы.
    Разница есть? Нет. Один в один.
  7. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 19:59
    Нужно еще дорисовать красных линий, может у кремлевских партнеров зарябит от них в глазах, и на третий год войны они наконец то их заметят.