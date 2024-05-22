Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал возможность ударов ВСУ по РФ американским оружием
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон высказался в поддержку снятия запрета на нанесение войсками киевского режима ударов по территории России с использованием американского вооружения.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, ближайший соратник Дональда Трампа заявил, что он считает «микропопытки» управлять действиями украинской армии «нехорошей политикой» для США. Со слов Джонсона, Вашингтон должен позволить Украине воевать так, как считает нужным ее руководство.
- подытожил спикер нижней палаты Конгресса.
Напомним, что в последние дни глава киевского режима практически в каждом своем интервью и беседах с западными чиновниками призывает разрешить ВСУ использовать западное дальнобойное вооружение для нанесения ударов по территории России.
В свою очередь, категорически против такого сценария выступает президент США Джо Байден. Хозяин Белого дома подчеркивает, что не изменит своего мнения по данному вопросу.
Здесь стоит добавить, что, говоря об использовании западного вооружения для ударов по территории России, Зеленский, как и его зарубежные партнеры, подразумевают РФ в границах 1991 года. Новые регионы, включая Крым, ВСУ регулярно пытаются атаковать западными ракетами, включая американские ATACMS.
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