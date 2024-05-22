Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон высказался в поддержку снятия запрета на нанесение войсками киевского режима ударов по территории России с использованием американского вооружения.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, ближайший соратник Дональда Трампа заявил, что он считает «микропопытки» управлять действиями украинской армии «нехорошей политикой» для США. Со слов Джонсона, Вашингтон должен позволить Украине воевать так, как считает нужным ее руководство.- подытожил спикер нижней палаты Конгресса.Напомним, что в последние дни глава киевского режима практически в каждом своем интервью и беседах с западными чиновниками призывает разрешить ВСУ использовать западное дальнобойное вооружение для нанесения ударов по территории России.В свою очередь, категорически против такого сценария выступает президент США Джо Байден. Хозяин Белого дома подчеркивает, что не изменит своего мнения по данному вопросу.Здесь стоит добавить, что, говоря об использовании западного вооружения для ударов по территории России, Зеленский, как и его зарубежные партнеры, подразумевают РФ в границах 1991 года. Новые регионы, включая Крым, ВСУ регулярно пытаются атаковать западными ракетами, включая американские ATACMS.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»