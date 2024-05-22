Готовы встретить F-16: Минобороны РФ показало Су-30СМ2 с дальнобойными ракетами Р-37М «воздух-воздух»

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Готовы встретить F-16: Минобороны РФ показало Су-30СМ2 с дальнобойными ракетами Р-37М «воздух-воздух»

Сегодня Минобороны России сообщило об обнаружении безэкипажных катеров противника в одном из морских районов вблизи с побережьем Крыма. В воздух были подняты многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота ВМФ РФ, которые уничтожили все морские дроны ВСУ. Вылеты самолетов на боевое задание были показаны в телеграм-канале российского военного ведомства.

Само по себе это событие в нынешних условиях спецоперации можно назвать чем-то даже вполне рутинным. Однако как западные, так и украинские военные эксперты обратили внимание на вооружение российских самолетов, которое состояло из двух ракет класса «воздух-воздух» Р-37М и двух Р-77-1. Было отмечено, что это первое публичное появление истребителя данной модификации с Р-37М. Ранее носителями данных ракет являлись только истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ.



Зарубежные дотошные наблюдатели отметили, что полеты Су-30СМ2 с данными типами боеприпасов могут быть своего рода демонстративными на фоне ожидаемого, правда уже неоднократно откладываемого на неопределенный срок, поступления в состав Воздушных сил ВСУ американских истребителей F-16. Наши военные летчики как бы показали, что вполне готовы к прибытию натовских самолетов и встретят их надлежащим образом.

Сверхзвуковая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77-1 принята на вооружение ВВС и ПВО России в 1994 году. Изначально боеприпас предназначался для новейшего на тот момент лёгкого истребителя МиГ-29. Впоследствии Р-77 и её модификации получили многие боевые самолеты оперативно-тактической авиации ВВС, а затем и ВКС РФ. Главная особенность ракеты состоит в реализации принципа «выстрелил и забыл», что позволяет летчику не сопровождать её после пуска. Дальность ее полета составляет чуть более ста километров

Гораздо более интересна демонстрация советско-российской ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М в модифицированной версии. Данное средство поражения воздушных целей является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире. Ракета способна преодолевать расстояние до 300 километров.

Единственными близкими аналогами Р-37М, по данным из открытых источников, являются американские управляемые ракеты воздушного базирования AIM-47 Falcon и AAM-N-10 Eagle. Дальность их полета достигает до 200 км, но они так и не были приняты на штатное вооружение ВВС США.

79 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -1
    Сегодня, 20:02
    И всё таки Су-30СМ2 не лучшая кандидатура для воздушных боёв с F-16, особенно последних модификаций с дальнобойными ракетами AIM-120D.У Су-30СМ2 большая ЭПР и радар не самый мощный,что скажем так,даёт шанс на успех F-16.Предпочтительнее применять Су-35С, Миг-31БМ,а лучше всего Су-57,у последнего и стелс технологии и мощный радар.

    . Сверхзвуковая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77-1 принята на вооружение ВВС и ПВО России в 1994 году. Изначально боеприпас предназначался для новейшего на тот момент лёгкого истребителя МиГ-29. Впоследствии Р-77 и её модификации получили многие боевые самолеты оперативно-тактической авиации ВВС, а затем и ВКС РФ.


    Р-77-1 откровенно старая ракета.Всего лишь 110 км.Есть Р-77М (Изделие 180) с вдвое большей дальностью,которая достигает 200 км.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 20:06
      Цитата: OrangeBigg
      И всё таки Су-30СМ2 не лучшая кандидатура для воздушных боёв с F-16

      Индусы негодуют. wink
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 20:07
        В смысле индусы негодуют?
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 20:08
          А чем Су-30СМ2 отличается от Су-30МКИ?
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -1
            Сегодня, 20:11
            Таких подробностей не знаю,но думаю что ориентироваться ВКС РФ должны не на экспортные машины двадцатилетней давности,а на более новые истребители.Это 20 лет назад Су-30МКИ был на высоте,но нам надо смотреть в будущее и думать что будет конкурентноспособно через 10-20 лет и это не Су-30СМ2 при всём уважении к нему,он уже сейчас не особо выдающийся по своим ТТХ среди ныне действующих бортов.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              +5
              Сегодня, 20:14
              Цитата: OrangeBigg
              Таких подробностей не знаю

              На Су-30СМ2 обещали поставить двигатели и радар от Су-35.
              Типа двухместный Су-35. yes
              По-прежнему считаете, что у Ф-16 есть шансы?

              https://topwar.ru/175067-su-30sm2-nuzhen-li-rossii-super-suhoj.html
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                +1
                Сегодня, 20:17
                Обещали.Скажите а почему просто не сделать ставку на Су-35С,это же многофункциональная машина,что СВО в полной мере и доказала,так зачем же тогда нужен Су-30СМ2?Не логичнее ли просто закупать Су-35С,а не ставить движки от него на Су-30СМ2.Странное решение не находите?Тем более что уже сейчас самым производимым в России истребителем является Су-57 машина следующего поколения,есть истребитель-бомбардировщик Су-34М,так зачем же тогда нужен Су-30СМ2?
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  +5
                  Сегодня, 20:21
                  Цитата: OrangeBigg
                  Не логичнее ли просто закупать Су-35С,а не ставить движки от него на Су-30СМ2.Странное решение не находите?

                  Если упростить ваш вопрос - зачем двухместная машина, если есть одноместная? Вот тут индусы и негодуют. wink
                  Не логично просто закупать Су-35.
                  Дешевле и быстрее подтянуть Су-30 до его уровня.
                  И обслуживание, и логистика упрощаются.
                  Количество боеспособных самолетов увеличивается.
                  Вы правда, все вышеперечисленное не понимаете?
                  Я был о вас другого мнения. hi
                2. Лт. запаса ВВС Звание
                  Лт. запаса ВВС
                  +3
                  Сегодня, 20:23
                  Цитата: OrangeBigg
                  Скажите а почему просто не сделать ставку на Су-35С,это же многофункциональная машина,что СВО в полной мере и доказала,так зачем же тогда нужен Су-30СМ2?

                  Завод специализируется на производстве Су-30СМ2 если его переоборудовать для выпуска Су-35С то это дорого и в условиях СВО мы потеряем время так как поставки новых истребителей сократятся. Кроме того Су-30СМ могут быть модернизированы до СМ2.
                  1. Alex777 Звание
                    Alex777
                    +1
                    Сегодня, 20:27
                    Цитата: Лт. запаса ВВС
                    Кроме того Су-30СМ могут быть модернизированы до СМ2.

                    В обсуждаемой статье идет речь именно о Су-30СМ2.
                    С разными авиазаводами вы совершенно правы..
                  2. OrangeBigg Звание
                    OrangeBigg
                    -2
                    Сегодня, 20:30
                    То есть это не завод подстраивается под нужды ВКС РФ,а ВКС РФ вынуждены подстраиваться под требования завода?Я правильно вас понимаю?Это в корне не верно.Вообще то уже в следующем году первые полеты должны состояться у Су-75,Миг-41,ПАК ДА и все эти машины нам реально нужны,а мы из-за потребностей завода должны закупать не новые машины,а ненужные для ВКС РФ Су-30СМ2,тратить на него деньги?
                    1. Alex777 Звание
                      Alex777
                      +2
                      Сегодня, 20:46
                      Цитата: OrangeBigg
                      Вообще то уже в следующем году первые полеты должны состояться у Су-75,Миг-41,ПАК ДА

                      Вы меня простите Александр, но:
                      1. Су-75 я жду не меньше вашего. Когда и сколько их будет?
                      2. В существование МИГ-41, извините, не верю. Те характеристики, которые ему приписывают, сложно достижимы технологически.
                      3. Что вы знаете про ПАК ДА, чтобы надеяться, что он в следующем году полетит? Это такой же фантом как МИГ-41. Вы хотя бы эскизный проект видели? Я - нет.
                      4. ПАК ДА не истребитель. И никогда им не будет.

                      Цитата: OrangeBigg
                      ... а мы из-за потребителей завода должны закупать не новые машины,а ненужные для ВКС РФ Су-30СМ2,тратить на него деньги?

                      С чего вы решили, что Су-30СМ2 не нужны?
                      Особенно сейчас, когда война не на пороге, а вовсю идет?
                      Мы же не можем сказать: эй, на 404, погодите, мы тут Су-75 много наделаем и тогда повоюем?
                      И еще раз, Су-30СМ2 модернизируют из имеющихся Су-30СМ. Это очень правильно со всех сторон.
                      Или вы не читали, как летчики Су-34 под Харьковом спят по 4 часа, а все остальное время воюют? Количество имеет значение. hi
                      1. OrangeBigg Звание
                        OrangeBigg
                        -3
                        Сегодня, 20:50
                        И что за аргумент такой - не верю?На днях Бондарев говорил про 2025 год и первый полёт Миг-41.К тому же всё новое это хорошо забытое старое.

                        Д-30Ф-6M был разработан для перехватчика МиГ-31М, который впервые поднялся в воздух в 1985 году, и должен был поступить на вооружение в начале 1990-х годов в качестве основного перехватчика советских войск ПВО. Оригинальный МиГ-31 "Фоксхаунд", поступивший на вооружение в 1981 году, остается самым тяжелым истребителем . ... Усовершенствованный и гораздо более экономичный по расходу топлива истребитель МиГ-31М с Д-30Ф-6M был на 28 процентов мощнее и развивал примерно 195 Кн, намного превосходя любой другой самолет в современном мире. ... Быстрое ухудшение состояния российской экономики после распада Советского Союза в конечном счете помешало стране профинансировать серийное производство МиГ-31М, несмотря на то, что его разработка была завершена, а нехватка финансирования вплоть до 2010-х годов даже препятствовала существенной модернизации старых МиГ-31. Перехватчик и его двигатель были полностью готовы к серийному производству к 1994 году, несмотря на постсоветские задержки.




                        https://military.pravda.ru/1980638-ssha/

                        .ПАК ДА не истребитель. И никогда им не будет.


                        Да я в курсе что это стратегический бомбардировщик.Но средства которые можно было потратить на него будет жрать Су-30СМ2.
                      2. Alex777 Звание
                        Alex777
                        0
                        Сегодня, 21:00
                        Цитата: OrangeBigg
                        Да я в курсе что это стратегический бомбардировщик.

                        Пок не построим капониры по всем аэродромам стртегов, строить новые вообще не нужно.
                        Это гегемону стратеги нужны, он за океаном. А ам сейчас истребители важнее. Гегемона есть чем достать без стратегов вообще.
                        А когда ВВП снимет мораторий на размещение РСМД, то вообще стратегам на наших границах задач может не остаться. hi
                      3. OrangeBigg Звание
                        OrangeBigg
                        -1
                        Сегодня, 21:03
                        Не согласен.ПАК ДА нам нужен и важен.А с зоопарком из истребитлей пора заканчивать ограничившись выпуском лишь Су-57, Су-34М,Су-75 и Миг-41.У Су-35С и Су-30СМ2 уже сейчас есть достойная замена в лице серийного Су-57, причём как в одноместной,так и в двухместной модификации.Так что смысла в выпуске Су-35С и Су-30СМ2 я не вижу,кроме форсмажорной необходимости из-за военного времени,но такавого форс-мажора пока что нет.
                      4. Alex777 Звание
                        Alex777
                        +1
                        Сегодня, 21:06
                        Цитата: OrangeBigg
                        У Су-35С и Су-30СМ2 уже сейчас есть достойная замена в лице серийного Су-57

                        Подскажите, пожалуйста, стоимость указанных самолетов.
                        Если вы ее не знаете, то ваши рассуждения теряют опору. hi
                      5. OrangeBigg Звание
                        OrangeBigg
                        -1
                        Сегодня, 21:08
                        Стоимость Су-57 равна стоимости каждого из бортов Су-35С, Су-30СМ2,а эксплуатация даже дешевле.
                      6. Alex777 Звание
                        Alex777
                        0
                        Сегодня, 21:12
                        Цитата: OrangeBigg
                        Стоимость Су-57 равна стоимости каждого из бортов Су-35С, Су-30СМ2,а эксплуатация даже дешевле.

                        Смело. Придут авиаторы, они прокомментируют. Если захотят. hi
                      7. shikin Звание
                        shikin
                        +1
                        Сегодня, 21:28
                        Извините, какие средства для ПАК-ДА будет ""жрать" Су-30СМ"? Заводы разные, люди разные, даже материалы и авионика в основном разная (про двигатели и их заводы и говорить нечего). Вы что, предлагаете остановить сейчас завод по выпуску Су-30СМ2? От этого ПАК ДА быстрее не сделают. Так что какие средства от производства СУ-30СМ2 можно направить на создание ПАК ДА, я не понял. Деньги ни материалы, ни людей не заменят.
                        Кроме того, как я понял, программу ПАК ДА, возможно, подвинули из-за Ту-214 (а это как раз тот же завод и те же люди), с которым тоже большие проблемы.
                      8. OrangeBigg Звание
                        OrangeBigg
                        -1
                        Сегодня, 21:30
                        .Извините, какие средства для ПАК-ДА будет ""жрать" Су-30СМ"?


                        Деньги я имел ввиду,а то что комплектуха разная это и так понятно.
                    2. НИКНН Звание
                      НИКНН
                      +1
                      Сегодня, 20:50
                      Ребята,вы о чем спорите? По сути ни о чем. Заводы действительно перестроить дороже чем построить новую линию, но дело даже не в этом , просто давайте приземлимся и оценим нужность того или итого в данных условиях. Конечно в перспективе по ТТХ нужней один, но сейчас... И ТТХ не значит ,что лучше, смотря как применять, вот сейчас нужней одно, а на счет преимуществ, я уже давал ссылку не тут https://youtu.be/sizebbisGBo с 24й минуты, повторюсь , не все то золото, что блестит.
                      1. Alex777 Звание
                        Alex777
                        +3
                        Сегодня, 20:55
                        Цитата: НИКНН
                        Конечно в перспективе по ТТХ нужней один, но сейчас...

                        Насколько я понимаю, оснащение одинаковыми двигателями и радарами от Су-35 и Су-30СМ2, и Су-34М, существенно унифицирует парк самолетов и значительно повышает их ТТХ.
                      2. НИКНН Звание
                        НИКНН
                        +2
                        Сегодня, 20:59
                        Да я не против, только вот конечно бы хотелось оснастить все наши самолеты передовыми возможностями, но давайте начнем с того, что где их взять, они же не валятся не востребованными? А исходим из того, что есть. Конечно надо развивать промышленность и снабжать,но пока это только надо, а вот Су30СМ2 уже есть.
                      3. Alex777 Звание
                        Alex777
                        +1
                        Сегодня, 21:02
                        Цитата: НИКНН
                        вот Су30СМ2 уже есть.

                        Вот и я об этом. Самолет вполне себе хороший.
                        Дополнит Су-34 и очень скоро.
                3. лесничий Звание
                  лесничий
                  0
                  Сегодня, 21:24
                  Потому что СУ-35С выпускает КНААЗ а СУ-30СМ выпускает Иркутск. В один завод все не впихнешь, хоть и самое лучшее, а самолёты, хорошие делать надо.
              2. dauria Звание
                dauria
                +2
                Сегодня, 21:02
                По-прежнему считаете, что у Ф-16 есть шансы?

                Ещё какие . Сейчас "осведомлённость" важна . Истребители вообще сами не "чирикают" в воздухе , ибо СПО увидит работающую РЛС истребителя раньше , чем истребитель увидит противника . Поэтому молча , по данным ДРЛО и наземных РЛС низом ( ибо на фоне земли у самого шикарного локатора противника дальность раза в 2 -3 падает ) выходят на дальность обнаружения теплопеленгатором и пускают ракету . Желательно с ИК-гсн. Вот тут и вспомнишь про F-35 и критиков невидимок .
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  0
                  Сегодня, 21:04
                  Цитата: dauria
                  Ещё какие .

                  Коллега просто сравнивал 2 самолета.
                  Если наши не будут поднимать А-50У и не будут делать прочие важные вещи, то да, нам будет непросто. И на Су-30СМ2, и на Су-35С, и даже на Су-57.
                  1. dauria Звание
                    dauria
                    +2
                    Сегодня, 21:14
                    Что тут сравнивать ? От задач будет зависеть . Кто-то полетит бомбить , кто-то прикрывать их , а кто-то сбивать тех кто бомбит Лишь бы летал , мог тащить вооружение , был осведомлён , не будучи сильно заметным . Вот яркий пример . На наш Миг-15 в Корее поставили примитивный приёмник на частоту радиодальномерного прицела "Сейбра" . ( Первая СПО . Кстати - спасибо советскому еврею wink ) И наши заранее получали предупреждение об опасности и близком противнике.
                    1. Alex777 Звание
                      Alex777
                      0
                      Сегодня, 21:17
                      Цитата: dauria
                      От задач будет зависеть

                      100% так.
            2. Макsim
              Макsim
              +1
              Сегодня, 20:45
              думаете если пятачкам поставят ф16 они будут последней модификации? Сильно сомневаюсь и не забываем, что работает и Су-35 в основном он и занимается воздушными целями
            3. incoggnoto Звание
              incoggnoto
              0
              Сегодня, 21:30
              А F16 не 20 летний самолет?
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                0
                Сегодня, 21:36
                20 летний,но сильно обновленный и прокаченный.И нам надо не на равных с F-16 тягаться,чтобы потери были 50/50,а сохранять господство в небе над б/у Украиной,которое мы получили благодаря разнице характеристик истребителей ВКС РФ и истребителей ВВС Украины.Эту разницу в характеристиках истребителей и требуется сохранить,а для этого против F-16 надо выставить Су-57, Су-35С,Миг-31БМ.

                Киев ждёт от западных союзников поставок истребителей F-16, рассчитывая, что они помогут в борьбе с российскими самолётами, пишет американский журнал Newsweek.

                «Украина надеется, что эти F-16 помогут её вооружённым силам сравняться с возможностями российского парка истребителей Су-57, использующихся с самого начала конфликта», — отмечается в публикации.

                Обозреватель издания добавляет, что «передовые стелс-технологии Су-57 представляют собой серьёзную проблему». В свою очередь, F-16 был создан 50 лет назад и первоначального разрабатывался как лёгкий дневной истребитель. F-16 по целому ряду характеристик уступает более современному Су-57, подчёркивается в материале.
        2. Victal Звание
          Victal
          +2
          Сегодня, 20:22
          В смысле индусы негодуют?
          Типа индусы сушками закупились, а тут их обсирают
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 21:26
            Цитата: Victal
            Типа индусы сушками закупились

            А у паков основной парк - как раз Ф-16.
    2. Комментарий был удален.
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 20:20
      Цитата: OrangeBigg
      У Су-30СМ2 большая ЭПР и радар не самый мощный

      А какой радар мощнее Ирбиса?
      Против Ф-16 Су-30 в версии СМ2 это отличный вариант.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -2
        Сегодня, 20:20
        Белка от истребителя 5 поколения Су-57.Плюс Су-30СМ2 будет виден из далека.
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Сегодня, 20:22
          А какая у него мощность и дальность обнаружения?
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 20:24
            В интернете есть данные про 400 км,а как там на самом деле кто его знает.Радар новый,под грифом секретности.
            1. Stas157 Звание
              Stas157
              +2
              Сегодня, 20:29
              То есть вы характеристик не знаете, но утверждаете, что он лучше?

              А вот у Ирбис характеристики известны. И они лучшие из обнародованных. Есть правда минус. То что это устаревшая ПФАР.
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                0
                Сегодня, 20:44
                Вы наверное знаете характеристики секретной РЛС Белка?Ну поделитесь информацией.
              2. Alex777 Звание
                Alex777
                0
                Сегодня, 20:50
                Цитата: Stas157
                А вот у Ирбис характеристики известны. И они лучшие из обнародованных. Есть правда минус. То что это устаревшая ПФАР.

                Ф-16 это не сильно обрадует. 404 передают модификации под списание.
        2. Лт. запаса ВВС Звание
          Лт. запаса ВВС
          +1
          Сегодня, 20:25
          Цитата: OrangeBigg
          Белка от истребителя 5 поколения Су-57.Плюс Су-30СМ2 будет виден из далека.

          У Ирбиса максимальная дальность обнаружения 400 км, у F-16 в зависимости от модификаций где то 200-250 км, возможно в модификации Block 70 выше, но такие не поставят Украине.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            -1
            Сегодня, 20:26
            Вы так уверены что не поставят?
          2. ibadid1999 Звание
            ibadid1999
            0
            Сегодня, 20:48
            400 километров это для целей типа ДРЛО, истребитель с ЭПР 3 метра квадратных он на дальности меньше 100 увидит, я читал мнение инженера из этой сферы, он говорит, что у Ф22-35 рлс безусловно лучше, но дальность обнаружения современного не стелс истребителя у них на уровне 120-130 км, а у наших соответственно ниже, добавьте сюда еще элемент стелса и дистанция еще ниже будет. Так что концепция первый увидел - сбил будет работать не в нашу пользу.
            1. Лт. запаса ВВС Звание
              Лт. запаса ВВС
              +2
              Сегодня, 20:56
              Цитата: ibadid1999
              истребитель с ЭПР 3 метра квадратных он на дальности меньше 100 увидит

              Стелс на 100 увидит, не стелс явно выше, всё таки самый мощный ПФАР радар, пиковая мощность 20 киловатт. Из открытых источников данные по РЛС Ирбис:
              Дальность обнаружения целей:
              с ЭПР 0,01 м² на встречных ракурсах 100 км;
              с ЭПР 0,1 м² на встречных ракурсах 160 км;
              с ЭПР 1 м² на встречных ракурсах 270 км;
              с ЭПР 3 м² на встречных ракурсах 350—400 км, на догонных до 150 км;
              1. ibadid1999 Звание
                ibadid1999
                0
                Сегодня, 21:22
                Это неверные данные из рекламного буклета. Инженер вполне аргументированно объяснял реальные цифры для рлс истребителей. Выше написал уже. На 400 может увидеть только современный ДРЛО как у американцев, РЛС истребителя такую мощность не дает и дистанция намного ниже.
                1. Лт. запаса ВВС Звание
                  Лт. запаса ВВС
                  0
                  Сегодня, 21:41
                  Цитата: ibadid1999
                  Это неверные данные из рекламного буклета. Инженер вполне аргументированно объяснял реальные цифры для рлс истребителей. Выше написал уже. На 400 может увидеть только современный ДРЛО как у американцев, РЛС истребителя такую мощность не дает и дистанция намного ниже.
                  Вот рассуждения по теме https://vk.com/wall-173678697_3544

                  • Существует устойчивое мнение, что технические характеристики РЛС с ПФАР «Ирбис-Е» сильно завышены. Речь идёт о том, что она может обнаруживать цели размером 3 кв метра на дистанции 400 км. Если быть точным, то при обзоре в 300 квадратных градуса дальность обнаружения будет всего 200 км. При дальнем обнаружении на дистанции 400 км обзор будет всего 100 кв градусов. Так, многие могут сказать, что при обзоре в 60 градусов влево-вправо дальность обнаружения будет всего несколько десятков км.
                  • Поэтому многие считают характеристики РЛС «Ирбис-Е» сильно преувеличенными ,хотя в действительности это не так. Сегодня обозреватель «Северной обороны» Ян Чжи Вей разберет этот вопрос.
                  • Основной принцип работы РЛС с фазированной решеткой состоит в изменении направления радиолуча путём изменения фазы каждого передающего модуля при неподвижной антенне. Когда угол отклонения становится слишком большим, то эффективная апертура в этом направлении уменьшается и волна может или рассеяться,или ослабнуть, или же поменять направление. Поэтому для РЛС выбирают приемлемый диапазон обзора(т.е. площадь сканирования). Например, для РЛС истребителя Су-30МКИ «Барс» площадь сканирования составляет 45 градусов, у «Ирбиса-Е» она может достигать максимально 70 градусов, но ограничивается 60 градусами. У большинства РЛС с фазированной решеткой площадь сканирования составляет 60 градусов. Обычно в этом угловом диапазоне на главном направлении интенсивность внешнего излучения составляет 80-90%. Т.к. дистанция обнаружения находится в прямой пропорциональности от корня в четвёртой степени от мощности излучения, поэтому влияние её (мощности) на дистанцию обнаружения невелико(??!)). Поэтому обычно не делают акцент на зависимости дальности обнаружения от направления излучения. Другими словами, если прямо вперёд дальность обнаружения 400 км, то в ракурсе 60 градусов тоже примерно 400 км. Так как же при небольшом отклонении от основного направления излучения дальность может резко снизиться до 200 км?!
                  • Так что же означают 100 кв градусов на 400 км и 300 кв градусов на 200 км?
                  • Для радара необязательно постоянно работать в режиме дальнего обнаружения. Он может работать в обычном режиме, а для большей эффективности в некоторых направлениях включать режим дальнего обнаружения.
                  • Таким образом, для РЛС «Ирбис-Е» обзор в 3600 кв градусов(вверх-вниз,влево-вправо 60 градусов), может состоять из обзора в 300 и 100 кв градусов. При сканировании используется одинаковый узкий волновой пучок(например величиной 2х2 градуса). Разница заключается в том, что для сканирования пространства в 100 квадратных градусов должно пройти какое-то время и, даже,возможно, придётся использовать дополнительные вычислительные средства.
                  • При сканировании на дальних дистанциях получение данных происходит медленно, а для быстрого получения информации необходимо сканировать на ближней дистанции. В любом случае РЛС придётся ожидать возвращения сигнала. Например, на дистанциях свыше 300 км возвращения сигнала придётся ожидать 1 миллисекунд, а на дистанциях свыше 30 км всего 0,1 миллисекунды. Это зависит только от скорости света и никак не зависит от типа радара( с механическим сканированием, ПФАР, АФАР).
                  • Конечно, если сканировать все пространство в дальнем режиме, то ближние цели также можно обнаружить, но для этого при одном сканировании придётся потратить слишком много времени. С другой стороны, при сканировании в ближнем режиме можно быстро про сканировать большой диапазон, но не увидеть дальние цели…
                  • В таком случае, если боевой самолёт её имеет предварительнвх данных о цели, тогда можно использовать дальний режим работы РЛС, чтобы за несколько секунд 1 раз просканировать все доступное пространство. После получения общей информации о воздушной обстановке вовсе необязательно так неэффективно использовать радар. Можно использовать разные режимы сканирования в разных направлениях. Таким образом, можно будет добиться быстрого получения информации и видеть на большой дистанции.
                  • Возьмём в пример крайний случай.Если для сканирования в диапазоне 120*120 градусов используя волновой пучок широкий в 2 градуса, для РЛС с мех. сканированием потребуется 1 минута в не зависимости от дистанции , т.к. для него время нахождения сигнала в каждой точке сканирования составляет несколько миллисекунд. И нужно ждать пока сигнал не возвратится на приемник. И на дистанции в 400 км , и на ближних дистанциях сканирование не происходит быстро в следствии ограниченных возможностей механического сканирования. Что касается РЛС «Ирбис-Е», то для создания каждого волнового пучка потребуется 0,4 миллисекунды, время возвращения волны с дистанции 400 км – 1,3 миллисекунды, всего по меньшей мере 1,7 миллисекунд. Для полного сканирования воздушного пространства потребуется 6,12 секунд.
                  • А если использовать РЛС с АФАР , то время создания волнового пучка меньше чем 0,4 миллисекунды ,т.е. она приближается к нулевому значению. На возвращение радиоволны требуется 1,3 миллисекунды , а на сканирование всего воздушного пространства – 4,6 секунды. Оказывается РЛС с АФАР ненамного лучше чем с ПФАР?! Но, с другой стороны, если гибко использовать разные режимы сканирования, то будет видно преимущество в скорости обновления данных у радара с АФАР и его превосходство над радаром с ПФАР будет более очевидным.
                  • Так почему же обычно выбирают обзор сканирования в 300 и 100 кв. градусов?
                  • На самом деле традиционный радар работает примерно также. Т.е. механически сканирующий радар фактически не сканирует все поле зрения, а сканирует определённый диапазон в соответствии с эксплуатационной необходимостью , но этот диапазон не может превышать диапазон в +-60 градусов.
                  • Например в воздушном бою на вертикалях(«собачьей свалке») этот диапазон сканирования будет влево-вправо будет равен 20 градусам, вверх-вниз +-60. А в дальнем воздушном бою – в несколько сотен квадратных градусов. Что же касается режима пуска ракет, то диапазон сканирования в этих условиях будет примерно 100 кв градусов.
                  • Поэтому, вероятно, «Ирбис-Е» был создан на традиционных принципах работы радара, с необходимостью настройки каждого режима дальности сканирования, в соответствии со старым опытом эксплуатации. А радар с АФАР может быстро переключаться между различными режимами , поэтому похоже он может одновременно решать большое число задач.
                  • Подводя итог следует сказать, что мнение о том, что обзор РЛС «Ирбис-Е» ограничивается только диапазоном в 100 кв градусов и ,что он практически бесполезен совершенно необъективно.
            2. shikin Звание
              shikin
              0
              Сегодня, 21:44
              Ф22-35 будет видеть лучше с работой РЛС в активном режиме? Или в пассивном с внешним подсветом? А если Ф-35 и Су-35С будут идти у земли с работой РЛС в пассивном режиме, то кто кого раньше увидит и на какой дистанции? Сдается мне, что все эти цифры имеют мало отношения к таким ситуациям. К тому же, в таких случаях имеют в виду "дуэльные" ситуации, что к реальным БД не имеет никакого отношения, когда имеется еще много разных участников.
      2. ibadid1999 Звание
        ibadid1999
        0
        Сегодня, 20:45
        Это не имеет значения. Все зависит от дальности ракет. Указанная в статье H37V годится только против целей типа заправщиков и ДРЛО, против них и создавалась. Маневрирование до 5g совершенно не дает ей шанса против истребителя. И эффективная дальность стрельбы также будет намного ниже по причине выгорания топлива. Так что в реальности все в пределах 50-100 километров будет - это средне-дальняя зона поражения. Наши применяют р37 но только чтобы срывать атаки всу без возможности сближения, на большее это не годится, хотя это срабатывает.
    4. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 20:30
      А какой радар стоит на Су30СМ2? Про Ирбис-Э слышали? А F16 Вы считаете малозаметным? Тяжелый истребитель всегда лучше легкого.
    5. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 20:34
      Цитата: OrangeBigg
      Су-30СМ2 не лучшая кандидатура для воздушных боёв с F-16, особенно последних модификаций с дальнобойными ракетами AIM-120D.У Су-30СМ2 большая ЭПР и радар не самый мощный

      Так ведь ЭПР у Ф-16 тоже не маленькая – самолёт-то из семидесятых годов, когда про стелс даже не думали ещё. И радар не особо мощный, просто в силу небольшого размера самого самолёта, и дальнобойность AIM-120D – 180 км.
      Как-то особо радужных перспектив в столкновении с Сушками не просматривается.
    6. fsvlad Звание
      fsvlad
      +2
      Сегодня, 21:19
      Су-30СМ2 не лучшая кандидатура для воздушных боёв с F-16

      Ну какие "воздушные бои"?! Сказано же, Р-37М. Выстрелил-забыл. Дальность до 300 км. Если патрулировать небо из воздушного пространства над Брестской областью, то гарантированно накрывается вся Западная Украина..
  2. Napayz Звание
    Napayz
    +4
    Сегодня, 20:03
    Было бы лучше - не
    Готовы встретить F-16
    , а не дадим f-16 взлететь
  3. Влад2012 Звание
    Влад2012
    -1
    Сегодня, 20:10
    Как будто мало нам уже имеющихся носителей Storm Shadow с дальностью полета в 300-500 км.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:11
    Что будет, то и увидим, а пока быть на готовые к любой ситуации...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 20:28
      Я вот гляжу.Опять одним махом всех убивахом..До сих пор у них летают и МИГи и Су27,и Су24 с французским СКАЛЬПОМ.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:41
        Территория не малая, зона боевых действий, тоже...
        Разведывательные средства у их спонсоров развиты достойно, прикрывают как могут...
        И все равно, авиационной техники у них осталось не много и это на фоне того, что для них собирали все, что могли и где достали.
  5. КошмарИваныч Звание
    КошмарИваныч
    +1
    Сегодня, 20:11
    Опять бравада тупая, только недавно на аэродроме самолёты уничтожили, научитесь крыть свои самолёты на аэродромах, третий год СВО уже идет... слов нет
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      -3
      Сегодня, 20:14
      На каком? У нас не прилетало ничего. Все самолёты целенькие стоят.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 21:30
        В Крыму, Бельбек, 2 МиГ-31 и по мелочи...
  6. m.cempbell Звание
    m.cempbell
    +3
    Сегодня, 20:14
    Сверхзвуковая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77-1 принята на вооружение ВВС и ПВО России в 1994 году. Изначально боеприпас предназначался для новейшего на тот момент лёгкого истребителя МиГ-29.

    Это в 1994 МиГ-29 был новейшим?
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 21:09
      А это :
      Главная особенность ракеты состоит в реализации принципа «выстрелил и забыл», что позволяет летчику не сопровождать её после пуска.

      У ракеты дальность захвата цели с ЭПР 5 кв. м. (бомбардировщик) составляет 16 км. А если срыв захвата? Так что самолет носитель не "выстрелил и домой", а походу сопровождает цель и ведет ракету до поражения цели.
      Так что не стреляйте в пианиста.
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 21:55
        Система наведения: инерциальная с радиокоррекцией и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке траектории, головка наведения 9Б-1388
        Дальность захвата ГСН (в ППС), км: 30
        Ну, чем богаты ... ЭПР цели не указана . Что за коррекция - не знаю. Но явно не постоянная подсветка как у полуактивной ГСН , раз есть инерциальная . Скорей всего просто сообщают изменяющиеся координаты цели .Словом "лети туда, на месте разберёшься " .Да и расчет на скорость - мол "никуда не денется из района " Потом ищет своим активным локатором . Интересно конечно - кто не спрятался , я не виноват.
  7. Victal Звание
    Victal
    +3
    Сегодня, 20:16
    Для встречи f-16, да и всего остального летающего, прежде всего нужны самолёты ДРЛО
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 20:49
      Цитата: Victal
      Для встречи f-16, да и всего остального летающего, прежде всего нужны самолёты ДРЛО
      Зачем рисковать самолётами ДРЛО, коих осталось с гулькин нос, когда есть Миг-31БМ, радара (Заслон-М) которого за глаза хватит, чтобы обнаружить и уничтожить F-16 ещё на дальник подступах?
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 21:32
        На "дальних подступах" - это на какой дистанции? Надеюсь не будите говорить про 400 км и копипстить мантру, что 4 МиГ-31 держат фронт в 1000 км....

        Я противник кидания шапками.
        Всё сложно и F-16 - серьезный противник.
        А фото особо к делу не относится, но информацию несет.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 20:21
    Вопрос не в дальности ракеты. а в радаре и дальности обнаружения и сопровождения такой цели как F16.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Виктор Сергеев
      Вопрос не в дальности ракеты. а в радаре и дальности обнаружения и сопровождения

      С той стороны имеются точно такие же вопросы.
  9. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    -2
    Сегодня, 20:38
    Извините, не по теме.
    "33-летняя пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская покинула пост после семи лет работы".
    "В ноябре 2017 года в возрасте 26 лет она заняла пост пресс-секретаря экс-министра обороны — секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Вместе с этим Марковская получила чин Государственного советника Российской Федерации 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга."
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 21:17
      Что уже есть очередь из желающих пристроить такой ценный кадр?
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      -1
      Сегодня, 21:33
      Цитата: Kotofeich
      чин Государственного советника Российской Федерации 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга.

      Генерал-полковнику этот чин соответствует.
      Раз уж подняли эту скользкую тему, так уж пишите правду.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 21:45
        Цитата: Alex777
        так уж пишите правду.

        Вы кавычки видите? Я цитирую СМИ. В се вопросы к ним.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          0
          Сегодня, 22:05
          Просто посчитайте звезды на погонах. Я же фото приложил.
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 21:54
        Цитата: Alex777
        Генерал-полковнику этот чин соответствует.

        Почитайте внимательно
        Приложение
        к Указу Президента
        Российской Федерации
        от 1 февраля 2005 г. N 113
        Генерал- полковник это
        Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса
    3. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 21:44
      Хотите поучаствовать в судьбе дамочки так это на сайт знакомств. Тут про самолёты, а не залёты.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 22:05
        Цитата: Пленник
        Тут про самолёты, а не залёты.

        Вы без очков плохо видите?
        Цитата: Kotofeich
        Извините, не по теме.
  10. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 21:08
    Лучше бы беспилотники для начала "встретили", которые корректирует удары по Крыму. Тогда и F-16 не страшны были. Вот хуситы как-то без СУ-30 замечательно обходятся.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 21:47
      А прикиньте по F-16 тоже не разрешат бить,чтобы партнёров не расстраивать? Это жесть.
  11. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:41
    Говорят аборигенов- чинильщиков уже пригнали на "ридну неньку". Летальщиков видимо ещё отлавливают по европам. laughing